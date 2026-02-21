Kejutan! Bek Manchester United Diogo Dalot Sebut Anthony Martial Bisa Jadi Pemain Terbaik Dunia Kalau...

Dalot memberikan pernyataan yang membuat Rio Ferdinand terperangah saat diminta menyusun tim 5-a-side impiannya. Secara tak terduga, bek asal Portugal tersebut memasukkan nama Martial di lini depan untuk mendampingi Cristiano Ronaldo. Dalot menegaskan bahwa kualitas teknis yang dimiliki Martial berada di level yang sangat tinggi.

Martial menghabiskan sembilan tahun di Old Trafford setelah didatangkan sebagai remaja termahal di dunia pada era Louis van Gaal. Meski sempat mencuri perhatian lewat gol debut ikonik ke gawang Liverpool, performanya di Inggris sering dianggap angin-anginan. Sepanjang kariernya di United, ia tercatat hanya sekali melampaui torehan 20 gol dalam satu musim.

"Jika dia mau, dia bisa menjadi pemain terbaik di dunia. Sangat mudah baginya," ungkap Dalot di Rio Ferdinand Presents. Ia mengakui bahwa meski Martial terkadang tampak "terputus" dari permainan, kemampuan murninya saat menguasai bola seringkali tidak masuk akal bagi rekan-rekan setimnya.