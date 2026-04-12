Kebalikan dari yang diharapkan... Manajemen Liverpool bermain api menjelang laga melawan Paris Saint-Germain

Peringatan keras agar kembali ke situasi tahun 2016

Para pendukung Liverpool bersiap menghadapi pertarungan krusial dengan manajemen klub, menyusul keputusan mengejutkan yang baru-baru ini disetujui.

Liverpool tidak memenuhi ekspektasi para penggemar pada musim ini, karena telah tersingkir dari semua kompetisi domestik dan saat ini menempati peringkat kelima di klasemen Liga Premier.

Yang tersisa bagi The Reds hanyalah Liga Champions, di mana mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk membalas kekalahan 2-0 di leg pertama perempat final melawan Paris Saint-Germain.

Kedua tim akan bertemu di leg kedua pada Selasa mendatang di Stadion Anfield.

  • Pertempuran yang panjang

    Pihak manajemen Liverpool mengumumkan kenaikan harga tiket dan langganan musim. Stadion Anfield menjadi saksi dimulainya aksi protes terorganisir pada Sabtu lalu, saat tim tersebut mengalahkan Fulham, sebuah langkah yang berpotensi berlanjut dan memengaruhi suasana di tribun penonton.

    Para penonton kemarin memulai perjuangan yang diperkirakan akan berlangsung lama dan sulit, menurut jaringan RMC Prancis.

    Meskipun tim asuhan pelatih Arne Slot menang 2-0 atas Fulham, dan memulihkan sebagian kepercayaan diri setelah tiga kekalahan beruntun, yang terakhir adalah kekalahan dari Paris Saint-Germain, namun suasana di tribun tidak terasa meriah.

    • Iklan

  • Kudeta balasan... Larangan pengeluaran di Anfield

    Penonton di tribun terkenal itu mengangkat spanduk besar yang bertuliskan: "Tolak kenaikan harga tiket".

    Langkah ini diambil untuk meluncurkan kampanye protes besar-besaran terhadap keputusan manajemen untuk menaikkan harga tiket musiman lebih dari 53 poundsterling (sekitar 60 euro) selama tiga musim mendatang, sebuah keputusan yang digambarkan oleh situs penggemar "This Is Anfield" sebagai "pilihan yang buruk" dan bukan "kebutuhan".

    Jay McKeena, Ketua Dewan Suporter Liverpool, mengatakan: "Menghadapi keputusan yang tidak perlu ini untuk menaikkan harga tiket meskipun telah melalui negosiasi berbulan-bulan, para suporter di Anfield mulai mengorganisir diri. Mereka memberikan instruksi jelas kepada semua penggemar pada Sabtu: 'Jangan habiskan sepeser pun' di dalam Stadion Anfield."

    Dia menegaskan bahwa para penggemar diarahkan untuk mendukung toko-toko di sekitar Stadion Liverpool daripada stadion itu sendiri, menunda perpanjangan tiket musiman sebisa mungkin, dan menarik bendera-bendera terkenal dari tribun.

  • Proses masih berlangsung... sambil menunggu negosiasi

    Tindakan ini akan berlanjut hingga negosiasi baru dengan manajemen dibuka.

    Kampanye boikot ini didasarkan pada kondisi keuangan klub yang kuat, karena Liverpool mencatat pendapatan rekor sebesar 703 juta poundsterling (lebih dari 800 juta euro) pada tahun fiskal lalu.

    Jay McKeena, juru bicara kelompok "Spirit of Shankly", mengatakan: "Harga tiket mencapai 70 poundsterling (80 euro), dan tiket musiman berharga lebih dari 1.000 poundsterling (sekitar 1.150 euro), sementara itu Liverpool meraih keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya."

    Perlu dicatat bahwa para penggemar sebelumnya pernah memprotes kenaikan harga tiket musiman pada tahun 2016, yang mengakibatkan pembekuan harga selama delapan musim.

