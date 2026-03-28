Kembali ke München! FC Bayern sepertinya tak bisa lepas dari kegagalan

Tampaknya tidak ada kecocokan antara Zaragoza dan pihak Italia, sehingga mereka rela membayar denda sebesar 500.000 euro kepada FC Bayern München agar tidak perlu merekrut pemain yang baru saja mereka pinjamkan sekitar enam minggu lalu, setelah masa peminjaman sebelumnya ke Celta Vigo dibatalkan.

Di klub divisi utama Spanyol tersebut, Zaragoza berhasil mencetak enam poin dalam 26 pertandingan. Bayern telah meminjamkan pemain berusia 24 tahun ini ke CA Osasuna di Spanyol pada musim sebelumnya, setelah pemain sayap kiri bertinggi 1,64 meter ini hanya bermain selama total 171 menit di Munich.

Zaragoza awalnya bergabung dengan FC Bayern dari FC Granada pada Januari 2024 melalui status pinjaman, lalu secara permanen dengan biaya transfer sebesar 17 juta euro. Namun, ia tidak dapat menembus tim utama, sebagian karena kendala bahasa dan hubungan yang dilaporkan kurang harmonis dengan pelatih saat itu, Thomas Tuchel. Kontraknya di Munich masih berlaku hingga 2029.