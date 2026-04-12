Kebalikan dari yang diharapkan... Manajemen Liverpool bermain api menjelang laga melawan Paris Saint-Germain

Penonton di tribun terkenal itu mengangkat spanduk besar yang bertuliskan: "Tolak kenaikan harga tiket".
Langkah ini diambil untuk meluncurkan kampanye protes besar-besaran terhadap keputusan manajemen untuk menaikkan harga tiket musiman lebih dari 53 poundsterling (sekitar 60 euro) selama tiga musim mendatang, sebuah keputusan yang digambarkan oleh situs penggemar "This Is Anfield" sebagai "pilihan yang buruk" dan bukan "kebutuhan".
Jay McKeena, Ketua Dewan Suporter Liverpool, mengatakan: "Menghadapi keputusan yang tidak perlu ini untuk menaikkan harga tiket meskipun telah melalui negosiasi berbulan-bulan, para suporter di Anfield mulai mengorganisir diri. Mereka memberikan instruksi jelas kepada semua penggemar pada Sabtu: 'Jangan habiskan sepeser pun' di dalam Stadion Anfield."
Dia menegaskan bahwa para penggemar diarahkan untuk mendukung toko-toko di sekitar Stadion Liverpool daripada stadion itu sendiri, menunda perpanjangan tiket musiman sebisa mungkin, dan menarik bendera-bendera terkenal dari tribun.