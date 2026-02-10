Getty/GOAL
Karim Benzema diduga memprovokasi Cristiano Ronaldo dengan lelucon tentang gelar Saudi setelah menyelesaikan transfer ke Al-Hilal.
CR7 berharap Al-Nassr dapat melakukan lebih banyak transfer dengan dibukanya pasar transfer baru, yang memungkinkan mereka memperkuat peluang untuk meraih gelar domestik pertama selama masa baktinya di Timur Tengah.
Tidak ada transfer besar yang terwujud, sementara rival-rivalnya lebih banyak mencuri perhatian. Benzema menjadi sorotan utama, setelah ia mengakhiri masa baktinya di Al-Ittihad. Mantan striker Real Madrid itu bergabung dengan Al-Ittihad pada 2023 - hanya beberapa bulan setelah Ronaldo mengikuti jejak karier serupa.
Benzema membuat lelucon tentang gelar setelah bergabung dengan Al-Hilal.
Benzema merasa senang dengan permulaan tahun 2026-nya, dengan debut impian yang ia nikmati di Al-Hilal. Ia mencetak hat-trick pada penampilan pertamanya untuk klub barunya. Pada saat itu, Ronaldo telah memutuskan untuk tidak lagi bersaing dalam seleksi tim Al-Nassr.
Legenda Portugal itu telah absen dalam dua pertandingan, dengan The Telegraph menjadi salah satu media yang melaporkan bahwa pemenang Ballon d'Or lima kali itu "marah atas aktivitas transfer Januari Al-Nassr yang minim". Sikap tersebut diambil meskipun Al-Nassr telah menghabiskan lebih dari €400 juta (£348 juta/$476 juta) selama masa tinggalnya di Riyadh.
Mantan penyerang Manchester United, Real Madrid, dan Juventus ini juga sedang menggarap kontrak paling menguntungkan di dunia sepak bola, yang dilaporkan akan memberinya penghasilan sekitar £500.000 per hari. Semua itu tidak cukup untuk membuat CR7 bahagia.
The Telegraph mengklaim bahwa suasana hati Ronaldo memburuk akibat percakapan santai dengan mantan rekan setimnya di Santiago Bernabeu, Benzema. Dia dilaporkan “melihat kontraknya di Al-Ittihad dan percaya dia bisa mendapatkan sedikit lebih banyak”.
Setelah mendapatkan kenaikan gaji di Al-Hilal, pemain Prancis itu "mengirim pesan teks kepada Ronaldo dan bercanda bahwa tidak hanya dia mendapatkan kenaikan gaji, tetapi dia juga akan memenangkan gelar lagi". Sindiran tersebut kemungkinan besar tidak disukai di rumah Ronaldo, karena pemain berusia 41 tahun yang masih aktif itu telah menegaskan bahwa dia bertekad untuk menikmati kejayaan gelar Saudi pada musim 2025-26.
Ronaldo mungkin masih bisa mewujudkan keinginannya, tetapi pertanyaan serius mulai muncul tentang masa depannya. Sebuah tantangan baru mungkin dicari pada musim panas, dengan kesepakatan hingga 2027 yang dibatalkan di Timur Tengah.
Ada klausul keluar senilai €50 juta (£44 juta/$60 juta) yang dapat diaktifkan pada jendela transfer berikutnya. The Telegraph mengklaim bahwa "klausul tersebut akan dibatalkan untuk menghindari krisis Ronaldo". Mereka menambahkan bahwa "transfer gratis akan lebih disukai oleh Saudi".
Kembalinya CR7 ke Eropa telah menjadi spekulasi, setelah ia memutuskan hubungan dengan raksasa Premier League di Old Trafford pada akhir 2022 saat kontraknya dihentikan. Pindah ke MLS untuk bergabung dengan rival abadinya Lionel Messi juga telah dibahas.
The Telegraph mengklaim bahwa CR7 dapat melanjutkan upayanya untuk mencetak 1.000 gol karier di Amerika Serikat, "negara di mana persahabatannya dengan Presiden AS Donald Trump membuat Ronaldo menjadi pekerja asing yang disambut baik". Mereka menambahkan bahwa ada "ruang untuk sesuatu yang jauh lebih menarik daripada mencetak gol ke-1.000 melawan klub sepak bola yang telah bermain lebih sedikit tahun daripada Ronaldo".
Ronaldo sedang menulis bab-bab terakhir dalam karier yang luar biasa.
Terlepas dari di mana dia akan berakhir, tidak banyak tahun yang tersisa dalam karier bermainnya yang luar biasa. Ronaldo telah menyatakan bahwa Piala Dunia musim panas ini akan menjadi yang terakhir baginya, meskipun banyak yang memprediksi dia akan terus bermain hingga turnamen internasional besar berikutnya - setelah mengumpulkan 226 penampilan dan mencetak 143 gol untuk negaranya.
Keinginan untuk beralih ke kepemilikan telah diungkapkan setelah sepatu rekornya digantung, daripada menjajaki manajemen, dengan Ronaldo berharap dia akan memiliki gelar Liga Pro Saudi di bawah ikat pinggangnya pada saat itu - memungkinkan dia untuk tertawa terakhir dengan Benzema.
