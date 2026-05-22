Yang dimaksud adalah Karim Adeyemi, yang dalam beberapa waktu terakhir ini kata "senjata" memang memiliki konotasi lain. Pelatih timnas kini memilih untuk tidak mengandalkan kecepatan pemain berusia 24 tahun itu, "kualitas luar biasa yang selalu berguna dalam sebuah turnamen," seperti yang dijelaskan Ricken. Pasalnya, Maximilian Beier dan Jamie Leweling juga memiliki kualitas tersebut, dan Nagelsmann memilih mereka daripada Adeyemi.

Keputusan tidak memasukkannya ke dalam skuad sama sekali tidak mengejutkan. Bahkan pelatih BVB, Niko Kovac, semakin jarang mengandalkan kemampuan Adeyemi, yang tidak hanya disebabkan oleh cedera robekan serat otot sementara pada bulan April.

Ini benar-benar penurunan drastis yang dialami pemain yang 11 kali membela timnas ini pada tahun 2026. Tepatnya pada periode yang sangat relevan untuk partisipasi di Piala Dunia. Sebab, banyak orang saat ini sudah tidak terlalu menyadari bahwa Adeyemi bermain sangat baik di paruh pertama musim dan menjadi pemain serang Dortmund yang paling konsisten dengan sembilan kontribusi gol (enam gol, tiga assist).