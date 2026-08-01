Kiper Barcelona asal Polandia, Wojciech Szczesny, mengungkapkan bahwa dirinya tidak siap untuk melawan kecanduan merokok.

Terlepas dari penampilannya di atas lapangan, Szczesny berhasil merebut hati para pendukung Barcelona berkat kepribadiannya yang blak-blakan dan gayanya yang spontan.

Untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia memiliki nyanyian khusus dari para suporter (Szczesny sang perokok), sesuatu yang sangat membuatnya senang meski berkaitan dengan kecanduannya terhadap rokok.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Szczesny dalam wawancaranya dengan surat kabar "The Athletic", di mana ia berbicara tentang "kelemahan" yang dideritanya, sambil menegaskan bahwa meskipun itu merupakan sesuatu yang "mengerikan" dan tidak ia sarankan kepada siapa pun, ia tidak siap untuk berperang melawannya.

Kiper asal Polandia itu mengatakan, "Saya belum pernah punya nyanyian khusus untuk saya sebelumnya, jadi saya menikmatinya. Mungkin itu tidak terlihat sebagai hal paling profesional di dunia, tetapi saya apa adanya. Orang-orang tahu bahwa saya punya kecanduan yang tidak bisa saya hilangkan."

Ia menambahkan, "Saya rasa hal ini juga terlihat nyata bagi mereka, karena banyak pemain memiliki berbagai jenis kecanduan, entah itu nikotin, alkohol, atau judi. Namun saya terbuka soal hal ini. Ini adalah kecanduan yang bahkan saya tidak siap untuk melawannya. Saya menerimanya, dan mungkin itulah yang membuatnya terlihat nyata di mata orang-orang."

Kiper asal Polandia itu juga menjelaskan bahwa orang-orang tidak beranggapan bahwa ia merokok hanya karena foto-foto yang diambil oleh para fotografer paparazzi, tetapi karena ia sendiri yang mengakuinya.

Ia mengatakan, "Saya telah mengakui kecanduan saya, sebuah kecanduan yang diderita banyak orang di seluruh dunia. Dan mungkin orang-orang bisa menemukan diri mereka dalam kisah ini."

Ia menegaskan lagi, "Saya sama sekali tidak berpikir untuk mendorong orang-orang merokok. Saya rasa itu adalah hal yang mengerikan, dan semua orang seharusnya menghindarinya. Ini adalah salah satu titik lemah saya, tetapi saya berdamai dengan kelemahan ini."