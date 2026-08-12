SoS menegaskan bahwa melindungi nilai-nilai inti klub tetap menjadi prioritas utama mereka di tengah spekulasi pengambilalihan yang sedang berlangsung. Kelompok itu sangat khawatir tentang bagaimana investor baru dapat memengaruhi keputusan-keputusan besar.

"Kami menegaskan kembali bahwa, mengingat peristiwa-peristiwa yang mengarah pada pembelian klub oleh FSG (Fenway Sports Group), siapa yang memilikinya dan bagaimana mereka mengendalikannya, dengan menempatkan kepentingan LFC dan para pendukungnya sebagai yang utama, adalah hal yang mendasar bagi kita semua," demikian bunyi pernyataan dari kelompok suporter tersebut.

"Laporan terbaru tentang penjualan 30 persen dan konsorsium yang dibentuk untuk membelinya sangat signifikan. Kepemilikan dan pengelolaan klub kami adalah hal yang terpenting bagi SoS dan semua pendukung.

"Kami telah menyaksikan penjualan serupa di klub-klub lain yang menghasilkan perubahan penting dalam pengelolaan klub tersebut dan operasional sepakbolanya, yang berujung pada keputusan dan perilaku yang banyak orang tidak ingin lihat di Liverpool."