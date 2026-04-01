Kebijakan Fleck yang longgar dan keluhan FIFA... Laporta menggambarkan masa depan Barcelona

Cedera Rafeina dan penampilan Pedri menjadi perhatian presiden terpilih Barcelona

Juan Laporta, presiden Barcelona yang baru terpilih, menegaskan keyakinannya yang besar terhadap proyek olahraga tim Catalan saat ini.

Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan mengandalkan para pemain yang ada di dalam klub, sambil memuji kinerja pelatih asal Jerman Hans Flick dan bintang lini tengah Pedri.

Laporta berbicara secara terbuka mengenai beberapa isu hangat, dalam wawancara panjang yang diterbitkan oleh surat kabar Spanyol "Sport", mulai dari masa depan Flick yang telah memimpin tim dengan sukses sejak mengambil alih tugas tersebut.

Baca selengkapnya:

Satu nama yang pasti... Deco menghadapi teka-teki misterius di Barcelona


    Bagaimana masa depan Flick di Camp Nou?

    Presiden Barcelona yang baru terpilih mengatakan mengenai perpanjangan kontrak Flick: "Kami akan mendiskusikannya dengan tenang di akhir musim; saat ini dia tidak merasa perlu memperpanjang kontraknya."

    Dia menambahkan: "Dia jujur pada dirinya sendiri dan sangat profesional. Saya pikir dia layak mendapatkan perpanjangan, tapi dia lebih memilih menganalisis situasi di akhir musim dan mengambil keputusan yang tepat." 

    Dia melanjutkan: "Jika kami memperpanjang kontraknya untuk satu tahun lagi, dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Saya rasa dia merasa bahwa kontrak jangka panjang dapat memberi kesan kepada sebagian orang bahwa dia telah menjadi kurang bersemangat."

    Presiden asal Catalunya itu juga membahas kebijakan transfer klub, membela komitmen terhadap filosofi akademi La Masia, dengan mengatakan: "Saya memahami bahwa kami akan terus berkembang di semua aspek, tetapi saya harus mengatakan bahwa yang saya yakini setelah membangun tim yang kuat seperti ini adalah mempertahankannya dan memperkuatnya." 

    Dia melanjutkan: "Tidak perlu beralih ke bursa transfer hanya untuk itu, dan kita harus terus melihat apa yang kita miliki di dalam klub, dan jika perlu, kita akan memperbaiki tim."

    Baca selengkapnya:

    Usulan Flick tidak akan dilaksanakan.. Piala Dunia mengubah rencana musim panas Barcelona

  • Tarian Laporta dan Ambisi Juara

    Mengenai kegembiraannya yang terlihat jelas setelah memenangkan pemilihan presiden, Laporta membenarkan perayaannya dengan mengatakan: "Saya rasa saya tidak menyinggung siapa pun dengan menari sebentar dan merayakannya. Adapun spanduk itu sudah menjadi masa lalu; mereka meminta saya membuat spanduk lain selama kampanye ini, tetapi saya tidak suka mengulang hal yang sama, karena itu akan kehilangan keasliannya."

    Mengenai ambisi klub di musim ini, Laporta menunjukkan optimisme yang besar, terutama terkait Copa del Rey: "Saya sangat optimis, saya melihat Copa del Rey seolah-olah kami telah memenangkannya setelah penampilan yang kami tunjukkan dan kami tersingkir dengan selisih tipis."

    Dia menegaskan bahwa klub hanya akan melakukan transfer jika benar-benar diperlukan, dengan mengatakan: "Kami akan merekrut pemain ketika manajemen meminta untuk mendatangkan satu atau dua pemain guna memperkuat tim. Kami ingin berkembang dan tidak ingin merusak tim kami. Kami memiliki tim yang sangat kompetitif dan kuat, kami memiliki kiper kelas dunia seperti Juan Garcia, dan kami memiliki tulang punggung tim."

    Baca selengkapnya:

    Bukan gaji... Hambatan besar yang mendorong Barcelona untuk membekukan masa depan Rashford

    Kritik terhadap jadwal internasional dan pujian untuk Pedri

    Menanggapi cedera yang dialami pemain Brasil Rafinha saat bertugas bersama tim nasional, Laporta mengkritik jadwal internasional yang padat: "Kita harus meminta FIFA menyusun jadwal internasional yang mempertimbangkan kompetisi yang diikuti klub-klub besar." 

    Dia melanjutkan: "Sangat menyebalkan melihat salah satu pemain terbaik kami mengalami cedera. Kami tidak akan menyalahkan para pemain, mereka adalah profesional dan memberikan yang terbaik untuk negara mereka, tetapi situasinya sangat rumit dalam mencari solusi di tengah jadwal padat ini di mana kami bersaing untuk segalanya."

    Di akhir pernyataannya, Laporta memuji bintang gelandang muda Pedri, dengan mengatakan bahwa ia "mewakili gaya Barcelona meskipun bukan lulusan akademi La Masia".

    Pernyataan ini muncul di saat Barcelona berusaha memperkuat stabilitas olahraga dan administrasinya, dengan fokus pada integrasi pemain muda dan mempertahankan inti tim yang kuat di bawah kepemimpinan Flick.

