Setelah bermain imbang melawan Kroasia dan meraih kemenangan pada laga perdana melawan Serbia, Timnas Italia U-19 akan menghadapi Ukraina dalam pertandingan terakhir Grup B. Azzurrini setidaknya harus meraih hasil imbang untuk memastikan lolos ke semifinal, sementara mereka harus menang untuk memuncaki grup dan menghindari pertemuan dengan Spanyol, yang lolos dari Grup A dengan memenangkan semua pertandingannya.

Pelatih Bollini mengandalkan Wiafe di lini tengah dan Iddrisou di lini depan dengan Liberali di bangku cadangan, sementara di pihak Ukraina, perhatikan Popov, penyerang dari Empoli.