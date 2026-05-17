Saat menghadapi Brighton & Hove Albion pada Sabtu sore, gelandang tersebut bertabrakan dengan lawan, Carlos Baleba, pada menit ke-71 dalam sebuah duel dan mengalami cedera yang tampaknya cukup parah di kakinya.
Kekhawatiran besar! Bintang DFB terancam absen di Piala Dunia akibat cedera parah
Dari tayangan televisi terlihat kaki Stach berlumuran darah, dan lututnya pun tampaknya mengalami cedera. Pemain berusia 27 tahun itu hanya bisa meninggalkan lapangan dengan bantuan tandu, dan tak lama kemudian Joel Piroe masuk menggantikannya.
Belum ada diagnosis pasti setelah pertandingan berakhir, namun cedera yang dialami Stach kemungkinan besar akan berdampak negatif pada peluangnya untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia bersama tim nasional Jerman.
Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann berencana mengumumkan skuadnya pada Kamis mendatang.
Stach masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan internasional terakhir
Untuk pertandingan internasional melawan Swiss dan Ghana pada bulan Maret lalu, pemain berusia 27 tahun ini dipanggil oleh Nagelsmann ke skuad DFB. Meskipun ia hanya mendapat waktu bermain selama sepuluh menit, ia dianggap sebagai kandidat yang menjanjikan untuk masuk ke dalam skuad Piala Dunia.
Secara keseluruhan, Stach telah tampil dalam tiga pertandingan internasional untuk Jerman. Untuk Leeds, gelandang ini menjalani musim yang gemilang - dalam 29 pertandingan Liga Premier, ia menyumbang delapan kontribusi gol (lima gol, tiga assist).