Kekecewaan cedera lainnya bagi Ousmane Dembele! Pemain PSG pemenang Ballon d'Or terpaksa ditarik keluar dalam laga playoff Liga Champions melawan Monaco

Dembele sempat diragukan untuk pertandingan di Monaco karena cedera, dan manajer PSG Luis Enrique memberikan update tentang pemain bintangnya setelah kemenangan. Ia mengatakan kepada wartawan: "Kami tahu kondisi setiap pemain. Tidak ada risiko, dia berlatih seperti biasa. Kita harus melihat apakah ada cedera. Dia mengalami benturan di 15 menit pertama, lalu dia tidak bisa berlari. Kamitelah melakukan yang terbaik, tetapi kami berusaha mengelola ini sebaik mungkin. Memang benar bahwa dalam sepak bola level tinggi, cedera adalah hal biasa dan ada pemain yang lebih terbiasa dengan hal ini [daripada yang lain], tetapi kami tahu cara menangani semua ini dengan cara terbaik."

Bos PSG juga memuji Doue, menambahkan: "Yang kami ketahui adalah kami adalah tim yang sangat muda. Tahun lalu, kami adalah tim yang tidak diharapkan untuk menang. Artinya, tekanan sekarang berbeda: semua orang tahu kami bisa menang melawan tim mana pun. Dan ini adalah tekanan yang berbeda untuk dikelola. Saya sangat senang untuk Desire karena minggu lalu, semua orang mengkritik Doue dan para pemain. Dan malam ini, dia luar biasa. Dia menunjukkan karakter dan kepribadiannya sebagai pemain. Dia masih sangat muda, tetapi dia memiliki tingkat kepribadian yang istimewa. Saya sangat senang untuknya. Dia membantu tim pada saat-saat terbaik, dan itu sangat penting bagi kami. Tetapi kami tetap tim yang sangat muda. Kami menyukai ekspektasi kemenangan baru [di Liga Champions] dan itulah yang akan kami usahakan hingga pertandingan terakhir."