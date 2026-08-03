Goal.com
LiveTiket
Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kejutan Iraola: Liverpool Ambruk dalam Kekalahan Telak dari Leeds

Liverpool vs Leeds United
Liverpool
Leeds United
Club Friendlies
A. Iraola
F. Wirtz
Inggris

Andoni Iraola, pelatih baru Liverpool, menerima pukulan telak setelah timnya menyia-nyiakan keunggulan dua gol dan kalah dari Leeds United (2-4) menyusul comeback menakjubkan di babak kedua yang dipimpin oleh Dominic Calvert-Lewin dengan dua golnya.

Pertandingan persahabatan ini mengungkap bahwa Liverpool sangat kesulitan saat kehilangan pemain-pemain intinya, karena tim tersebut runtuh sepenuhnya setelah bintang-bintangnya ditarik keluar. Hal itu membuat Iraola berdiri di pinggir lapangan, tak berdaya menghentikan keruntuhan tersebut, sebuah pesan yang jelas bahwa tim masih membutuhkan lebih banyak kedalaman dan stabilitas sebelum dimulainya musim baru. 

Dalam analisisnya, surat kabar AS mengulas sorotan-sorotan utama pertandingan, yang menyaksikan gol cepat untuk Liverpool pada menit ketujuh lewat Luke Chambers, setelah bola mati yang dieksekusi Szoboszlai, diteruskan Milos Kerkez dengan tumitnya, sebelum Chambers menyambarnya dengan sundulan ke dalam gawang, dalam momen yang menegaskan fokus Iraola pada pemanfaatan bola-bola mati.

Namun, bintang babak pertama adalah Florian Wirtz, yang terus menampilkan penampilan istimewa selama masa persiapan. 

Wirtz mengatur permainan dengan cerdas, bergerak di antara lini untuk membuka ruang bagi Jeremie Frimpong dan Rio Ngumoha, sebelum mencetak gol kedua lima menit menjelang berakhirnya babak pertama, setelah umpan silang dari mantan rekan setimnya di Bayer Leverkusen.

Lukas Nmecha nyaris memperkecil ketertinggalan untuk Leeds, tetapi kiper Giorgi Mamardashvili tampil gemilang dengan dua penyelamatan hebat, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Liverpool (2-0).

  • Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Kolaps total usai pergantian pemain

    Pada babak kedua, laga berbalik seratus delapan puluh derajat. Setelah kemenangan tampak berada dalam genggaman Liverpool, Iraola memutuskan melakukan beberapa pergantian sekaligus dengan menarik keluar Wirtz, Isak, dan Szoboszlai, yang memberikan keunggulan jelas bagi Leeds.

    Brenden Aaronson memanfaatkan situasi tersebut dan mencetak gol pertama untuk Leeds pada menit ke-60, sebelum Dominic Calvert-Lewin memulai pertunjukan golnya, ketika ia mencetak gol penyeimbang setelah menyambut bola di dalam kotak penalti.

    Kemudian Sean Longstaff menambahkan gol ketiga dengan memanfaatkan kesalahan baru di lini pertahanan, sebelum Calvert-Lewin kembali dan mencetak gol pribadinya yang kedua, sekaligus gol keempat untuk timnya, melalui sundulan keras menyambut umpan silang dari Sebastian Bornauw, di tengah kekacauan besar di lini pertahanan Liverpool.

    • Iklan
  • FBL-LIVERPOOL FC-LEEDS UNITED-FRIENDLY-PRE-SEASONAFP

    Wirtz terus bersinar

    Kendati kalah, Florian Wirtz keluar dengan keuntungan pribadi baru, setelah terus membuktikan perkembangan besarnya musim panas ini. 

    Sebab, setelah musim pertama yang tidak sesuai dengan ekspektasi, Arola berhasil membangun tim di sekitar potensinya, memberinya kebebasan untuk bermain di antara lini dan menjadi kreator serangan, hingga ia menjelma menjadi elemen paling menonjol di tim selama masa persiapan.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Leeds United crest
Leeds United
LEE
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Club Friendlies
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Monaco crest
Monaco
ASM