"Kelelahan ada di pikiran" - Erling Haaland menolak menyalahkan kelelahan atas kesulitan mencetak gol, sementara penyerang Manchester City itu menjelaskan area yang perlu diperbaiki.
Haaland menuntut lebih dari dirinya sendiri setelah penampilan heroiknya di Anfield.
Haaland telah memberikan kritik tajam terhadap performa dirinya sendiri dalam beberapa pertandingan terakhir, menegaskan bahwa dia "tidak punya alasan" untuk kurangnya ketajaman di depan gawang sejak awal tahun. Meskipun menjadi pahlawan dalam kemenangan City atas Liverpool di Anfield, bintang Norwegia itu menolak saran bahwa jadwal pertandingan yang padat menjadi penyebab kekeringan golnya, yang membuatnya gagal mencetak gol dari permainan terbuka dalam delapan pertandingan Premier League terakhirnya.
Nomor sembilan City menjadi motor balikkan keadaan yang menakjubkan di Merseyside akhir pekan ini. Saat tim Pep Guardiola tertinggal di menit-menit akhir, Haaland bertindak sebagai penyedia assist untuk gol penyeimbang Bernardo Silva sebelum tetap tenang untuk mencetak penalti di injury time.
Namun, euforia hasil pertandingan tidak membuat Haaland buta terhadap penurunan performanya. Meskipun jumlah golnya tetap elite, kontribusinya secara keseluruhan selama Januari dan awal Februari mendapat sorotan. Setelah pertandingan, pemain berusia 25 tahun itu tampak kritis terhadap dirinya sendiri, mengakui bahwa performanya telah turun di bawah standar tinggi yang ia tetapkan sejak kedatangannya di Inggris.
"Saya belum mencetak cukup gol sejak awal tahun ini, bisa dibilang, dan saya tahu bahwa saya perlu memperbaiki diri," kata Haaland kepada wartawan. "Saya tahu saya perlu lebih tajam, lebih baik dalam segala hal, dan ini adalah sesuatu yang harus saya kerjakan. Saya harus terus berusaha karena ini adalah apa yang semua orang layak dapatkan dan harapkan."
"Kelelahan ada di pikiran" - Tidak ada alasan untuk penurunan standar.
Goyangan terbaru City bertepatan dengan jadwal yang padat dan absennya rekan serang kunci Omar Marmoush, yang sedang bertugas bersama Mesir di Piala Afrika. Kurangnya opsi rotasi menempatkan beban fisik yang berat pada Haaland, membuat banyak pakar menyarankan bahwa striker tersebut mengalami kelelahan.
Haaland, bagaimanapun, tidak punya waktu untuk narasi semacam itu. Ketika ditawari kesempatan untuk menyalahkan kelelahan atas penampilannya yang lesu, ia dengan tegas menolaknya.
"Saya tidak ingin berbicara tentang mengapa saya tidak tampil baik. Saya tidak berpikir ada alasan apa pun," katanya dengan tegas. "Kelelahan banyak dipengaruhi oleh pikiran. Banyak pertandingan. Lihat jadwalnya, itu tidak mudah, dan bagi saya, yang terpenting adalah tetap bugar, jangan cedera. Itu yang paling penting. Dan berusaha siap membantu tim."
Penyerang kota masih memimpin perburuan Sepatu Emas meskipun mengalami 'kekeringan'
Hal ini menunjukkan betapa hebatnya kualitas Haaland, bahkan di tengah krisis kepercayaan, ia tetap menjadi penyerang paling mematikan di Premier League. Tendangan penalti di Anfield membawanya ke 21 gol liga untuk musim 2025-26, menjadikannya unggul empat gol dari sensasi Brentford, Igor Thiago, dalam perburuan Sepatu Emas.
Gol penalti melawan Liverpool menjadi pelipur lara, memecahkan hambatan psikologis, namun kenyataannya gol dari permainan terbuka tetap sulit diraih.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Manchester City dan Haaland?
Kemenangan di Liverpool terasa seperti titik balik potensial dalam musim ini. Setelah seolah-olah terlempar dari persaingan, tim Guardiola kini tertinggal enam poin dari Arsenal. Bagi Haaland, fokusnya kini tunggal: mengubah penampilan "kritis" ini menjadi performa yang konsisten.
City akan menghadapi jadwal padat di bulan Februari, menghadapi Fulham pada Rabu sebelum laga Piala FA akhir pekan melawan Salford. Pertandingan melawan Newcastle dan Leeds akan menutup bulan ini. Jika Haaland benar-benar bisa menghilangkan "kelelahan" dari pikirannya dan menemukan kembali ketajamannya, ambisi City untuk meraih trofi di berbagai kompetisi tetap hidup. Sisa liga telah diperingatkan: raksasa yang tertidur telah bangun, dan dia tidak mencari alasan.
