Keluhan Senegal dan Sudan.. Kekacauan CAF mengancam integritas turnamen Afrika

Komite Uni Afrika memicu kontroversi akibat pelanggaran hukum

Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) berada dalam posisi memalukan, setelah serangkaian krisis yang mencoreng reputasinya dan mengancam kredibilitas turnamen yang diselenggarakannya, baik di level klub maupun tim nasional.

Para pejabat CAF belum juga pulih dari mimpi buruk kasus final Piala Afrika 2025, yang hingga kini masih ditangani di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), ketika muncul krisis baru terkait pertandingan Al Hilal Sudan dan Renaissance Berkane Maroko di Liga Champions.

Yang mencolok, federasi Senegal dan klub Al Hilal mengeluhkan jalannya prosedur dalam sidang-sidang dengar pendapat di komite-komite CAF dalam perkara-perkara kontroversial yang sedang dibahas, sehingga menimbulkan tanda tanya mengenai kompetensi komite-komite tersebut.

Keluhan-keluhan ini menjelaskan langkah CAF, yang pada awal April ini mengumumkan bahwa mereka berupaya mengubah regulasinya, sekaligus para pejabat komite yang berbeda-beda di lembaga tersebut.

  • Al Hilal mengungkap fakta-fakta di balik layar yang berbahaya

    Al Hilal Sudan menuntut CAF agar meloloskannya ke semifinal Liga Champions sebagai pengganti Renaissance Berkane, meski kalah dalam agregat dua leg perempat final dengan skor 2-1.

    Al Hilal mendasarkan tuntutannya pada keikutsertaan pemain Hamza Moussaoui dalam dua pertandingan kedua tim meski terbukti mengonsumsi zat perangsang, yang mendorong klub menuntut dibukanya penyelidikan segera dan menyeluruh atas insiden tersebut.

    Klub Sudan itu mengeluarkan pernyataan keras kemarin, Kamis, menegaskan bahwa prosedur sidang dengar pendapat Komite Disiplin terkait kasus tersebut diwarnai cacat hukum yang jelas.

    Klub menyatakan dalam pernyataannya, "Al Hilal menyampaikan kekhawatiran yang mendalam dan kecaman keras atas apa yang terjadi selama sidang dengar pendapat Komite Disiplin yang digelar hari ini di kantor Konfederasi Sepak Bola Afrika, dalam perkara yang berkaitan dengan kelayakan pemain Hamza Moussaoui setelah terbuktinya hasil positif tes doping."

    Ditambahkan, "Apa yang terjadi dalam sidang ini tidak dapat dianggap sekadar pelanggaran prosedural yang sepele, melainkan merupakan runtuhnya secara berbahaya prinsip-prinsip dasar proses hukum yang semestinya, serta memunculkan keraguan mendalam mengenai independensi, kredibilitas, dan legitimasi badan-badan disipliner di CAF, juga mengenai integritas sepak bola Afrika secara umum."

    Ia melanjutkan, "Sejak awal, susunan majelis persidangan ternoda oleh cacat mendasar. Ketua sidang, Tuan Othman Keïta, sebelumnya telah terlibat dalam keputusan untuk mencabut skorsing sementara terhadap pemain yang bersangkutan, keputusan yang menjadi pemicu pertama rangkaian peristiwa yang berujung pada kasus ini, sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang jelas dan tak terbantahkan. Meski kami segera mengajukan keberatan, ternyata pihak lain telah mengetahui sebelumnya susunan majelis dan telah menyetujuinya dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh Klub Al Hilal."

    Ia menambahkan, "Selama sidang, terjadi pelanggaran prosedural yang berat, ketika salah satu anggota majelis menyatakan tidak mampu memahami bahasa Inggris, tanpa disediakan penerjemahan yang memadai. Permintaan kami untuk mengulang penayangan atau menjelaskan pleidoi kami juga ditolak, dan perwakilan kami dikeluarkan secara tiba-tiba saat musyawarah dan pemungutan suara masih berlangsung."

