Kazuyoshi Miura Belum Berhenti! Resmi Dikontrak Klub J3 League
Miura dipinjam klub J3 League selama enam bulan
Kazuyoshi Miura mewujudkan ambisinya untuk tetap berkarir di atas lapangan hijau hingga berusia 60 tahun. Pria yang akan merayakan uang tahun ke-59 pada Februari nanti resmi diumumkan dikontrak klub J3 League Jepang Fukushima United dengan status pinjaman dari Yokohamma FC hingga Juni 2026. Miura dijjadwalkan mulai bergabung dengan tim untuk menjalani latihan setelah 10 Januari.
Karir pertama Miura di Divisi Tiga Jepang
Kepindahan ini membuat Miura kembali bermain J.League yang merupakan tiga divisi teratas sepakbola Jepang untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Kendati telah berusia 58 tahun, Miura dinilai masih mampu memberikan umpan akurat yang terkadang menentukan hasil akhir pertandingan.
Dalam pernyataan resminya, manajemen klub menyatakan: “Dengan senang hati kami mengumumkan Kazuyoshi Miura telah bergabung dengan tim melalui transfer pinjaman dari Yokohama FC. Masa transfer akan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Ini akan menjadi kali pertama dia kembali ke J.League dalam lima tahun, dan kali pertama dia bergabung dengan klub J3.”
Bersiap menyambut musim ke-41 dalam karir sepakbolanya
Pria yang mendapatkan julukan King Kazu ini menguungkapkan kegembiraannya bergabung dengan Fukushima United, karena bisa tetap berada di dunia sepakbola sebagai pemain.
“Semangat saya untuk sepakbola tidak berubah, tidak peduli berapa pun usia saya,” kata King Kazu menyambut musim ke-41 sebagai pesepakbola profesional dilansir laman resmi klub.
“Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Saya berjanji akan bermain dengan segenap kemampuan saya untuk memberikan kontribusi. Mari kita ciptakan sejarah bersama!”
Miura meninggalkan Atletico Suzuka yang terdegradasi
Pada musim 2025, Miura dipinjamkan ke Atletico Suzuka, klub Japan Football League (JFL) yang merupakan kompetisi divisi empat di Negeri Matahari Terbit yang terdegradasi ke JFL regional. Mantan striker Jepang ini gagal mencetak gol dalam 69 menit dari tujuh penampilan musim lalu bersama Atletico Suzuka. Klub tersebut terdegradasi ke JFL regional.
