Kejutan harga di Piala Dunia: Levi’s Stadium memuncaki daftar harga dengan paket bir dan makanan seharga $34,24

Perbedaannya sangat mencolok terutama jika membandingkan stadion termahal di AS dengan stadion termurah di Meksiko.

“Selisih antara venue termahal dan termurah sulit untuk diabaikan. Penggemar di Levi’s Stadium harus membayar $34,24 untuk sebotol bir dan makanan dasar, sementara pembelian dasar yang sama pada hari pertandingan di Estadio Akron hanya $9,77,” kata CEO SeatPick, Gilad Zilberman. “Itu adalah perbedaan yang signifikan, terutama bagi pendukung yang bepergian bersama anak-anak atau berencana menghadiri beberapa pertandingan.”

Estadio Akron di Guadalajara adalah venue Piala Dunia termurah secara keseluruhan, dengan total biaya satu bir dan satu makanan dasar sebesar $9,77. Itu selisih $24,47 dari Levi’s Stadium, menyoroti betapa besarnya variasi biaya hari pertandingan tergantung di mana penggemar menonton.

Tiga venue Piala Dunia di Meksiko menempati posisi termurah dalam peringkat SeatPick. Estadio Azteca di Mexico City berada di urutan kedua setelah Akron dengan biaya $10,77, sementara Estadio BBVA di Monterrey menempati urutan ketiga termurah dengan biaya $13,90. Sebagai perbandingan, venue termurah di AS adalah GEHA Field di Arrowhead Stadium di Kansas City, di mana pembelian dasar yang sama pada hari pertandingan berharga $22,37.