    Ia menutup, "Yang lebih berbahaya lagi, ketika delegasi kami dikeluarkan, pengacara pihak lain justru diizinkan tetap berada di dalam sidang, dan perwakilan klub berkali-kali dipotong pembicaraannya serta dicegah untuk memaparkan perkara mereka secara adil."

  • "Sesuatu yang menimbulkan keraguan"

    Al Hilal melanjutkan dalam pernyataannya, “Prosedur tersebut ditandai dengan kurangnya transparansi, karena informasi pokok tidak disampaikan melalui perwakilan hukum resmi klub yang hadir dalam sidang, melainkan disampaikan secara tidak resmi dan tanpa dokumentasi tertulis apa pun. Yang lebih mengkhawatirkan, telah diusulkan—tanpa alasan apa pun—agar klub mengganti perwakilan hukumnya, sesuatu yang tidak dapat diterima dan menimbulkan keraguan serius mengenai keadilan prosedur serta kemungkinan bahwa proses tersebut telah diarahkan sebelumnya.”

    Ia menegaskan, “Klub Al Hilal menegaskan bahwa sidang dengar pendapat tersebut cacat secara mendasar, tidak memiliki independensi dan netralitas, serta berujung pada perampasan yang jelas atas hak kami untuk membela diri dan didengar keterangannya. Cara proses ini dikelola mencerminkan pengabaian sistematis terhadap prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, serta menimbulkan tanda tanya besar mengenai kemampuan CAF untuk menegakkan keadilan secara objektif dan tidak memihak.”

    Ia menambahkan, “Praktik semacam ini tidak hanya merugikan klub kami, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap tata kelola CAF dan mencoreng reputasi sepak bola Afrika secara keseluruhan.”

  • Permintaan mendesak

    Dalam konteks yang sama, Al Hilal mengajukan permohonan mendesak kepada CAF untuk menunda pertandingan semifinal antara Renaissance Berkane dan AS FAR, dengan harapan klub Sudan itu memperoleh putusan yang menguntungkannya, sehingga memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam pertandingan tersebut.

    Menurut pernyataan dari klub Sudan tersebut, Al Hilal mengajukan permohonan mendesak kepada Komite Banding di Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) untuk menunda pertandingan Renaissance Berkane melawan AS FAR, yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu mendatang.

    Al Hilal memperkuat permohonannya dengan "4" pasal dari regulasi Komite Disiplin yang membenarkan tuntutan mendesaknya, dengan menyebutkan kerugian besar yang akan menimpanya apabila pertandingan tetap digelar, bahkan jika keputusan atas pengaduan tersebut kemudian keluar dan berpihak kepada Al Hilal.

  • Sidang banding tanpa pleidoi

    Keluhan Al Hilal tentang prosedur sidang dengar pendapat di komite CAF bukanlah yang pertama. Sebelumnya, pihak Senegal juga mengeluhkan hal yang sama dalam kasus final Piala Afrika, di mana Komite Banding mengakui bahwa Maroko berhak atas gelar tersebut, sebelum para pejabat Lions of Teranga mengajukan perkara ke CAS.

    Abdullah Sow, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Senegal, pada 18 Maret lalu, menanggapi keputusan kontroversial tersebut dalam wawancara dengan jaringan Prancis RMC Sport, mengatakan: “Ini bukan hanya soal sulitnya, ini lelucon! Ya, sulit menerimanya, tetapi kami berpegang pada posisi kami dan akan menempuh jalur hukum. Pengadilan Arbitrase Olahraga akan menyingkap kebenaran.”

    Sow mengungkapkan detail di balik sidang banding yang dilakukan melalui teknologi video, seraya menegaskan bahwa sidang tersebut diwarnai banyak ketidakjelasan.

