KEJUTAN! Liverpool Siap Saingi Manchester City Untuk Tebus Antoine Semenyo Dari Bournemouth Senilai £65 Juta

Itu akan menunjukkan bahwa pintu masih terbuka bagi peminat lain untuk merebut Semenyo. Ia telah dikaitkan dengan Manchester United, sementara Liverpool sedang mempertimbangkan opsi mereka di tengah ketidakpastian seputar masa depan Mohamed Salah di Merseyside.

Mantan gelandang The Reds Redknapp mengklaim bahwa Arne Slot mungkin siap untuk melakukan upaya terakhir untuk mendapatkan Semenyo. Ia mengatakan kepada Sky Sports tentang City yang konon hampir menyelesaikan transfer besar lainnya: “Saya tidak begitu yakin. Saya mendengar mungkin ada sedikit perubahan. Saya pikir Liverpool masih bisa ikut dalam persaingan.”

“Saya rasa, jujur saja, jika mereka memang datang – mengapa mereka mungkin tidak datang dengan sungguh-sungguh, saya terkejut. Jika Anda melihat posisi itu, dengan Mohamed Salah dan berapa lama dia akan berada di klub, kita tidak tahu pasti. Jika Anda memiliki pemain berkualitas seperti itu dan dia menunjukkan bahwa dia adalah penentu kemenangan, dia akan tampil di momen-momen penting."

“Mengapa Anda tidak akan mengincarnya? Saya tidak mengatakan ini adalah momen berita besar Sky Sports, tetapi yang saya katakan adalah, saya mendengar malam ini bahwa mungkin belum pasti dia akan menjalani pemeriksaan medis di Man City. Mungkin masih ada sedikit kejutan, dan saya harap begitu.”