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Rafael Leao Milan Getty

Diterjemahkan oleh

Kejutan Rafael Leao! Pergi ke Galatasaray, berapa pemasukan AC Milan

Transfers
AC Milan
Galatasaray
R. Leao

Pagi ini Leao sempat condong memilih Premier League, lalu berbalik arah: dia akan bermain di Turki.

Rafael Leao pergi ke Galatasaray. Keputusan telah diambil, penyerang Portugal itu pada pagi ini sempat condong menerima tawaran Aston Villa, yang siap memberinya gaji 7,5 juta euro bersih per musim, tetapi setelah makan siang ia memilih untuk mengubah keputusannya. Dalam waktu dekat, klub Istanbul itulah yang akan menjadi tujuannya, setelah mencapai kesepakatan dengan sang pemain, yang dijamin gaji 12 juta euro ditambah bonus hingga 2030, dan dengan Milan. AC Milan akan mengantongi 40 juta euro sebagai bagian tetap plus 3 juta euro bonus. Ditambah 20% dari penjualan kembali di masa depan.

  • Amorim sudah membuangnya

    Bahwa Rafa Leao akan hengkang sebenarnya sudah dipahami sejak lama, kemarin konfirmasi itu datang dari Ruben Amorim dalam konferensi pers jelang laga melawan Venezia: "Leao adalah pemain yang sangat kuat dan, jika berada dalam mindset yang tepat, bisa bermain di tim mana pun di dunia. Terkadang, dalam sepak bola, ada momen ketika Anda harus pergi ke tempat lain".



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  • Neraca bersama AC Milan

    Tiba di Milan pada musim panas 2019 dari Lille, Leao telah memainkan 291 pertandingan bersama AC Milan, dengan 80 gol dan 65 assist. Dalam palmaresnya ada satu gelar Serie A, yakni yang diraih pada 2022 saat Pioli berada di bangku cadangan, serta Piala Super Italia 2025, ketika tim dipimpin Conceicao.

  • Capital gain sekitar 29 juta

    Nilai Leao di pembukuan per 30 Juni 2026 adalah 11,2 juta euro, sambil menunggu konfirmasi resmi atas angkanya, capital gain-nya seharusnya sedikit kurang dari 29 juta euro (28,8 juta euro).

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