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Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Kejutan buruk: Real Madrid buat cemas para pendukungnya dengan hasil imbang yang mengecewakan

Real Madrid vs Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Club Friendlies
J. Mourinho
Spanyol
Italia

Real Madrid tampil apik pada babak pertama laga persahabatan melawan Fiorentina, sebelum performa mereka menurun di babak kedua dan hanya bermain imbang 2-2 pada Sabtu malam ini.

Dua gol El Real dicetak oleh Endrick dan Alexis Siria, sementara laga ini juga menjadi debut bagi Denzel Dumfries dan Carlos Espi.

Dalam analisisnya, surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Real Madrid tampak lebih bergairah dalam menekan dan merebut bola sepanjang babak pertama, sebelum melewati menit-menit mengkhawatirkan berupa keruntuhan di babak kedua.

Meski pertandingan berakhir tanpa kemenangan, kekalahan pada fase ini tidaklah menyakitkan, namun Real Madrid selalu mencatat berbagai catatannya. 

Adapun secara individu, Dumfries tampil untuk pertama kalinya dengan seragam tim, tanpa terlalu banyak menarik perhatian, dan Carlos Espi juga bermain untuk pertama kalinya, sementara Trent Alexander Arnold terlihat lebih berkembang, terutama pada sisi serangan dibandingkan penampilan bertahannya. 

Arda Guler menampilkan sentuhan-sentuhan teknis yang istimewa, sementara Endrick bermain dengan semangat berlebihan, di mana aktivitasnya yang tinggi membantunya mencetak gol, tetapi ketergesa-gesaan dan hasratnya yang berlebihan untuk membuktikan diri berdampak negatif pada penampilannya.

Untuk saat ini, pelatih Jose Mourinho tengah menjalani fase evaluasi menyeluruh, yang selama itu ia berupaya membedakan antara elemen yang mampu bertahan dan yang tidak layak diberi kesempatan, sembari menguji para pemain akademi dan berupaya menghilangkan dampak psikologis dari dua musim lalu, di mana tim keluar tanpa gelar. 

Gambaran rencana Mourinho mulai terlihat, melalui penerapan formasi 4-2-3-1, yang terkadang berubah menjadi 3-4-2-1, sehingga memungkinkan kehadiran Diomande (ketika ia bergabung), Bellingham, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior bersama-sama dalam susunan pemain, yang menuntut lini pertahanan yang sangat kuat.

Dalam laga melawan Fiorentina, Real Madrid memulai pertandingan dengan 7 pemain dari tim utama dan 4 dari tim cadangan. 

Camavinga dan Valverde mengambil peran memimpin lini tengah, sementara Guler bermain di belakang penyerang, dan Arnold mengemban peran hibrida antara bek tengah ketiga dan gelandang ketiga, sementara Dumfries banyak maju ke depan di sisi kanan, sesuatu yang wajar bagi seorang pemain yang selalu lebih menyukai berada di setengah lapangan lawan dibandingkan bertahan.

Mourinho juga memberikan kesempatan kepada dua bek muda yang berpengalaman di kelompok usia Real Madrid dan timnas Spanyol, yaitu Joan Martinez (18 tahun) dan Mario Rivas (19 tahun), putra dari mantan bek Nano Rivas.

  • Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Endrick manfaatkan peluangnya untuk meyakinkan Mourinho

    Pertandingan ini juga menjadi ujian penting bagi Endrick, di tengah persaingan dengan pemain anyar Carlos Espi, yang memulai laga dari bangku cadangan.

    Penyerang asal Brasil itu, yang kembali dari masa peminjaman di Lyon, tidak menyia-nyiakan waktu. Guler mengirimkan bola menyusur ke Alvaro Carreras, yang melepaskan umpan silang mendatar dan diteruskan Endrick ke gawang setelah sentuhan cepat dan tembakan kaki kiri yang indah, memberikan keunggulan bagi Real Madrid.

    Meski mencetak gol, Endrick kekurangan ketenangan dan ketepatan sepanjang laga, meski tak kekurangan semangat dan keinginan.

    Pada saat itu, Real Madrid telah meredam semangat awal Fiorentina, serta menerapkan tekanan tinggi dengan perebutan bola yang cepat, sebuah gaya yang telah dituntut para pendukung klub sejak bertahun-tahun lalu, dan menjadi salah satu ciri sepak bola modern, di mana pertahanan dimulai dari area lawan.

    Hasil dari tekanan ini datang lewat gol kedua, setelah bola direbut di sepertiga area serang, kemudian dilanjutkan aksi Camavinga, sebelum ia mengirimkan umpan silang yang dengan cerdik dibiarkan lewat oleh Guler, hingga sampai ke Alexis Serya yang menembaknya dengan keras ke gawang David de Gea, menambah gol kedua.

    Real Madrid mengandalkan pengalaman Valverde, di samping peran ganda Arnold, yang bermain sebagai bek sayap, bek tengah, sekaligus gelandang, memanfaatkan kemampuan kreatifnya yang besar, meski masih terus mengalami kesulitan dalam bertahan.

    Adapun Fiorentina, yang juga memulai proyek baru di bawah kepemimpinan Fabio Grosso, pada awalnya hanya bertahan dan mengandalkan serangan balik, sebelum Piccoli memperkecil ketertinggalan menjelang akhir babak pertama setelah pergerakan cerdas yang gagal diantisipasi Mario Rivas.

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    Kejutan di babak kedua

    Gambaran laga berubah total setelah turun minum, karena Fiorentina memaksakan dominasinya dan menciptakan 3 peluang matang hanya dalam 6 menit, yang paling menonjol adalah peluang Gudmundsson yang melewati tiang gawang tipis.

    Real Madrid tampak berantakan secara mengejutkan, sementara klub Italia itu terus melancarkan tekanan hingga akhirnya menyamakan kedudukan.

    Gol tersebut lahir setelah serangan yang dimulai Fagioli dari sisi kiri, sebelum ia melepaskan umpan silang setinggi sedang yang disambut Moise Kean dengan sundulan ke gawang, mengungguli Mario Rivas.

    Grosso juga mengubah gaya timnya, beralih dari pertahanan dalam menjadi tekanan tinggi yang kuat, yang membuat para pemain Real Madrid kebingungan.

    Seiring berjalannya waktu, laga kehilangan nuansa persahabatannya, dan benturan, pelanggaran, serta penghentian permainan pun meningkat, di tengah keinginan setiap tim untuk meraih hasil positif.

    Seperempat jam sebelum bubaran, Mourinho memasukkan penyerang Carlos Espi, yang ia andalkan sebagai opsi ofensif yang memberikan tim kekuatan aerial dan kehadiran di dalam kotak penalti saat dibutuhkan.

    Espi nyaris mencetak gol kemenangan pada penampilan perdananya, tetapi ia menyia-nyiakan peluang matang, sementara tempo laga mereda secara bertahap setelah Fiorentina tampak puas dengan hasil imbang, sedangkan Real Madrid kehilangan energi yang dibutuhkan untuk upaya terakhir.

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