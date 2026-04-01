Kebijakan Fleck yang longgar dan keluhan FIFA... Laporta menggambarkan masa depan Barcelona

Presiden Barcelona yang baru terpilih mengatakan mengenai perpanjangan kontrak Flick: "Kami akan mendiskusikannya dengan tenang di akhir musim; saat ini dia tidak merasa perlu memperpanjang kontraknya."

Dia menambahkan: "Dia jujur pada dirinya sendiri dan sangat profesional. Saya pikir dia layak mendapatkan perpanjangan, tapi dia lebih memilih menganalisis situasi di akhir musim dan mengambil keputusan yang tepat."

Dia melanjutkan: "Jika kami memperpanjang kontraknya untuk satu tahun lagi, dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Saya rasa dia merasa bahwa kontrak jangka panjang dapat memberi kesan kepada sebagian orang bahwa dia telah menjadi kurang bersemangat."

Presiden asal Catalunya itu juga membahas kebijakan transfer klub, membela komitmen terhadap filosofi akademi La Masia, dengan mengatakan: "Saya memahami bahwa kami akan terus berkembang di semua aspek, tetapi saya harus mengatakan bahwa yang saya yakini setelah membangun tim yang kuat seperti ini adalah mempertahankannya dan memperkuatnya."

Dia melanjutkan: "Tidak perlu beralih ke bursa transfer hanya untuk itu, dan kita harus terus melihat apa yang kita miliki di dalam klub, dan jika perlu, kita akan memperbaiki tim."

