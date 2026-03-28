Juara terbanyak Bayern München tampaknya untuk sementara waktu masih harus puas mempertahankan Bryan Zaragoza, yang tampil mengecewakan di Spanyol. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, klub peminjamnya saat ini, AS Roma, tidak akan menggunakan opsi pembelian yang telah disepakati untuk pemain sayap tersebut, sehingga ia akan kembali ke Isar pada musim panas nanti — bagaimana kelanjutan karier pemain berusia 24 tahun ini selanjutnya: masih belum jelas!
Kembali ke München! FC Bayern sepertinya tak bisa lepas dari kegagalan
Giallorossi telah menyepakati opsi pembelian senilai 13 juta euro dengan Bayern pada musim dingin lalu, yang akan menjadi kewajiban jika syarat-syarat tertentu terpenuhi: Roma harus lolos ke Liga Champions atau Liga Europa, dan Zaragoza harus bermain setidaknya setengah dari total menit bermain yang tersedia.
Namun, pemain asal Spanyol itu saat ini masih jauh dari target tersebut, karena dalam tiga pertandingan Serie A terakhir ia duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh.
AS Roma harus membayar denda kepada Bayern
Tampaknya tidak ada kecocokan antara Zaragoza dan pihak Italia, sehingga mereka rela membayar denda sebesar 500.000 euro kepada FC Bayern München agar tidak perlu merekrut pemain yang baru saja mereka pinjamkan sekitar enam minggu lalu, setelah masa peminjaman sebelumnya ke Celta Vigo dibatalkan.
Di klub divisi utama Spanyol tersebut, Zaragoza berhasil mencetak enam poin dalam 26 pertandingan. Bayern telah meminjamkan pemain berusia 24 tahun ini ke CA Osasuna di Spanyol pada musim sebelumnya, setelah pemain sayap kiri bertinggi 1,64 meter ini hanya bermain selama total 171 menit di Munich.
Zaragoza awalnya bergabung dengan FC Bayern dari FC Granada pada Januari 2024 melalui status pinjaman, lalu secara permanen dengan biaya transfer sebesar 17 juta euro. Namun, ia tidak dapat menembus tim utama, sebagian karena kendala bahasa dan hubungan yang dilaporkan kurang harmonis dengan pelatih saat itu, Thomas Tuchel. Kontraknya di Munich masih berlaku hingga 2029.
Riwayat Karier dan Statistik Bryan Zaragoza
Periode Klub Pertandingan Gol Assist Menit bermain 2022 hingga 2024 FC Granada 58 11 3 2.846 2024 FC Bayern 7 - - 171 2024 hingga 2025 CA Osasuna (pinjaman) 28 1 6 1.882 2025 Celta Vigo (pinjaman) 26 2 4 1.420 2026 AS Roma (pinjaman) 6 - 1 191