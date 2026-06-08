"Komisi Anti-Doping DFB sedang memeriksa fakta-fakta dan dokumen yang telah diserahkan kepadanya, dan akan memutuskan langkah selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut," kata asosiasi tersebut kepada SID pada hari Selasa.
Diterjemahkan oleh
"Kasus Laura Freigang": Komisi Anti-Doping DFB Memulai Penyelidikan
Badan Anti-Doping Nasional (NADA) pada hari Jumat telah mengonfirmasi tiga "pelanggaran" yang dilakukan oleh pemain tim nasional dan kapten klub Bundesliga Eintracht Frankfurt dalam kurun waktu dua belas bulan. NADA mengumumkan kasus ini terkait dengan kelalaian pelaporan seputar pengambilan sampel doping selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Norwegia (2-0), di mana Freigang tidak masuk dalam skuad.
NADA menyebut adanya "kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan anti-doping" dan meneruskan kasus ini ke DFB. DFB bertanggung jawab atas proses disiplin. Dengan tiga "pelanggaran", hukuman yang dijatuhkan adalah skorsing hingga dua tahun.
Freigang menegaskan: "Tidak pernah ada dugaan doping!"
Freigang sendiri menyebut hal itu sebagai "kesalahpahaman". "Saya ingin menekankan hal ini: Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada dugaan doping terhadap saya," tulis atlet berusia 28 tahun itu pada Sabtu malam di Instagram. Mengenai tes yang terlewatkan, hal itu "bukan karena sengaja menghindari jadwal tes", melainkan "karena ketidaksesuaian atau kesalahpahaman".
Dia "sadar akan pentingnya upaya anti-doping dan tentu saja mendukung semua langkah yang diperlukan untuk olahraga yang bersih dan adil", tulis Freigang: Selama kariernya, dia "sudah menjalani banyak tes tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan semuanya negatif". "Kesalahpahaman" yang dia sebutkan terjadi "dalam data yang harus diperbarui setiap hari dan komprehensif, yang harus kami perbarui secara harian dan jam demi jam dalam sistem sebagai pemain nasional".