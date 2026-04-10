Keluhan Al Hilal tentang prosedur sidang dengar pendapat di komite CAF bukanlah yang pertama. Sebelumnya, pihak Senegal juga mengeluhkan hal yang sama dalam kasus final Piala Afrika, di mana Komite Banding mengakui bahwa Maroko berhak atas gelar tersebut, sebelum para pejabat Lions of Teranga mengajukan perkara ke CAS.

Abdullah Sow, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Senegal, pada 18 Maret lalu, menanggapi keputusan kontroversial tersebut dalam wawancara dengan jaringan Prancis RMC Sport, mengatakan: “Ini bukan hanya soal sulitnya, ini lelucon! Ya, sulit menerimanya, tetapi kami berpegang pada posisi kami dan akan menempuh jalur hukum. Pengadilan Arbitrase Olahraga akan menyingkap kebenaran.”

Sow mengungkapkan detail di balik sidang banding yang dilakukan melalui teknologi video, seraya menegaskan bahwa sidang tersebut diwarnai banyak ketidakjelasan.

Ia berkata: “Kami dipanggil pukul tujuh pagi, lalu pada malam hari kami diberi tahu bahwa sidang ditunda ke pukul sembilan. Ketika kami masuk, sidang tidak dimulai tepat waktu, kemudian ketua komite meminta الجميع memperkenalkan diri. Setelah itu ia memberikan kesempatan kepada Maroko untuk memaparkan tuntutannya, lalu meminta kami untuk menanggapi, dan itulah yang kami lakukan.”

Ia menambahkan: “Setelah itu, ia mengatakan akan menempatkan Senegal di ruang tunggu, dan kami menunggu di sana selama dua jam tanpa komunikasi apa pun. Ketika saya menghubungi sekretaris CAF, ia memberi tahu saya bahwa sidang telah selesai!”

Pejabat Senegal itu melanjutkan: “Ini tidak masuk akal, bagaimana sidang banding bisa digelar tanpa pleidoi?”

Ia melanjutkan: “Dalam sidang banding, kami tidak menyampaikan pleidoi apa pun, bahkan penasihat hukum kami tidak berbicara, berbeda dengan sidang pertama yang berlangsung 5 jam dan diwarnai diskusi serta pertanyaan. Di sini, hampir tidak terjadi apa-apa.”

Ketika ditanya apakah keputusan sudah ditentukan sebelumnya, ia menjawab: “Ya, dengan sangat jelas. Ketua komite memiliki sebuah tugas dan ia melaksanakannya. Ini pekerjaan kotor, tetapi kami akan menghadapinya.”

Seperti halnya Al Hilal mengeluhkan keberadaan Othman Kane, Sow juga mengkritik komposisi Komite Banding, seraya menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan.

Ia menyatakan: “Yang paling berbahaya adalah adanya ketua federasi nasional dalam Komite Banding, padahal itu adalah lembaga yang seharusnya independen. Ketua federasi Tunisia adalah anggota komite, dan ini pelanggaran yang jelas.”