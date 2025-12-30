Kazuyoshi Miura Belum Berhenti! Resmi Dikontrak Klub J3 League

Kepindahan ini membuat Miura kembali bermain J.League yang merupakan tiga divisi teratas sepakbola Jepang untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Kendati telah berusia 58 tahun, Miura dinilai masih mampu memberikan umpan akurat yang terkadang menentukan hasil akhir pertandingan.

Dalam pernyataan resminya, manajemen klub menyatakan: “Dengan senang hati kami mengumumkan Kazuyoshi Miura telah bergabung dengan tim melalui transfer pinjaman dari Yokohama FC. Masa transfer akan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Ini akan menjadi kali pertama dia kembali ke J.League dalam lima tahun, dan kali pertama dia bergabung dengan klub J3.”