"Keharmonisan belum tentu yang terbaik": Apakah ada ketegangan di BVB akibat Niko Kovac?

Kruse, yang selama bermain di VfL Wolfsburg di bawah asuhan Kovac hanya tampil dalam lima pertandingan resmi dan sudah beberapa kali mengkritiknya, menjelaskan: "Dia tidak bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang seperti saya. Dia ingin menjadi pemimpin dan menginginkan pemain yang menjalankan persis apa yang dia perintahkan. Setiap orang berbeda, setiap orang memiliki sifat yang berbeda, dan setiap orang juga harus ditangani dengan cara yang berbeda. Jika sebagai pelatih Anda tidak memahami hal itu, biasanya akan sulit."

Pemain berusia 38 tahun itu menjelaskan mengapa dia tidak cocok dengan pelatih asal Kroasia itu. "Saya sudah mengenal Niko Kovac dari klub-klub sebelumnya. Saya tahu seperti apa dia, apa yang dia perhatikan, dan apa yang sangat, sangat penting baginya. Dan saya menyadari cukup awal bahwa ini tidak akan berhasil," kata Kruse.

Oleh karena itu, sang penyerang pun ingin segera hengkang setelah Kovac menggantikan Florian Kohfeldt: "Saat itu saya kembali ke VfL Wolfsburg—terutama karena Florian Kohfeldt, tentu saja juga karena uang, itu bisa dikatakan dengan jelas. Tapi tanpa Florian Kohfeldt, saya sama sekali tidak akan kembali. Dan kemudian dia tiba-tiba pergi. Itu adalah titik kritis pertama. Lalu datanglah Niko Kovac, seseorang yang tidak bisa saya identifikasi. Bagi saya, relatif cepat jelas: Ini tidak akan berhasil - bagaimanapun juga."