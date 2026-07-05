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Jamal Iddrissou Nazionale Under 19Getty Images

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Kejuaraan Eropa U-19, Ukraina vs Italia LIVE 1-0: Olychenko!

Ukraine U19 vs Italy U19
Ukraine U19
Italy U19
EURO U19

Ikuti siaran langsung Ukraina vs Italia, pertandingan terakhir babak penyisihan grup Kejuaraan Eropa U-19.

Setelah bermain imbang melawan Kroasia dan meraih kemenangan pada laga perdana melawan Serbia, Timnas Italia U-19 akan menghadapi Ukraina dalam pertandingan terakhir Grup B. Azzurrini setidaknya harus meraih hasil imbang untuk memastikan lolos ke semifinal, sementara mereka harus menang untuk memuncaki grup dan menghindari pertemuan dengan Spanyol, yang lolos dari Grup A dengan memenangkan semua pertandingannya.

Pelatih Bollini mengandalkan Wiafe di lini tengah dan Iddrisou di lini depan dengan Liberali di bangku cadangan, sementara di pihak Ukraina, perhatikan Popov, penyerang dari Empoli.

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    59' - Tendangan bebas Marello untuk Iddrissou: sundulan melebar.

    37' - Waife mencoba tendangan dari jarak jauh: bola dibelokkan menjadi tendangan sudut.

    30' - GOL UNTUK UKRAINA! Aksi gemilang dari Olychenko, yang memulai serangan dari sisi kiri, melewati Natali dengan gerakan "tunnel", mengecoh Verde, dan mencetak gol pembuka.

    16' - Tendangan bebas Marello dari tepi kotak penalti menghantam mistar gawang.

    10' - Marello mengirim umpan silang ke Coletta, yang sundulannya digagalkan oleh kiper Marchenko.

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  • LAPORAN PERTANDINGAN

    UKRAINA U-19 vs ITALIA U-19 1-0

    PENCETAK GOL: 30' Olychenko (U)

    UKRAINA U19 (4-2-3-1): Marchenko; Kokodynyak, Shestiuk, Digtyar, Malov; Soroka, Plish (46' Ignatkov); Hubenko (46' Glyut), Olychenko (61' Sykut), Liusin (46' Kaliuzhnyi); Popov. Pelatih: Mykhailenko.

    ITALIA U19 (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Marello; Wiafe, Sala, Mantini (46' Mosconi); Coletta, Iddrissou, Elimoghale (68' Arena). Pelatih: Bollini.

    WASIT: Csonka 

    KARTU KUNING: Sherstyuk (U), Lyusin (U)

    DIKARTU MERAH:

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