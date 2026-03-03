Kekhawatiran tentang 'ketahanan' Kylian Mbappe untuk menyaingi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi muncul setelah mantan striker Arsenal mengungkapkan kekhawatirannya tentang bintang Real Madrid

Ketika ditanya apakah Mbappe mampu mencetak 100 gol, mantan striker Arsenal dan Lorient, Aliadiere - yang berbicara bekerja sama dengan 7bet UK casino - mengatakan kepada GOAL: “Tentu saja. Jika dia tetap bugar, dia adalah pemain terbaik bagi saya. Kita telah melihat di Prancis, dia benar-benar luar biasa. Gol-golnya, bukan hanya gol-golnya, tapi apa yang bisa dia lakukan dan capai secara individu.

“Satu-satunya hal yang saya katakan, karena dia mulai bermain saat masih sangat muda, apakah dia bisa memiliki ketahanan seperti Cristiano Ronaldo dan Messi? Apakah dia bisa tetap tampil dan bermain di level tertinggi pada usia 35 tahun? Jelas, kita tahu permainan ini secara fisik sangat, sangat menuntut dan mungkin semakin sulit. Bahkan jika Anda memiliki ilmu di balik permainan ini, itu membantu pemain lebih dalam hal pemulihan dan semua gadget, dokter, dan segala hal yang ada saat ini untuk membantu.

“Tapi ya, bagiku, dia luar biasa. Dia pemain yang luar biasa. Yang terbaik yang pernah aku lihat dalam waktu lama. Tapi apakah dia bisa mencapainya? Dari 45 ke 100, dia masih punya jalan panjang. Dia harus terus tampil.

“Sejauh ini, dia sangat konsisten dalam karier dan permainannya. Tapi saya tidak melihat dia tidak akan mencapai angka-angka itu karena dia bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia. Dia terus mencetak gol dan terus tampil bagus. Dia diperlakukan dengan baik. Dia mendapatkan perawatan terbaik. Jadi, ya, saya pikir dia akan melakukannya. Akan menarik untuk melihat Piala Dunia musim panas ini. Jika dia bisa membawa kita meraih kemenangan lagi, itu akan bagus.”