    Ia berkata: “Kami dipanggil pukul tujuh pagi, lalu pada malam hari kami diberi tahu bahwa sidang ditunda ke pukul sembilan. Ketika kami masuk, sidang tidak dimulai tepat waktu, kemudian ketua komite meminta الجميع memperkenalkan diri. Setelah itu ia memberikan kesempatan kepada Maroko untuk memaparkan tuntutannya, lalu meminta kami untuk menanggapi, dan itulah yang kami lakukan.”

    Ia menambahkan: “Setelah itu, ia mengatakan akan menempatkan Senegal di ruang tunggu, dan kami menunggu di sana selama dua jam tanpa komunikasi apa pun. Ketika saya menghubungi sekretaris CAF, ia memberi tahu saya bahwa sidang telah selesai!”

    Pejabat Senegal itu melanjutkan: “Ini tidak masuk akal, bagaimana sidang banding bisa digelar tanpa pleidoi?”

    Ia melanjutkan: “Dalam sidang banding, kami tidak menyampaikan pleidoi apa pun, bahkan penasihat hukum kami tidak berbicara, berbeda dengan sidang pertama yang berlangsung 5 jam dan diwarnai diskusi serta pertanyaan. Di sini, hampir tidak terjadi apa-apa.”

    Ketika ditanya apakah keputusan sudah ditentukan sebelumnya, ia menjawab: “Ya, dengan sangat jelas. Ketua komite memiliki sebuah tugas dan ia melaksanakannya. Ini pekerjaan kotor, tetapi kami akan menghadapinya.”

    Seperti halnya Al Hilal mengeluhkan keberadaan Othman Kane, Sow juga mengkritik komposisi Komite Banding, seraya menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan.

    Ia menyatakan: “Yang paling berbahaya adalah adanya ketua federasi nasional dalam Komite Banding, padahal itu adalah lembaga yang seharusnya independen. Ketua federasi Tunisia adalah anggota komite, dan ini pelanggaran yang jelas.”

  • Protes Al Ahly dan kejutan Motsepe

    Perkara tidak berhenti sampai di situ, tetapi juga menimpa Al Ahly Mesir, yang pada gilirannya mengeluhkan keterlambatan Komite Banding dalam memeriksa kasus pelarangan suporternya menghadiri laga melawan Esperance Tunis pada leg kedua perempat final Liga Champions.

    Al Ahly telah mengajukan protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) setelah keputusan menunda sidang pemeriksaan bandingnya terhadap sanksi pelarangan suporternya untuk menghadiri pertandingan melawan Esperance Tunis.

    Al Ahly menyatakan dalam pernyataan melalui situs resminya di internet bahwa protes itu diajukan setelah menerima dua pemberitahuan berturut-turut dari CAF, yang menunda sidang dari pukul 11.00 menjadi pukul 13.00, sebelum akhirnya ditunda tanpa batas waktu.

    Ia menambahkan, "Keputusan ini datang beberapa hari sebelum pertandingan, dan banding adalah hak hukum klub yang harus diputuskan sebelum jadwal laga. Al Ahly dalam protesnya berpegang pada haknya agar banding segera diperiksa sebelum pertandingan berikutnya di Liga Champions."

    CAF sebelumnya mengumumkan menjatuhkan sanksi finansial dan disipliner kepada klub Mesir tersebut dengan melarang kehadiran suporternya pada laga leg kedua melawan Esperance, menyusul aksi suporter yang melempar botol ke arah pemain AS FAR Maroko di Stadion Kairo pada laga terakhir fase grup.

    Al Ahly tersingkir dari turnamen setelah kalah kandang dan tandang dari Esperance dengan agregat 4-2.

    Kemudian, Patrice Motsepe, Presiden CAF, mengejutkan dalam konferensi pers yang digelarnya di Kairo, ketika menyebut bahwa ia terkejut dengan absennya penonton pada pertandingan Al Ahly melawan Esperance.

    Presiden CAF mengatakan, "Saya terkejut dengan absennya penonton pada pertandingan Al Ahly dan Esperance, dan ketika saya menanyakan alasannya, mereka memberi tahu saya bahwa suporter Al Ahly dihentikan oleh Komite Disiplin CAF."