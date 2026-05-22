Meskipun argumennya sudah jelas, Lars Ricken tetap gencar mempromosikannya. "Julian Nagelsmann tentu saja menyadari kecepatan yang dimilikinya. Dan menurut saya: Jika Anda bisa membawa 26 pemain ke Piala Dunia, maka Anda juga bisa membawa para spesialis. Para pemain yang memiliki senjata khusus," kata Direktur Olahraga Borussia Dortmund itu baru-baru ini kepada Bild.
Diterjemahkan oleh
Kegagalan yang memalukan! Seorang bintang BVB memang pantas absen dari Piala Dunia
Yang dimaksud adalah Karim Adeyemi, yang dalam beberapa waktu terakhir ini kata "senjata" memang memiliki konotasi lain. Pelatih timnas kini memilih untuk tidak mengandalkan kecepatan pemain berusia 24 tahun itu, "kualitas luar biasa yang selalu berguna dalam sebuah turnamen," seperti yang dijelaskan Ricken. Pasalnya, Maximilian Beier dan Jamie Leweling juga memiliki kualitas tersebut, dan Nagelsmann memilih mereka daripada Adeyemi.
Keputusan tidak memasukkannya ke dalam skuad sama sekali tidak mengejutkan. Bahkan pelatih BVB, Niko Kovac, semakin jarang mengandalkan kemampuan Adeyemi, yang tidak hanya disebabkan oleh cedera robekan serat otot sementara pada bulan April.
Ini benar-benar penurunan drastis yang dialami pemain yang 11 kali membela timnas ini pada tahun 2026. Tepatnya pada periode yang sangat relevan untuk partisipasi di Piala Dunia. Sebab, banyak orang saat ini sudah tidak terlalu menyadari bahwa Adeyemi bermain sangat baik di paruh pertama musim dan menjadi pemain serang Dortmund yang paling konsisten dengan sembilan kontribusi gol (enam gol, tiga assist).
- Getty Images Sport
Karim Adeyemi: Tidak akan mencapai 600 menit bermain pada tahun 2026
Meskipun pada paruh pertama musim ia masih 16 kali masuk dalam starting eleven, hal itu hanya terjadi enam kali di tahun baru ini. Ia tercatat tampil dalam 17 pertandingan resmi, namun Adeyemi hanya bermain selama 582 menit. Itu berarti rata-rata kurang dari 34 menit per pertandingan — jauh terlalu sedikit untuk bisa menargetkan tempat di putaran final Piala Dunia.
Hasil Adeyemi dibandingkan dengan paruh pertama musim ini memang hampir tetap konstan dengan tujuh kontribusi gol (empat gol, tiga assist), namun sebagai pemain pengganti - yaitu dalam peran yang menurut Ricken seharusnya dia emban di Piala Dunia - dia hampir tidak meninggalkan kesan. Bagi Kovac yang memang tidak terlalu ingin melakukan pergantian pemain, tidak ada alasan untuk mengubah posisi Adeyemi di bangku cadangan.
Antara keduanya memang ada hubungan khusus, jika kita percaya pada sang pelatih asal Kroasia. Kovac baru-baru ini mengatakan dalam podcast Bild "Phrasenmäher" bahwa ia tidak pernah berbicara lebih banyak dengan pemain lain selama masa jabatannya di Dortmund. Pelatih itu mengaku sebagai penggemar Adeyemi sebagai pribadi, "karena dia adalah tipe orang yang sangat baik". Kovac melanjutkan: "Seorang pemuda yang hebat, bukan orang yang buruk - sebaliknya: Kadang-kadang dia terlalu baik menurut saya. Dia tidak memiliki niat jahat."
- AFP
Kovac tentang Adeyemi: "Dia harus lebih percaya diri"
Namun, menjadi orang yang ramah tentu saja sama sekali tidak meyakinkan seorang pekerja keras seperti Kovac dalam hal olahraga. Sepanjang kariernya, Adeyemi memang kurang memiliki semangat juang yang cukup dan tentu saja profesionalisme yang sepenuhnya, sehingga talenta yang tak diragukan lagi berbakat ini belum bisa menjadi pemain sepak bola senior yang serius dan mampu secara konsisten mencapai level tertinggi.
