Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Kekhawatiran tentang 'ketahanan' Kylian Mbappe untuk menyaingi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi muncul setelah mantan striker Arsenal mengungkapkan kekhawatirannya tentang bintang Real Madrid
Berapa banyak gol yang dibutuhkan Mbappe untuk memecahkan rekor sepanjang masa Prancis?
Mbappe telah mencetak gol sebanyak 55 kali untuk negaranya dalam 94 penampilan. Ia hanya tertinggal dua gol dari rekor sepanjang masa Olivier Giroud untuk Les Bleus, dan sejarah diperkirakan akan tercipta di sana pada suatu saat di masa depan yang tidak terlalu jauh.
Tonggak tersebut akan dinaikkan ke level yang jarang bisa dicapai, tetapi apakah angka tiga digit akan tercapai? Legenda sepanjang masa Messi dan Ronaldo telah melewati tonggak tersebut bersama Argentina dan Portugal masing-masing, dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat saat mereka bersiap untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia berikutnya.
Mbappe, jika kondisi fisiknya memungkinkan, akan tampil di turnamen musim panas ini di Amerika Utara - setelah tampil di dua final terakhir, meraih kemenangan pada 2018 dan mencetak hat-trick melawan Argentina pada 2022 - dan tetap menjadi sosok ikonik bagi Prancis.
- Getty
Bisakah Mbappe meniru Messi dan Ronaldo dengan mencetak 100 gol internasional?
Ketika ditanya apakah Mbappe mampu mencetak 100 gol, mantan striker Arsenal dan Lorient, Aliadiere - yang berbicara bekerja sama dengan 7bet UK casino - mengatakan kepada GOAL: “Tentu saja. Jika dia tetap bugar, dia adalah pemain terbaik bagi saya. Kita telah melihat di Prancis, dia benar-benar luar biasa. Gol-golnya, bukan hanya gol-golnya, tapi apa yang bisa dia lakukan dan capai secara individu.
“Satu-satunya hal yang saya katakan, karena dia mulai bermain saat masih sangat muda, apakah dia bisa memiliki ketahanan seperti Cristiano Ronaldo dan Messi? Apakah dia bisa tetap tampil dan bermain di level tertinggi pada usia 35 tahun? Jelas, kita tahu permainan ini secara fisik sangat, sangat menuntut dan mungkin semakin sulit. Bahkan jika Anda memiliki ilmu di balik permainan ini, itu membantu pemain lebih dalam hal pemulihan dan semua gadget, dokter, dan segala hal yang ada saat ini untuk membantu.
“Tapi ya, bagiku, dia luar biasa. Dia pemain yang luar biasa. Yang terbaik yang pernah aku lihat dalam waktu lama. Tapi apakah dia bisa mencapainya? Dari 45 ke 100, dia masih punya jalan panjang. Dia harus terus tampil.
“Sejauh ini, dia sangat konsisten dalam karier dan permainannya. Tapi saya tidak melihat dia tidak akan mencapai angka-angka itu karena dia bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia. Dia terus mencetak gol dan terus tampil bagus. Dia diperlakukan dengan baik. Dia mendapatkan perawatan terbaik. Jadi, ya, saya pikir dia akan melakukannya. Akan menarik untuk melihat Piala Dunia musim panas ini. Jika dia bisa membawa kita meraih kemenangan lagi, itu akan bagus.”
Giroud senang menyerahkan rekornya kepada rekan pemenang Piala Dunia.
Mantan striker Arsenal, Chelsea, dan AC Milan, Giroud, telah menerima kenyataan bahwa rekor golnya akan dikalahkan oleh Mbappe, dengan striker senior ini berharap bahwa rekan senegaranya yang berbakat dapat bergabung dengan klub eksklusif.
Pemain berusia 39 tahun ini, yang kembali ke tanah airnya bersama Lille setelah sempat bermain di LAFC di MLS, mengatakan tentang Mbappe: “Tentu saja, dia akan mengalahkan saya. Dia masih memiliki setidaknya lima, tujuh, atau bahkan lebih tahun lagi di tim nasional Prancis. Saya harap dia bahkan bisa mencapai 100 gol.”
Mbappe belum menetapkan target apa pun, dengan kesuksesan kolektif lebih penting baginya daripada penghargaan individu. Pemain berusia 27 tahun itu mengatakan: “Saya tidak melanggar tabu dengan mengatakan saya bisa mencetak gol melawan siapa pun. Tapi yang paling penting adalah menang dan membantu tim. Rekor akan datang secara alami, ketika itu terjadi, saya akan senang dan melanjutkan.”
- Getty
Cedera Mbappe: Masalah lutut menjelang pertandingan melawan Manchester City dan Brasil.
Mbappe saat ini sedang mengalami cedera lutut yang membuatnya absen dari pertandingan bersama Real Madrid. Belum ada tanggal kembalinya yang ditetapkan hingga saat ini, sementara Real Madrid menghitung hari menuju pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, sementara Prancis mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan persahabatan melawan Brasil dan Kolombia.
Iklan