Keinginan Yamal bertabrakan dengan kebijakan Fleck dalam derby

Flick menerapkan strategi rotasi dalam Derby Katalonia

Barcelona bersiap menghadapi tetangganya, Espanyol, besok Sabtu, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-31 La Liga.

Barcelona memasuki Derby Katalonia ini dengan keunggulan yang nyaman di La Liga, sekaligus perlu menghemat tenaga untuk mencoba melakukan comeback heroik pada Selasa mendatang di Liga Champions.

Barcelona memimpin klasemen La Liga dengan 76 poin, unggul 7 poin dari pesaing terdekatnya, Real Madrid.

Surat kabar "Sport" mencatat bahwa saatnya rotasi skuad di Barcelona telah tiba, dengan mengandalkan bangku cadangan dan memberikan kesempatan kepada pemain yang jarang bermain, dan inilah yang direncanakan oleh pelatih Hans Flick.

Beberapa pemain inti akan tetap berada dalam skuad Barcelona, karena Real Madrid akan menjamu Girona hari ini, Jumat, dan selisih poin bisa berkurang menjadi 4 poin untuk sementara.

    Derbi yang lebih santai... dan Yamal dalam kondisi khusus

    Juan García akan menjalani derby yang suasananya lebih santai dibandingkan dengan pertandingan leg pertama di Stadion Espanyol, dan ia pasti sangat antusias untuk ikut serta.

    Di antara pemain yang tetap tampil, ada bek Pau Cubarsi setelah kartu merah yang diterimanya Rabu lalu.

    Lamine Yamal tetap menjadi kasus khusus; ia ingin bermain di setiap pertandingan dan merasa lebih baik saat mempertahankan ritme kompetisi di lapangan, serta pertandingan besar seperti derby memotivasinya.

    Oleh karena itu, tidak akan mengejutkan jika Yamal diturunkan sebagai starter, meskipun memberikan menit bermain kepada pemain Roni Bardji akan menjadi pilihan yang masuk akal.

    Kebijakan Daur Ulang di Bidang Pertahanan

    Dari sinilah jajaran pemain yang berpotensi mendapat kesempatan dimulai; Alejandro Balde mungkin akan menjadi starter untuk pertama kalinya sejak pulih dari cedera otot, meskipun ia hanya bermain selama 4 menit melawan Atlético Madrid di La Liga dan tidak ikut serta dalam pertandingan Rabu lalu.

    Mungkin pelatih Hans Flick merasa bahwa perubahan ini mungkin mengejutkan, tetapi João Cancelo dan Gerard Martínez membutuhkan istirahat.

    Di lini belakang, kapten Ronald Araujo memiliki peluang untuk bermain, kecuali jika Flick memutuskan untuk mengandalkannya guna menutupi absennya Kubarsi dalam laga Eropa tersebut, dan dalam hal ini Eric Garcia mungkin akan menjadi penggantinya.

    Kembalinya De Jong dan Penampilan Javi

    Sedangkan di lini tengah, kemungkinan besar akan terjadi rotasi pemain terbanyak. Hampir bisa dipastikan bahwa Pedri tidak akan menjadi starter, setelah ia ditarik keluar pada babak pertama dalam pertandingan Rabu lalu karena mengalami sedikit ketidaknyamanan.

    Meskipun Frenkie de Jong diperkirakan akan kembali, ia tidak akan menjadi starter, melainkan hanya akan bermain di babak kedua untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan Liga Champions.

    Oleh karena itu, pemain yang paling mungkin diturunkan sebagai starter adalah Gavi, yang bermain selama 45 menit melawan Atlético Madrid, dan ini akan menjadi penampilan starter pertamanya setelah pulih dari cedera.

    Akan menarik juga untuk melihat apakah Flick akan mengandalkan Marc Casado, yang belum banyak mendapat kesempatan musim ini.

    Di lini serang, terlepas dari situasi Bardhi, Fermin Lopez mungkin akan mendapat kesempatan di posisi playmaker atau sayap kiri, karena ia tampak lebih siap daripada Dani Olmo.

    Sedangkan Ferran Torres, akan mendapat kesempatan bermain sebagai penyerang murni dan membuktikan dirinya.

