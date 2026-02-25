Kecewa Dengan Strategi Transfer Klub, Massimiliano Allegri Pertimbangkan Cabut Dari AC Milan

Nasib Allegri di Milan tampaknya memasuki periode penuh ketidakpastian, dengan Sportitalia menunjukkan bahwa taktik veteran tersebut sedang menimbang masa depannya secara serius. Meskipun saat ini duduk di peringkat kedua klasemen Serie A, atmosfer di balik layar dikabarkan mulai retak. Allegri, yang kembali ke kursi kepelatihan Rossoneri untuk memulihkan status domestik dan Eropa mereka, dilaporkan semakin kecewa dengan arah strategis klub.

Laporan tersebut mengindikasikan bahwa rasa frustrasi sang manajer berakar pada kurangnya keselarasan antara ambisi olahraganya dengan aktivitas klub di bursa transfer baru-baru ini. Hal ini memicu potensi perpisahan saat kampanye musim ini berakhir. Allegri dikabarkan tidak senang dengan cara klub menangani bursa transfer terakhir, merasa bahwa kedalaman dan kualitas skuad tidak cukup memadai untuk mempertahankan perburuan gelar juara yang berkelanjutan.

Ada kesan kuat mengenai adanya "kebingungan di dalam klub" terkait perencanaan jangka panjang, yang membuat manajer berusia 58 tahun tersebut mempertanyakan apakah manajemen dapat menyediakan alat yang diperlukan baginya untuk mempersembahkan trofi.