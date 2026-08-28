Kejutan Rafael Leao! Pergi ke Galatasaray, berapa pemasukan AC Milan

Rafael Leao pergi ke Galatasaray. Keputusan telah diambil, penyerang Portugal itu pada pagi ini sempat condong menerima tawaran Aston Villa, yang siap memberinya gaji 7,5 juta euro bersih per musim, tetapi setelah makan siang ia memilih untuk mengubah keputusannya. Dalam waktu dekat, klub Istanbul itulah yang akan menjadi tujuannya, setelah mencapai kesepakatan dengan sang pemain, yang dijamin gaji 12 juta euro ditambah bonus hingga 2030, dan dengan Milan. AC Milan akan mengantongi 40 juta euro sebagai bagian tetap plus 3 juta euro bonus. Ditambah 20% dari penjualan kembali di masa depan.