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Kean, Lautaro, dan Oliisi... Akankah dominasi Bayern dan Inter di putaran final Piala Dunia berlanjut?

England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
France vs Spain
France
Spain
L. Martinez
Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bayern Munich
Super Cup
Inter vs Monza
Inter
Monza
Serie A
M. Olise
H. Kane
Inggris
Argentina
AS
Prancis
Spanyol
Jerman
Italia

Sebuah ironi yang menakjubkan yang bermula dari final tahun 1982

Inter Milan dan Bayern Munich memiliki hubungan istimewa dengan final Piala Dunia, yang terus berlanjut tanpa terputus sejak edisi 1982. Sejak edisi yang diselenggarakan di Spanyol dan dimenangkan oleh Italia itu, final Piala Dunia selalu melibatkan setidaknya satu pemain dari kedua klub tersebut.

Inter menjelaskan melalui situs resminya—sebelumnya- bahwa rangkaian ini mencerminkan kehadiran abadi klub tersebut di ajang sepak bola terbesar, setelah para pemainnya secara bergantian tampil di pertandingan final lintas generasi, mulai dari Giuseppe Bergomi dan Alessandro Altobelli di Piala Dunia 1982, hingga Lautaro Martínez bersama Argentina di final Qatar 2022.

Dengan lolosnya Argentina dan Prancis ke semifinal Piala Dunia 2026, tampaknya legenda ini akan berlanjut ke edisi baru, asalkan setidaknya salah satu dari kedua tim tersebut lolos ke final edisi saat ini yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, tepatnya di Stadion New York-New Jersey pada 19 Juli mendatang.

Timnas Prancis dan Spanyol akan bertanding di semifinal pada Selasa mendatang, kemudian Timnas Argentina akan menghadapi Timnas Inggris pada Rabu malam.

  • Final 1982–1998

    Spanyol 1982: Italia 3-1 Jerman Barat
    . Inter Milan memulai rentetan prestasi bersejarahnya di putaran final Piala Dunia dengan kehadiran Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali, dan Alessandro Altobelli, yang mencetak gol ketiga untuk Italia. Selain itu, lima pemain Inter juga meraih gelar juara Piala Dunia bersama tim Azzurri.

    Bayern Munich diwakili oleh Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner, dan Wolfgang Dreymler di final tersebut.


    Meksiko 1986: Argentina 3-2 Jerman Barat
    Maradona memimpin Argentina meraih gelar juara kedua, sementara Karl-Heinz Rummenigge, pemain Inter, mencetak salah satu dari dua gol Jerman Barat dalam upaya membalikkan keadaan sebelum Buruchaga memastikan kemenangan Argentina di final.

    Para bintang Bayern, seperti Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß, dan Norbert Eder, turut berpartisipasi dalam final tersebut.

    Italia 1990: Jerman Barat 1-0 Argentina
    : Andreas Brehme, pemain Inter, memastikan gelar juara dengan gol dari tendangan penalti, didampingi rekan setimnya di klub Italia tersebut, Lothar Matthäus dan Jürgen Klinsmann, sementara dari Bayern Munich, Klaus Ögenthaler dan Jürgen Kohler turut bermain, sedangkan Stefan Reuter menjadi pemain cadangan.

    Amerika Serikat 1994: Brasil 3-2 Italia (adu penalti)
    Nicola Berti mewakili Inter Milan dalam skuad Italia dan bermain penuh sepanjang pertandingan, sebelum Brasil memastikan gelar juara melalui adu penalti setelah skor imbang tanpa gol; di barisan Brasil terdapat Georginio, pemain Bayern Munich.

    Prancis 1998: Prancis 3-0 Brasil
    . Ronaldo, bintang Inter Milan, memimpin timnas Brasil ke final, namun ia tak mampu mencegah Prancis meraih gelar pertamanya, sementara Yuri Djorkaeff, pemain Inter Milan, dinobatkan sebagai juara bersama rekan setimnya dari Bayern Munich, Picsenti Lizarazu.

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  • Dari Ronaldo hingga Lautaro: 2002–2018

    Korea Selatan dan Jepang 2002: Brasil 2-0 Jerman

    Ronaldo, bintang Inter Milan, memastikan kemenangan di final dengan dua gol yang membawa Brasil meraih gelar kelima mereka, setelah ia menutup turnamen sebagai pencetak gol terbanyak dengan delapan gol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen.

    Di sisi lain, trio Bayern Munich—Jens Jeremie, Oliver Kahn, dan Thomas Linke—merasa kecewa karena gagal meraih gelar juara.

    Jerman 2006 – Italia 6-4 Prancis (adu penalti)

    Marco Materazzi menjadi pahlawan final dengan mencetak gol penyama kedudukan, lalu menyebabkan Zinedine Zidane diusir dari lapangan, sebelum mencetak salah satu tendangan penalti yang mengantarkan Italia meraih gelar keempatnya, mengalahkan Prancis yang diperkuat oleh pemain Bayern, Willy Sagnol.

    Afrika Selatan 2010 – Spanyol 1-0 Belanda

    Wesley Sneijder, bintang Inter dan pencetak treble bersejarah, mencapai final bersama Belanda setelah mencetak lima gol, namun ia kehilangan gelar tersebut akibat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu.

    Dua pemain Belanda, Mark van Bommel dan Arjen Robben, yang saat itu bermain untuk Bayern, turut berpartisipasi dalam final ini.

    Brasil 2014 – Jerman 1-0 Argentina

    Inter mempertahankan rekor historisnya berkat penampilan Rodrigo Palacio sebagai pemain pengganti bersama Argentina, sebelum Mario Götze memastikan gelar juara bagi Jerman dengan gol pada menit ke-112.

    Skuad Jerman dipenuhi bintang-bintang Bayern: Jérôme Boateng, Mario Götze, Toni Kroos, Philipp Lahm, Thomas Müller, Manuel Neuer, dan Bastian Schweinsteiger.

    Rusia 2018 – Prancis 4-2 Kroasia

    Ivan Perišić, bintang Inter, mencetak satu-satunya gol Kroasia di final tersebut, sementara Marcelo Brozović, bintang Nerazzurri, juga turut bermain, sebelum Prancis meraih gelar juara keduanya. Corentin Tolisso adalah pemain Bayern yang tampil di final tersebut bersama tim Prancis.

  • Qatar 2022 – Argentina 7-5 Prancis (adu penalti)

    Kapten Inter Milan, Lautaro Martínez, masuk pada babak perpanjangan waktu dan membantu menghidupkan serangan Argentina, sebelum "La Tango" memastikan gelar juara melalui adu penalti, setelah skor imbang 3-3, dalam salah satu final terhebat dalam sejarah Piala Dunia.

    Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko 2026: (...)

    Lautaro Martínez, kapten Inter, tetap mempertahankan posisinya di tim nasional Argentina yang terus mempertahankan gelar juara di edisi Piala Dunia kali ini, di mana ia turut berkontribusi dalam membawa "Tango" melaju ke semifinal.

    Di sisi lain, timnas Prancis diperkuat oleh Marcus Thuram (Inter), Dayot Upamecano, dan Mike Olise (Bayern Munich).

    Sedangkan timnas Inggris diperkuat kapten Harry Kane, bintang utama Bayern, sementara skuad Spanyol tidak memiliki pemain dari Bayern maupun Inter Milan, sehingga rekor yang telah berlangsung selama 44 tahun ini berpotensi berlanjut.

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