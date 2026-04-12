Kebalikan dari yang diharapkan... Manajemen Liverpool bermain api menjelang laga melawan Paris Saint-Germain

Para pendukung Liverpool bersiap menghadapi pertarungan krusial dengan manajemen klub, menyusul keputusan mengejutkan yang baru-baru ini disetujui.

Liverpool tidak memenuhi ekspektasi para penggemar pada musim ini, karena telah tersingkir dari semua kompetisi domestik dan saat ini menempati peringkat kelima di klasemen Liga Premier.

Yang tersisa bagi The Reds hanyalah Liga Champions, di mana mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk membalas kekalahan 2-0 di leg pertama perempat final melawan Paris Saint-Germain.

Kedua tim akan bertemu di leg kedua pada Selasa mendatang di Stadion Anfield.