Kejutan harga di Piala Dunia: Levi’s Stadium memuncaki daftar harga dengan paket bir dan makanan seharga $34,24
Tiket bukanlah satu-satunya biaya
Harga tiket menjadi salah satu topik pembicaraan utama seputar Piala Dunia, namun studi SeatPick tidak memperhitungkan biaya untuk masuk ke stadion. Sebaliknya, studi ini berfokus pada perkiraan pengeluaran yang harus dikeluarkan para penggemar setelah mereka berada di dalam stadion, dengan menggabungkan harga satu botol bir dan satu porsi makanan sederhana.
Tiga venue termahal dalam peringkat tersebut semuanya berada di pasar utama AS: Levi’s Stadium seharga $34,24, MetLife Stadium di East Rutherford, N.J., seharga $33,22, dan SoFi Stadium di Inglewood, Calif., seharga $32,24.
'Tempat-tempat di AS mendominasi peringkat teratas'
Bagi para penggemar yang ingin menonton pertandingan yang sangat diminati, total biayanya bisa melonjak tajam. Sebagai contoh, tiket termurah yang tersedia untuk pertandingan babak penyisihan grup Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) melawan Paraguay di SoFi saat ini dijual seharga $955.
“Venue-venue di AS mendominasi peringkat teratas, yang mencerminkan biaya yang lebih tinggi untuk menghadiri acara-acara besar di pasar seperti San Francisco Bay Area, New York/New Jersey, dan Los Angeles,” kata CEO SeatPick, Gilad Zilberman. “Ini adalah destinasi tuan rumah yang sangat besar dengan stadion kelas dunia, tetapi para penggemar tidak boleh meremehkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk seharian penuh di dalam stadion.”
'Perbedaan harga antara tempat yang paling mahal dan yang paling murah sulit untuk diabaikan'
Perbedaannya sangat mencolok terutama jika membandingkan stadion termahal di AS dengan stadion termurah di Meksiko.
“Selisih antara venue termahal dan termurah sulit untuk diabaikan. Penggemar di Levi’s Stadium harus membayar $34,24 untuk sebotol bir dan makanan dasar, sementara pembelian dasar yang sama pada hari pertandingan di Estadio Akron hanya $9,77,” kata CEO SeatPick, Gilad Zilberman. “Itu adalah perbedaan yang signifikan, terutama bagi pendukung yang bepergian bersama anak-anak atau berencana menghadiri beberapa pertandingan.”
Estadio Akron di Guadalajara adalah venue Piala Dunia termurah secara keseluruhan, dengan total biaya satu bir dan satu makanan dasar sebesar $9,77. Itu selisih $24,47 dari Levi’s Stadium, menyoroti betapa besarnya variasi biaya hari pertandingan tergantung di mana penggemar menonton.
Tiga venue Piala Dunia di Meksiko menempati posisi termurah dalam peringkat SeatPick. Estadio Azteca di Mexico City berada di urutan kedua setelah Akron dengan biaya $10,77, sementara Estadio BBVA di Monterrey menempati urutan ketiga termurah dengan biaya $13,90. Sebagai perbandingan, venue termurah di AS adalah GEHA Field di Arrowhead Stadium di Kansas City, di mana pembelian dasar yang sama pada hari pertandingan berharga $22,37.
Artinya
Perbedaan dengan venue tuan rumah di Meksiko cukup mencolok, dan hal ini dapat memengaruhi cara para penggemar mengatur anggaran jika mereka berencana menonton beberapa pertandingan sepanjang turnamen.
“Perbedaan ini mungkin tidak akan menghentikan para penggemar untuk datang, tetapi akan memengaruhi cara orang mengatur anggaran,” kata Zilberman. “Seorang pendukung yang menghadiri satu pertandingan mungkin bisa menanggung biayanya, tetapi sebuah keluarga beranggotakan empat orang atau seseorang yang mengikuti timnya di beberapa kota akan merasakan perbedaannya jauh lebih besar.”
Stadion-stadion Piala Dunia dengan harga makanan dan minuman termahal pada hari pertandingan, menurut SeatPick
Peringkat
Stadion
Lokasi
Harga bir
Harga makanan dasar
Biaya makanan dan minuman pada hari pertandingan
1
Stadion Levi’s
Santa Clara, Amerika Serikat
$14,24
$20,00
$34,24
2
Stadion MetLife
East Rutherford, Amerika Serikat
$13,22
$20,00
$33,22
3
Stadion SoFi
Inglewood, Amerika Serikat
$14,24
$18,00
$32,24
4
Stadion Hard Rock
Miami Gardens, Amerika Serikat
$12,20
$18,00
$30,20
5
Lincoln Financial Field
Philadelphia, Amerika Serikat
$11,44
$16,00
$27,44
6
Stadion NRG
Houston, Amerika Serikat
$13,02
$14,00
$27,02
7
Lumen Field
Seattle, Amerika Serikat
$9,88
$17,00
$26,88
8
Stadion Gillette
Foxborough, Amerika Serikat
$8,73
$18,00
$26,73
9
BMO Field
Toronto, Kanada
$9,16
$16,00
$25,16
10
BC Place
Vancouver, Kanada
$8,65
$16,00
$24,65
Stadion Piala Dunia dengan harga makanan dan minuman termurah pada hari pertandingan, menurut SeatPick
Peringkat
Stadion
Lokasi
Harga bir
Harga makanan dasar
Biaya makanan dan minuman pada hari pertandingan
1
Estadio Akron
Guadalajara, Meksiko
$2,77
$7,00
$9,77
2
Estadio Azteca
Kota Meksiko, Meksiko
$2,77
$8,00
$10,77
3
Estadio BBVA
Monterrey, Meksiko
$5,90
$8,00
$13,90
4
Lapangan GEHA di Stadion Arrowhead
Kansas City, Amerika Serikat
$9,37
$13,00
$22,37
5
Stadion Mercedes-Benz
Atlanta, Amerika Serikat
$8,65
$15,00
$23,65
6
Stadion AT&T
Arlington, Amerika Serikat
$9,88
$14,00
$23,88