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Kecerdasan Buatan Menjawab: Apakah Maroko dan Mesir Bisa Bertemu di Piala Dunia 2026?

Morocco
Egypt
World Cup
Maroko
Mesir

Skenario yang Menegangkan

Mesin tidak memiliki emosi atau perasaan apa pun, oleh karena itu Kooora memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kontroversial kepada kecerdasan buatan, dan menampilkan jawabannya tanpa campur tangan redaksi.

Pertanyaan yang kami ajukan dalam episode hari ini dari seri ini sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar Arab saat ini, yaitu: “Apakah Mesir dan Maroko bisa bertemu di Piala Dunia 2026?”

(Catatan): Semua jawaban, termasuk kemungkinan kesalahan bahasa atau informasi yang terkandung di dalamnya, kami sajikan persis seperti yang disampaikan oleh kecerdasan buatan.

Jawaban

Ya, ada kemungkinan timnas Mesir bertemu dengan Maroko di Piala Dunia 2026 jika keduanya lolos dari babak penyisihan grup, mengingat pembagian grup dan jalur babak gugur yang ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Timnas Maroko berada di Grup 3, sedangkan timnas Mesir berada di Grup 7.

Sesuai dengan sistem turnamen baru yang melibatkan 48 tim, juara dan runner-up setiap grup serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Berdasarkan jadwal babak yang telah disetujui, Mesir dan Maroko tidak dapat bertemu di babak 32 besar, tetapi keduanya dapat bertemu mulai dari babak-babak berikutnya tergantung pada peringkat akhir masing-masing di grupnya:

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Skenario pertama: Bertemu di babak 16 besar

    Kedua tim dapat bertemu di babak ini dalam satu skenario tertentu, yaitu jika keduanya lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Jika Maroko lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik dari Grup 3 dan ditempatkan di jalur pertandingan nomor 74, serta Mesir lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik dari Grup 7 dan ditempatkan di jalur pertandingan nomor 77. Jika Maroko dan Mesir sama-sama menang dalam pertandingan babak 32 besar, mereka akan langsung berhadapan di babak 16 besar dalam pertandingan nomor 89.

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  • Kemungkinan kedua: Bertemu di babak perempat final

    Kedua tim dapat bertemu di babak ini jika Mesir lolos sebagai salah satu dari tiga tim terbaik di Grup 7 dan bertanding di pertandingan nomor 77 serta memenangkannya, lalu menang di babak 16 besar (pertandingan nomor 89), sedangkan Maroko lolos sebagai runner-up Grup 3 dan bertanding di pertandingan nomor 75 serta memenangkannya, lalu menang di babak 16 besar (pertandingan nomor 90). Dalam hal ini, kedua pemenang akan bertemu di perempat final dalam pertandingan nomor 97.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kemungkinan ketiga: Bertemu di babak semifinal

    Ada beberapa skenario yang bisa membuat keduanya bertemu di semifinal, dan yang paling menonjol adalah skenario yang bergantung pada posisi pertama dan kedua di masing-masing grup:

    Skenario pertama: Jika Mesir menjadi juara Grup 7 (dan mengikuti jalur pertandingan nomor 82, lalu 94, kemudian perempat final nomor 98), dan Maroko menjadi runner-up Grup 3 (dan mengikuti jalur pertandingan nomor 75, lalu 90, kemudian perempat final nomor 97). Pemenang dari jalur Mesir akan menghadapi pemenang dari jalur Maroko di semifinal pada pertandingan nomor 101.

    Skenario kedua: Jika Maroko memuncaki Grup Ketiga (dan akan mengikuti jalur pertandingan nomor 76, lalu 91, kemudian perempat final nomor 99), dan Mesir menempati posisi kedua di Grup Ketujuh (dan akan mengikuti jalur pertandingan nomor 88, lalu 95, kemudian perempat final nomor 100). Pemenang dari jalur Maroko akan menghadapi pemenang dari jalur Mesir di semifinal lainnya pada pertandingan nomor 102.

  • Kemungkinan keempat: Bertemu di final atau pertandingan perebutan tempat ketiga

    Kedua tim tersebut dapat bertemu di akhir perjalanan Piala Dunia jika mereka berada di jalur yang benar-benar berlawanan dan sama-sama lolos ke empat babak terakhir. Misalnya, jika Mesir memuncaki Grup 7 dan Maroko memuncaki Grup 3, serta masing-masing memenangkan semua pertandingan sistem gugur berturut-turut, mereka akan bertemu di final untuk memperebutkan gelar juara (pertandingan nomor 104). Sedangkan jika keduanya mencapai semifinal dan kalah, mereka akan bertemu dalam pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat (pertandingan nomor 103).

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