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Italian Football Federation Hall Of FameGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Kematian Bagnoli: Kenangan dari Inter, Genoa, dan Milan

Inter
Genoa
AC Milan
Serie A

Perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kariernya menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Bagnoli

Osvaldo Bagnoli, pelatih yang membawa Hellas Verona meraih gelar juara liga bersejarah, telah meninggal dunia. Ia berusia 91 tahun. Sebagai putra asli Milan (yang dijuluki 'Il Mago della Bovisa'), Bagnoli mencatatkan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah sepak bola Italia dengan memenangkan gelar juara liga bersama Hellas pada musim 1984/85. Sebagai pemain, ia pernah membela, antara lain, Milan, Verona, dan Udinese; sedangkan sebagai pelatih, selain Verona, ia juga pernah melatih, antara lain, Inter dan Genoa.

  • PESAN-PESAN DARI GENOA, INTER, DAN MILAN





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