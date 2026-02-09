"Kelelahan ada di pikiran" - Erling Haaland menolak menyalahkan kelelahan atas kesulitan mencetak gol, sementara penyerang Manchester City itu menjelaskan area yang perlu diperbaiki.

Haaland telah memberikan kritik tajam terhadap performa dirinya sendiri dalam beberapa pertandingan terakhir, menegaskan bahwa dia "tidak punya alasan" untuk kurangnya ketajaman di depan gawang sejak awal tahun. Meskipun menjadi pahlawan dalam kemenangan City atas Liverpool di Anfield, bintang Norwegia itu menolak saran bahwa jadwal pertandingan yang padat menjadi penyebab kekeringan golnya, yang membuatnya gagal mencetak gol dari permainan terbuka dalam delapan pertandingan Premier League terakhirnya.

Nomor sembilan City menjadi motor balikkan keadaan yang menakjubkan di Merseyside akhir pekan ini. Saat tim Pep Guardiola tertinggal di menit-menit akhir, Haaland bertindak sebagai penyedia assist untuk gol penyeimbang Bernardo Silva sebelum tetap tenang untuk mencetak penalti di injury time.

Namun, euforia hasil pertandingan tidak membuat Haaland buta terhadap penurunan performanya. Meskipun jumlah golnya tetap elite, kontribusinya secara keseluruhan selama Januari dan awal Februari mendapat sorotan. Setelah pertandingan, pemain berusia 25 tahun itu tampak kritis terhadap dirinya sendiri, mengakui bahwa performanya telah turun di bawah standar tinggi yang ia tetapkan sejak kedatangannya di Inggris.

"Saya belum mencetak cukup gol sejak awal tahun ini, bisa dibilang, dan saya tahu bahwa saya perlu memperbaiki diri," kata Haaland kepada wartawan. "Saya tahu saya perlu lebih tajam, lebih baik dalam segala hal, dan ini adalah sesuatu yang harus saya kerjakan. Saya harus terus berusaha karena ini adalah apa yang semua orang layak dapatkan dan harapkan."