Mesin tidak memiliki emosi atau perasaan apa pun, oleh karena itu Kooora memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kontroversial kepada kecerdasan buatan, dan menampilkan jawabannya tanpa campur tangan redaksi.

Pertanyaan yang kami ajukan dalam episode hari ini dari seri ini sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar Arab saat ini, yaitu: “Apakah Mesir dan Maroko bisa bertemu di Piala Dunia 2026?”

(Catatan): Semua jawaban, termasuk kemungkinan kesalahan bahasa atau informasi yang terkandung di dalamnya, kami sajikan persis seperti yang disampaikan oleh kecerdasan buatan.

Jawaban

Ya, ada kemungkinan timnas Mesir bertemu dengan Maroko di Piala Dunia 2026 jika keduanya lolos dari babak penyisihan grup, mengingat pembagian grup dan jalur babak gugur yang ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Timnas Maroko berada di Grup 3, sedangkan timnas Mesir berada di Grup 7.

Sesuai dengan sistem turnamen baru yang melibatkan 48 tim, juara dan runner-up setiap grup serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Berdasarkan jadwal babak yang telah disetujui, Mesir dan Maroko tidak dapat bertemu di babak 32 besar, tetapi keduanya dapat bertemu mulai dari babak-babak berikutnya tergantung pada peringkat akhir masing-masing di grupnya: