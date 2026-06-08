"Kasus Laura Freigang": Komisi Anti-Doping DFB Memulai Penyelidikan

Freigang sendiri menyebut hal itu sebagai "kesalahpahaman". "Saya ingin menekankan hal ini: Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada dugaan doping terhadap saya," tulis atlet berusia 28 tahun itu pada Sabtu malam di Instagram. Mengenai tes yang terlewatkan, hal itu "bukan karena sengaja menghindari jadwal tes", melainkan "karena ketidaksesuaian atau kesalahpahaman".

Dia "sadar akan pentingnya upaya anti-doping dan tentu saja mendukung semua langkah yang diperlukan untuk olahraga yang bersih dan adil", tulis Freigang: Selama kariernya, dia "sudah menjalani banyak tes tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan semuanya negatif". "Kesalahpahaman" yang dia sebutkan terjadi "dalam data yang harus diperbarui setiap hari dan komprehensif, yang harus kami perbarui secara harian dan jam demi jam dalam sistem sebagai pemain nasional".