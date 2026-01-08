Getty
KEJUTAN! Liverpool Siap Saingi Manchester City Untuk Tebus Antoine Semenyo Dari Bournemouth Senilai £65 Juta
Klausul rilis Semenyo diaktifkan
Bournemouth pasrah dengan kenyataan bahwa pemain sayap andalan mereka tampaknya akan pindah, dengan klausul rilis dalam kontraknya di Vitality Stadium diaktifkan. Jika mantan bintang Bristol City itu akan pergi, maka ia mengakhiri kariernya dengan cara terbaik ketika mencetak gol kemenangan di menit ke-95 untuk The Cherries dalam kemenangan dramatis 3-2 mereka atas Tottenham.
Hasil tersebut telah membantu memperlebar jarak antara tim asuhan Andoni Iraola dan zona degradasi, dengan selisih 12 poin. Kekhawatiran akan muncul mengenai inspirasi serangan saat Semenyo menuju pintu keluar.
- Getty/GOAL
Iraola mengakui Semenyo siap meninggalkan Bournemouth
Iraola mengakui bahwa aset berharga akan segera pergi, dengan manajer Bournemouth tersebut mengatakan kepada Sky Sports ketika ditanya apakah Semenyo kemungkinan telah mencetak gol terakhirnya untuk klub: “Sepertinya begitu, ya. Tentu saja, Anda harus melakukan pemeriksaan medis dan formalitas, tetapi saya khawatir untuk mengatakannya karena saya tidak ingin kehilangannya."
“Saya pikir ini akan menjadi momen terakhirnya bersama kami. Dia seorang profesional top. Kami tidak hanya kehilangan pemain yang luar biasa tetapi salah satu yang terbaik yang pernah saya latih, dia siap untuk apa pun.”
City telah memimpin perburuan tanda tangan Semenyo sejak sebelum Natal, dengan Pep Guardiola siap menambahkan penyerang tangguh lainnya ke lini serangnya yang sudah termasuk striker produktif Norwegia Erling Haaland, penyerang Mesir Omar Marmoush, dan pemain sayap berbakat Jeremy Doku, Savinho serta Oscar Bobb.
Namun, The Cityzens belum menyelesaikan kesepakatan dan Guardiola mengatakan kepada wartawan ketika ditanya tentang upayanya untuk mendapatkan opsi sayap lain setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan di kandang melawan Brighton: “Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di bursa transfer.”
Bisakah Liverpool mengalahkan Man City untuk mendapatkan tanda tangan Semenyo?
Itu akan menunjukkan bahwa pintu masih terbuka bagi peminat lain untuk merebut Semenyo. Ia telah dikaitkan dengan Manchester United, sementara Liverpool sedang mempertimbangkan opsi mereka di tengah ketidakpastian seputar masa depan Mohamed Salah di Merseyside.
Mantan gelandang The Reds Redknapp mengklaim bahwa Arne Slot mungkin siap untuk melakukan upaya terakhir untuk mendapatkan Semenyo. Ia mengatakan kepada Sky Sports tentang City yang konon hampir menyelesaikan transfer besar lainnya: “Saya tidak begitu yakin. Saya mendengar mungkin ada sedikit perubahan. Saya pikir Liverpool masih bisa ikut dalam persaingan.”
“Saya rasa, jujur
saja, jika mereka memang datang – mengapa mereka mungkin tidak datang dengan sungguh-sungguh, saya terkejut. Jika Anda melihat posisi itu, dengan Mohamed Salah dan berapa lama dia akan berada di klub, kita tidak tahu pasti. Jika Anda memiliki pemain berkualitas seperti itu dan dia menunjukkan bahwa dia adalah penentu kemenangan, dia akan tampil di momen-momen penting."
“Mengapa Anda tidak akan mengincarnya? Saya tidak mengatakan ini adalah momen berita besar Sky Sports, tetapi yang saya katakan adalah, saya mendengar malam ini bahwa mungkin belum pasti dia akan menjalani pemeriksaan medis di Man City. Mungkin masih ada sedikit kejutan, dan saya harap begitu.”
- (C)Getty Images
Statistik Semenyo: Catatan golnya di Bournemouth
Semenyo telah mengalami peningkatan pesat sejak bergabung dengan Bournemouth dari Bristol City pada Januari 2023. Setelah awal yang relatif lambat di The Cherries pada musim 2024/25 dengan mencetak 13 gol di semua kompetisi. Ia telah mencapai angka dua digit di musim ini.
Banyak yang menyebutnya sebagai penerus ideal Salah di sisi kanan serangan Liverpool, tetapi The Reds - dalam upaya mempertahankan gelar Liga Primer mereka yang sulit - harus bergerak cepat jika mereka ingin melakukan kudeta besar dan membuat City frustrasi.
