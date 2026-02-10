Karim Benzema diduga memprovokasi Cristiano Ronaldo dengan lelucon tentang gelar Saudi setelah menyelesaikan transfer ke Al-Hilal.

Benzema merasa senang dengan permulaan tahun 2026-nya, dengan debut impian yang ia nikmati di Al-Hilal. Ia mencetak hat-trick pada penampilan pertamanya untuk klub barunya. Pada saat itu, Ronaldo telah memutuskan untuk tidak lagi bersaing dalam seleksi tim Al-Nassr.

Legenda Portugal itu telah absen dalam dua pertandingan, dengan The Telegraph menjadi salah satu media yang melaporkan bahwa pemenang Ballon d'Or lima kali itu "marah atas aktivitas transfer Januari Al-Nassr yang minim". Sikap tersebut diambil meskipun Al-Nassr telah menghabiskan lebih dari €400 juta (£348 juta/$476 juta) selama masa tinggalnya di Riyadh.

Mantan penyerang Manchester United, Real Madrid, dan Juventus ini juga sedang menggarap kontrak paling menguntungkan di dunia sepak bola, yang dilaporkan akan memberinya penghasilan sekitar £500.000 per hari. Semua itu tidak cukup untuk membuat CR7 bahagia.

The Telegraph mengklaim bahwa suasana hati Ronaldo memburuk akibat percakapan santai dengan mantan rekan setimnya di Santiago Bernabeu, Benzema. Dia dilaporkan “melihat kontraknya di Al-Ittihad dan percaya dia bisa mendapatkan sedikit lebih banyak”.

Setelah mendapatkan kenaikan gaji di Al-Hilal, pemain Prancis itu "mengirim pesan teks kepada Ronaldo dan bercanda bahwa tidak hanya dia mendapatkan kenaikan gaji, tetapi dia juga akan memenangkan gelar lagi". Sindiran tersebut kemungkinan besar tidak disukai di rumah Ronaldo, karena pemain berusia 41 tahun yang masih aktif itu telah menegaskan bahwa dia bertekad untuk menikmati kejayaan gelar Saudi pada musim 2025-26.