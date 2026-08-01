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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Kecanduan? Bintang Barcelona Membuka Hatinya dengan Pengakuan Mengejutkan

W. Szczesny
LaLiga
Barcelona
Spanyol

Kiper Barcelona asal Polandia, Wojciech Szczesny, mengungkapkan bahwa dirinya tidak siap untuk melawan kecanduan merokok.

Terlepas dari penampilannya di atas lapangan, Szczesny berhasil merebut hati para pendukung Barcelona berkat kepribadiannya yang blak-blakan dan gayanya yang spontan. 

Untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia memiliki nyanyian khusus dari para suporter (Szczesny sang perokok), sesuatu yang sangat membuatnya senang meski berkaitan dengan kecanduannya terhadap rokok.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Szczesny dalam wawancaranya dengan surat kabar "The Athletic", di mana ia berbicara tentang "kelemahan" yang dideritanya, sambil menegaskan bahwa meskipun itu merupakan sesuatu yang "mengerikan" dan tidak ia sarankan kepada siapa pun, ia tidak siap untuk berperang melawannya.

Kiper asal Polandia itu mengatakan, "Saya belum pernah punya nyanyian khusus untuk saya sebelumnya, jadi saya menikmatinya. Mungkin itu tidak terlihat sebagai hal paling profesional di dunia, tetapi saya apa adanya. Orang-orang tahu bahwa saya punya kecanduan yang tidak bisa saya hilangkan."

Ia menambahkan, "Saya rasa hal ini juga terlihat nyata bagi mereka, karena banyak pemain memiliki berbagai jenis kecanduan, entah itu nikotin, alkohol, atau judi. Namun saya terbuka soal hal ini. Ini adalah kecanduan yang bahkan saya tidak siap untuk melawannya. Saya menerimanya, dan mungkin itulah yang membuatnya terlihat nyata di mata orang-orang."

Kiper asal Polandia itu juga menjelaskan bahwa orang-orang tidak beranggapan bahwa ia merokok hanya karena foto-foto yang diambil oleh para fotografer paparazzi, tetapi karena ia sendiri yang mengakuinya.

Ia mengatakan, "Saya telah mengakui kecanduan saya, sebuah kecanduan yang diderita banyak orang di seluruh dunia. Dan mungkin orang-orang bisa menemukan diri mereka dalam kisah ini."

Ia menegaskan lagi, "Saya sama sekali tidak berpikir untuk mendorong orang-orang merokok. Saya rasa itu adalah hal yang mengerikan, dan semua orang seharusnya menghindarinya. Ini adalah salah satu titik lemah saya, tetapi saya berdamai dengan kelemahan ini."

  • Wojciech Szczesnygetty

    Jatuh cinta pada Barcelona

    Ketika menerima tawaran Barcelona, dan setelah berpikir dengan tenang, Szczesny berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika ia menerimanya, ia akan menikmatinya semaksimal mungkin.

    Ia berkata, "Saya merasa seolah-olah menjadi salah satu suporter yang ada di dalam stadion. Saya menyikapi fase ini sebagai bonus tambahan dalam perjalanan karier saya. Saya akan memanfaatkannya semaksimal mungkin, dan saya akan menikmatinya dengan cara yang saya sukai, dan tampaknya orang-orang benar-benar merasakan hal itu."

    Ia menambahkan, "Saya merasakan begitu banyak cinta dari para pendukung, sebesar kecintaan saya juga pada tempat ini dan Barcelona."

    Kiper asal Polandia itu menyadari bahwa banyak orang memandangnya sebagai "pemain tertua di ruang ganti, sekaligus yang paling murah senyum dan santai", namun ia menegaskan bahwa ada sisi-sisi lain dalam kepribadiannya yang tidak selalu tampak ke publik.

    Ia mengungkapkan, "Terkadang, apa yang kamu tampilkan di sampul bukanlah segala hal yang ada di dalam dirimu. Saya bisa saja diam, tidak tersenyum, tidak menikmati hidup saya sedemikian rupa, dan berusaha agar lebih dipandang sebagai pemain profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang sepak bola dan dapat menularkan pengalamannya kepada para pemain yang lebih muda."

    Ia menutup pembicaraannya dengan berkata, "Namun saya memilih untuk tidak melakukan itu."

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