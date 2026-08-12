AFP
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Kelompok suporter Liverpool mencari jawaban soal usulan investasi Jeff Bezos
Suporter mencari jawaban atas usulan investasi Bezos
Kelompok suporter Spirit of Shankly (SoS) telah menulis surat kepada Liverpool untuk menuntut kejelasan terkait kepemilikan klub dan kendali di masa depan, menurut ESPN. Langkah ini menyusul laporan luas bahwa sebuah konsorsium yang melibatkan pendiri Amazon, Bezos, kian dekat untuk mengambil saham minoritas yang signifikan. Para fans menginginkan jawaban segera tentang bagaimana rencana penjualan 30 persen itu pada akhirnya akan berdampak pada operasional sepak bola di Anfield. Mereka secara resmi telah meminta pertemuan mendesak dengan para petinggi klub untuk membahas potensi perubahan di ruang rapat direksi.
- AFP
Spirit of Shankly menuntut kejelasan soal kendali
SoS menegaskan bahwa melindungi nilai-nilai inti klub tetap menjadi prioritas utama mereka di tengah spekulasi pengambilalihan yang sedang berlangsung. Kelompok itu sangat khawatir tentang bagaimana investor baru dapat memengaruhi keputusan-keputusan besar.
"Kami menegaskan kembali bahwa, mengingat peristiwa-peristiwa yang mengarah pada pembelian klub oleh FSG (Fenway Sports Group), siapa yang memilikinya dan bagaimana mereka mengendalikannya, dengan menempatkan kepentingan LFC dan para pendukungnya sebagai yang utama, adalah hal yang mendasar bagi kita semua," demikian bunyi pernyataan dari kelompok suporter tersebut.
"Laporan terbaru tentang penjualan 30 persen dan konsorsium yang dibentuk untuk membelinya sangat signifikan. Kepemilikan dan pengelolaan klub kami adalah hal yang terpenting bagi SoS dan semua pendukung.
"Kami telah menyaksikan penjualan serupa di klub-klub lain yang menghasilkan perubahan penting dalam pengelolaan klub tersebut dan operasional sepakbolanya, yang berujung pada keputusan dan perilaku yang banyak orang tidak ingin lihat di Liverpool."
Konsorsium punya kekayaan besar tetapi minim pengalaman
Bezos memiliki estimasi kekayaan pribadi sebesar £210 miliar dan terkenal sebagai pemilik The Washington Post serta Blue Origin. Namun, orang terkaya ketiga di dunia itu tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam berinvestasi di tim olahraga, meski sempat dikaitkan dengan sejumlah franchise NFL.
Ia merupakan bagian dari grup investasi papan atas yang juga mencakup salah satu pendiri Facebook, Eduardo Saverin. Amit Bhatia, menantu taipan baja India Lakshmi Mittal, saat ini memimpin konsorsium tersebut. Bhatia adalah satu-satunya figur besar di grup itu yang memiliki riwayat mengelola bisnis olahraga. Ia baru-baru ini mundur sebagai salah satu pemilik dan direktur Queens Park Rangers setelah 18 tahun menjabat.
- Getty Images Sport
Menunggu jawaban dari ruang rapat FSG
Perusahaan induk Liverpool, FSG, selalu terbuka terhadap investasi dari pihak luar. Nilai klub itu melonjak dari £300 juta yang mereka bayarkan pada 2010 menjadi sekitar £4,5 miliar saat ini. FSG bulan lalu mengonfirmasi bahwa sebuah konsorsium yang dipimpin Bhatia telah menyatakan minat untuk melakukan investasi minoritas strategis. Para penggemar kini menantikan respons resmi terkait kursi dewan dan pengaruh sebelum kesepakatan apa pun resmi rampung.
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