"Saya sangat yakin bahwa dia bisa menjadi pesepakbola hebat jika dia memperbaiki beberapa hal. Tapi untuk itu, dia harus lebih percaya padaku," kata Kovac sambil menyebutkan apa yang kurang dari Adeyemi: "Dia harus memperbaiki ketepatan dan ketelitiannya. Dia telah diberi bakat luar biasa, sekarang saatnya bekerja untuk mengubah detail dan nuansa yang akan membawanya maju. Untuk itu, dia harus memanfaatkan setiap menit latihan."
Semua hal ini telah menjadi tantangan bagi Adeyemi sejak lama. Hampir tiga tahun lalu, asisten pelatih saat itu, Armin Reutershahn, memberikan penilaian serupa namun lebih tegas: "Karim memiliki semua kemampuan yang bisa dan harus dimiliki untuk menjadi pemain top di Eropa. Dia belum menjadi pemain top, tapi dia bisa menjadi pemain top. Namun, terkadang saya merasa kurang ada keseriusan. Dia terkadang terlalu santai dalam latihan, dan saya berharap dia bisa lebih serius dalam menghadapi hal ini."
- Getty Images
Karim Adeyemi dan berbagai pelanggarannya
Mantan pelatih kepala Edin Terzic langsung sependapat dengan Reutershahn. "Saya sepenuhnya mendukung Achim dalam hal ini," katanya. "Kami tahu bahwa diperlukan konsistensi dan efektivitas, dan kami telah mulai mengupayakannya — termasuk bersama Karim." Namun, sejauh ini Adeyemi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam proses pengembangan tersebut.
Hal ini tentu saja menjadi bahan bakar bagi para kritikus yang tidak percaya pada terobosan besar Adeyemi di level internasional teratas, ditambah lagi dengan berbagai insiden di luar lapangan. Dia sudah memiliki catatan buruk, namun pelanggaran selama paruh pertama musim ini pasti juga berperan, itulah sebabnya Adeyemi berada dalam posisi yang sulit di Dortmund dan di DFB.
Melempar botol ke arah bangku cadangan setelah diganti, mencoba menghilang ke ruang ganti sebelum pertandingan berakhir, memicu keributan yang tidak perlu, dan sebagai puncaknya, surat peringatan Mystery Box—semua ini terjadi dalam waktu hanya beberapa minggu. Seolah-olah Adeyemi, yang menikah dengan seorang rapper, belum cukup dicap sebagai pemain yang santai dengan sikap yang dipertanyakan terhadap profesinya dan kehadiran media sosial yang berlebihan.
- Getty Images Sport
Apakah Adeyemi memiliki masa depan di BVB?
Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana kelanjutan kariernya di BVB. Dukungan Rickens terhadap Adeyemi kemungkinan juga didasari harapan bahwa partisipasinya di Piala Dunia akan kembali mendongkrak nilai pasarnya. Adeyemi sangat diminati; ia telah menerima beberapa tawaran, termasuk perpanjangan kontrak dari Borussia.
Belum ada keputusan yang diambil sejauh ini, namun idealnya keputusan tersebut akan segera diambil. Penjualan - setidaknya 40 juta euro sebagai biaya transfer diperkirakan bisa diperoleh untuk Adeyemi - akan secara signifikan meningkatkan ruang gerak Dortmund di bursa transfer. Ricken dan rekan-rekannya kini harus mencari kata-kata yang tepat selama jeda musim panas agar pertanyaan mengenai masa depan Adeyemi yang masih belum jelas dapat terjawab.
Data performa Karim Adeyemi di BVB
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu Kuning Kartu Kuning-Merah Kartu Merah 146 36 25 27 1 1