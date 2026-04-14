Kekalahan pahit dari FC Bayern: Kabar buruk bagi Real Madrid

Real Madrid tidak hanya harus bermain tanpa Aurelien Tchouameni dalam upaya mengejar ketertinggalan di Liga Champions saat bertandang ke markas FC Bayern.

Seperti yang terlihat dari daftar pemain resmi Los Blancos untuk pertandingan ini, pelatih Alvaro Arbeloa tidak dapat memainkan gelandang yang terkena sanksi kartu kuning, kiper Thibaut Courtois yang cedera, serta bek tengah Raul Asencio.

Menurut The Athletic, pemain berusia 23 tahun itu mengalami masalah perut dan pusing. Diduga ia menderita flu perut, sehingga pemain asal Spanyol itu tidak ikut dalam perjalanan ke Munich. Namun, absennya Asencio tidak terlalu berdampak besar dibandingkan dengan absennya Tchouameni dan Courtois.

  • Meskipun pemain muda yang dibesarkan dari akademi klub ini sempat menjadi andalan di lini pertahanan tengah sepanjang musim, namun belakangan ini pemain timnas Antonio Rüdiger dan Dean Huijsen yang menjadi pasangan reguler di posisi bek tengah dalam pertandingan-pertandingan sistem gugur penting di Liga Champions.

    Namun, Arbeloa tetap menjadi alternatif yang mungkin dibutuhkan dalam keadaan darurat, jika salah satu dari kedua bek tengah tersebut cedera atau menerima kartu kuning di awal pertandingan. Setidaknya, Eder Militao yang lama absen karena cedera otot telah kembali bermain setelah empat bulan istirahat.

    Pemain timnas Brasil itu bahkan mencetak gol saat masuk sebagai pemain pengganti melawan RCD Mallorca dan dimasukkan ke lapangan pada pertandingan leg pertama perempat final melawan juara Bundesliga Jerman tersebut setelah lebih dari satu jam pertandingan. Pada pertandingan yang berakhir 1-1 akhir pekan lalu melawan Girona, Militao tampil bersama Asencio di starting eleven, sementara Huijsen dan Rüdiger diistirahatkan untuk pertandingan leg kedua di Munich pada Rabu malam.

    Di Allianz Arena, Los Blancos harus membalikkan kekalahan 1-2 dari leg pertama. Bagi Arbeloa, hal itu bukanlah hal yang mustahil. "Jika ada klub yang bisa menang di Munich, itu adalah Real Madrid," kata pelatih yang sedang dalam tekanan itu, yang baru saja mengambil alih jabatan dari Xabi Alonso yang dipecat lebih awal di tengah musim, sambil menyampaikan pandangannya sendiri mengenai pertandingan leg pertama di Estadio Santiago Bernabeu pada Selasa lalu.

    Pasalnya, menurut Arbeloa, Real seharusnya bisa menang di sana: "Kami memiliki banyak peluang dan tidak banyak kebobolan. Sekarang kami berangkat ke Jerman dengan penuh keyakinan untuk menang di sana dan, jika perlu, berjuang sampai mati."

    Kegagalan dini di perempat final sebenarnya bisa berarti akhir karier Arbeloa sebagai pelatih Real. Di LaLiga, peluang meraih gelar juara hampir sirna dengan selisih sembilan poin dari FC Barcelona dan hanya tersisa tujuh pertandingan, sementara di Copa del Rey, Los Blancos tersingkir di laga pertama di bawah kepemimpinan Arbeloa melawan tim divisi dua Albacete. Kekalahan di final Supercopa melawan Barca tak lama sebelumnya sudah menandai berakhirnya era Alonso di Madrid. 

    Real pun tampaknya menuju musim yang secara keseluruhan berantakan. Kegagalan di perempat final kemungkinan besar tidak hanya akan berdampak luas bagi Arbeloa sebagai pelatih, tetapi juga bagi klub dan strukturnya. Pasalnya, kredo yang telah dianut Presiden Florentino Perez selama bertahun-tahun, bahwa Real Madrid tidak memerlukan direktur olahraga untuk perencanaan skuad, bisa saja diabaikan mengingat musim tanpa gelar yang akan datang.

    Menurut laporan surat kabar Spanyol AS, misalnya, Toni Kroos akan dilibatkan secara erat dalam struktur olahraga juara terbanyak Spanyol tersebut mulai musim panas mendatang. Meskipun peran pasti pemain berusia 36 tahun itu belum sepenuhnya jelas, namun tidak dapat dikesampingkan bahwa hal itu bisa jadi merupakan semacam posisi direktur olahraga.

