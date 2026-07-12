Kean, Lautaro, dan Oliisi... Akankah dominasi Bayern dan Inter di putaran final Piala Dunia berlanjut?

Inter Milan dan Bayern Munich memiliki hubungan istimewa dengan final Piala Dunia, yang terus berlanjut tanpa terputus sejak edisi 1982. Sejak edisi yang diselenggarakan di Spanyol dan dimenangkan oleh Italia itu, final Piala Dunia selalu melibatkan setidaknya satu pemain dari kedua klub tersebut.

Inter menjelaskan melalui situs resminya—sebelumnya- bahwa rangkaian ini mencerminkan kehadiran abadi klub tersebut di ajang sepak bola terbesar, setelah para pemainnya secara bergantian tampil di pertandingan final lintas generasi, mulai dari Giuseppe Bergomi dan Alessandro Altobelli di Piala Dunia 1982, hingga Lautaro Martínez bersama Argentina di final Qatar 2022.

Dengan lolosnya Argentina dan Prancis ke semifinal Piala Dunia 2026, tampaknya legenda ini akan berlanjut ke edisi baru, asalkan setidaknya salah satu dari kedua tim tersebut lolos ke final edisi saat ini yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, tepatnya di Stadion New York-New Jersey pada 19 Juli mendatang.

Timnas Prancis dan Spanyol akan bertanding di semifinal pada Selasa mendatang, kemudian Timnas Argentina akan menghadapi Timnas Inggris pada Rabu malam.