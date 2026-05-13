"Saat ini semuanya berjalan lancar di Dortmund, tapi di sana pun sudah sering terdengar suara-suara yang mengatakan bahwa keharmonisan di tim belum tentu yang terbaik, meskipun secara olahraga semuanya berjalan lancar," kata Kruse.
"Keharmonisan belum tentu yang terbaik": Apakah ada ketegangan di BVB akibat Niko Kovac?
Kruse, yang selama bermain di VfL Wolfsburg di bawah asuhan Kovac hanya tampil dalam lima pertandingan resmi dan sudah beberapa kali mengkritiknya, menjelaskan: "Dia tidak bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang seperti saya. Dia ingin menjadi pemimpin dan menginginkan pemain yang menjalankan persis apa yang dia perintahkan. Setiap orang berbeda, setiap orang memiliki sifat yang berbeda, dan setiap orang juga harus ditangani dengan cara yang berbeda. Jika sebagai pelatih Anda tidak memahami hal itu, biasanya akan sulit."
Pemain berusia 38 tahun itu menjelaskan mengapa dia tidak cocok dengan pelatih asal Kroasia itu. "Saya sudah mengenal Niko Kovac dari klub-klub sebelumnya. Saya tahu seperti apa dia, apa yang dia perhatikan, dan apa yang sangat, sangat penting baginya. Dan saya menyadari cukup awal bahwa ini tidak akan berhasil," kata Kruse.
Oleh karena itu, sang penyerang pun ingin segera hengkang setelah Kovac menggantikan Florian Kohfeldt: "Saat itu saya kembali ke VfL Wolfsburg—terutama karena Florian Kohfeldt, tentu saja juga karena uang, itu bisa dikatakan dengan jelas. Tapi tanpa Florian Kohfeldt, saya sama sekali tidak akan kembali. Dan kemudian dia tiba-tiba pergi. Itu adalah titik kritis pertama. Lalu datanglah Niko Kovac, seseorang yang tidak bisa saya identifikasi. Bagi saya, relatif cepat jelas: Ini tidak akan berhasil - bagaimanapun juga."
Kruse mengungkap makan malam bersama Kovac
Kruse mengungkapkan bahwa ia awalnya bertemu dengan Kovac untuk makan bersama guna membahas ekspektasi masing-masing. "Itulah mengapa saya sejak awal memberi sinyal bahwa akan lebih baik jika kita mencari solusi. Hal itu awalnya ditolak oleh klub, dengan jawaban: 'Cobalah bicara dulu dengan Niko Kovac,'" katanya.
Kruse melanjutkan: "Kami memang pernah makan bersama dan bertukar pikiran. Saya harus akui, itu tidak buruk sama sekali. Kami berdua membicarakan apa yang kami harapkan satu sama lain. Dia bertanya kepada saya: Apa yang kamu butuhkan dari saya? Dan saya menjawab: Saya tidak membutuhkan apa pun dari Anda. Saya hanya membutuhkan kepercayaan. Berikan saya kepercayaan dan Anda akan mendapatkan performa terbaik saya. Pada hari pertandingan pertama, saya duduk di bangku cadangan - dan dengan itu, kepercayaan itu langsung hilang."
Kruse menjelaskan perjalanannya bolak-balik antara Berlin dan Wolfsburg
Fakta bahwa Kruse saat itu tinggal di Berlin dan setiap hari bolak-balik ke Wolfsburg menjadi hal yang mengganggu bagi Kovac. "Tentu saja dia ingin saya menyewa apartemen di Wolfsburg. Saya juga sempat memikirkannya, tapi saya sudah tidak punya tenaga lagi untuk itu. Lagipula, saya sudah cukup berumur dan istri saya tinggal di Berlin," kata Kruse.
Pemain yang telah 14 kali membela tim nasional ini beberapa kali tertidur di tempat latihan VfL karena perjalanan bolak-balik tersebut. Mengenai hal itu, ia berkata: "Menurut saya, saya sebenarnya bisa mengatasinya dengan cukup baik, termasuk dari segi logistik. Tapi tentu saja, ada masalah dengan kereta. Tentu saja saya juga tidak ingin terlambat ke latihan. Karena itu, saya selalu naik kereta lebih awal dan kadang-kadang sudah tiba di tempat latihan sekitar pukul delapan atau lebih."
Kruse menjelaskan: "Siapa pun yang mengenal gaya hidup saya tahu bahwa kadang-kadang saya baru tidur pukul empat atau lima pagi, atau bahkan tidak tidur sama sekali, lalu harus naik kereta pukul enam. Jadi, saya tidur satu jam lagi sebelum latihan. Pada akhirnya, itu tidak masalah: Jika Anda memberikan performa terbaik, jika Anda tampil maksimal, maka sebenarnya tidak ada yang bisa mengeluh."
Kruse sudah sering mengkritik Kovac
Seperti yang telah disebutkan, ini bukan kali pertama Kruse melontarkan sindiran kepada pria berusia 54 tahun itu. Begitu kabar bahwa Kovac akan mengambil alih BVB tersebar, Kruse tak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan ejekan: "Dia adalah kandidat favoritku untuk Dortmund, agar klub itu akhirnya menyadari apa arti sebenarnya dari kata 'krisis'. Suasana damai, gembira, dan bahagia akan berakhir," jelasnya dalam podcast Flatterball yang ia kelola bersama Martin Harnik, dan menekankan: "Siapa pun yang ingin melakukan itu, silakan saja. Namun, saya sangat meragukan bahwa hal itu akan diwarnai dengan kesuksesan."
Pada Maret 2024, Kruse berkomentar tentang Kovac bahwa karakternya adalah "bencana total" dan ia memperlakukan para pemainnya dengan cara yang "tidak sopan".