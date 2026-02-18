AFP
Diterjemahkan oleh
Kekecewaan cedera lainnya bagi Ousmane Dembele! Pemain PSG pemenang Ballon d'Or terpaksa ditarik keluar dalam laga playoff Liga Champions melawan Monaco
PSG berhasil melakukan comeback yang mengesankan.
Pertahanan PSG dalam upaya mempertahankan gelar Liga Champions mereka tampak dalam masalah serius sejak awal pertandingan, setelah dua gol dari Folarin Bolagun membawa Monaco unggul lebih dulu. Tim tamu kemudian kehilangan Dembele karena cedera dan melihat Vitinha gagal mengeksekusi penalti dalam pertandingan yang dramatis. Luis Enrique memasukkan Doue menggantikan Dembele, dan pemain pengganti tersebut langsung memberikan dampak, memperkecil ketertinggalan dengan tendangan presisi yang melintas di depan gawang dan melewati Philipp Köhn. Tendangan Achraf Hakimi di babak kedua kemudian menyamakan kedudukan sebelum Doue mencetak gol keduanya malam itu untuk menyempurnakan comeback.
- AFP
Luis Enrique memberikan pembaruan tentang Dembele.
Dembele sempat diragukan untuk pertandingan di Monaco karena cedera, dan manajer PSG Luis Enrique memberikan update tentang pemain bintangnya setelah kemenangan. Ia mengatakan kepada wartawan: "Kami tahu kondisi setiap pemain. Tidak ada risiko, dia berlatih seperti biasa. Kita harus melihat apakah ada cedera. Dia mengalami benturan di 15 menit pertama, lalu dia tidak bisa berlari. Kamitelah melakukan yang terbaik, tetapi kami berusaha mengelola ini sebaik mungkin. Memang benar bahwa dalam sepak bola level tinggi, cedera adalah hal biasa dan ada pemain yang lebih terbiasa dengan hal ini [daripada yang lain], tetapi kami tahu cara menangani semua ini dengan cara terbaik."
Bos PSG juga memuji Doue, menambahkan: "Yang kami ketahui adalah kami adalah tim yang sangat muda. Tahun lalu, kami adalah tim yang tidak diharapkan untuk menang. Artinya, tekanan sekarang berbeda: semua orang tahu kami bisa menang melawan tim mana pun. Dan ini adalah tekanan yang berbeda untuk dikelola. Saya sangat senang untuk Desire karena minggu lalu, semua orang mengkritik Doue dan para pemain. Dan malam ini, dia luar biasa. Dia menunjukkan karakter dan kepribadiannya sebagai pemain. Dia masih sangat muda, tetapi dia memiliki tingkat kepribadian yang istimewa. Saya sangat senang untuknya. Dia membantu tim pada saat-saat terbaik, dan itu sangat penting bagi kami. Tetapi kami tetap tim yang sangat muda. Kami menyukai ekspektasi kemenangan baru [di Liga Champions] dan itulah yang akan kami usahakan hingga pertandingan terakhir."
Lebih banyak kekecewaan bagi Dembele
Cedera ini menjadi pukulan telak bagi Dembele dalam musim yang penuh frustrasi bagi pemain internasional Prancis tersebut. Dembele hanya mampu tampil sebagai starter dalam tujuh pertandingan di Ligue 1 akibat masalah fisik, dan juga telah mengkritik timnya.
Berbicara setelah kekalahan terbaru mereka dari Rennes, ia mengatakan: "Yang terpenting, kita harus bermain untuk PSG agar bisa memenangkan pertandingan. Jika kita bermain sebagai individu di lapangan, itu tidak akan berhasil; kita tidak akan memenangkan gelar yang kita inginkan. Musim lalu, kita menempatkan klub di atas segalanya, sebelum memikirkan diri sendiri. Kita harus menemukan kembali hal itu, terutama dalam pertandingan-pertandingan ini. Kita tahu kita sudah memasuki paruh kedua musim. Dan Paris St Germain harus didahulukan, bukan pemain individu."
Komentar Dembele mendapat respons cepat dari Luis Enrique. Dia berkata: "Pernyataan pemain setelah pertandingan tidak bernilai. Sama sekali tidak bernilai. [Begitu pula] pernyataan pelatih, tapi pernyataan pemain tidak bernilai. Saya tidak akan menjawab pertanyaan dari pemain, atau respons dari pemain. Saya tidak akan pernah mengizinkan pemain mana pun berada di atas klub. Jadi, jelas. Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas tim. Saya tidak akan membiarkan pemain mana pun berpikir bahwa dia lebih penting daripada klub. Bukan saya, bukan direktur olahraga, bukan presiden. Jadi, pernyataan-pernyataan ini tidak bernilai. Mereka adalah hasil dari kemarahan setelah pertandingan, dan saya pikir itu jelas. Kami tidak punya apa-apa untuk hilang."
- AFP
PSG dalam kondisi baik untuk lolos.
PSG kini harus menunggu untuk menentukan tingkat keparahan cedera terbaru Dembele dan berapa lama ia akan absen. Tampaknya ia akan absen dalam leg kedua di Parc des Princes pada Rabu depan, sementara Doue berharap bisa menjadi starter setelah penampilan impresifnya sebagai pemain pengganti.
Iklan