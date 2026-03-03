AFP
Karim Adeyemi menunda perpanjangan kontrak barunya dengan Borussia Dortmund sementara target Manchester United mengincar langkah impian ke Premier League
Adeyemi mempertimbangkan untuk pindah ke Premier League.
Borussia Dortmund dilaporkan telah mengajukan perpanjangan kontrak yang siap untuk ditandatangani, namun Adeyemi belum menunjukkan niat untuk menandatangani dokumen tersebut. Klub tersebut berkeinginan untuk mengikatnya dengan kontrak jangka panjang, namun pemain tersebut tampaknya masih membuka opsi untuk kemungkinan hengkang pada musim panas. Bild melaporkan bahwa mantan pemain Red Bull Salzburg tersebut menunggu tawaran dari Inggris, karena ambisi karirnya tetap untuk mencoba peruntungannya di Premier League.
Dengan Manchester United termasuk di antara klub yang sebelumnya dikaitkan dengan jasanya, prospek perpindahan besar-besaran ke Inggris tampaknya menjadi alasan utama kebuntuan dalam negosiasi saat ini.
Sengketa klausul pelepasan mempersulit negosiasi.
Menambah lapisan kompleksitas pada situasi ini adalah keterlibatan perwakilan Adeyemi, agen ternama Jorge Mendes. Laporan menunjukkan bahwa Mendes mendesak agar klausul pelepasan tertentu dimasukkan dalam perjanjian baru, yang akan memungkinkan winger tersebut hengkang dengan biaya yang telah ditentukan. Namun, tawaran saat ini dari Dortmund tidak mencakup ketentuan tersebut, sehingga menimbulkan deadlock antara kubu pemain dan dewan direksi BVB.
Pemain itu sendiri baru-baru ini menanggapi ketidakpastian yang semakin meningkat, mengakui bahwa situasi ini masih dinamis. Berbicara tentang hal ini, Adeyemi mencatat: “Dalam sepak bola, segalanya bisa berubah dengan sangat cepat. Semua bisa diputuskan dalam satu atau dua bulan – mungkin bahkan dalam beberapa minggu ke depan. Keputusan ini bukan hanya milik saya. Banyak faktor yang berperan, termasuk pertimbangan dari klub.” Komentar ini mencerminkan keseimbangan yang rumit yang sedang berlangsung, karena negosiasi kontrak yang dilaporkan menemui jalan buntu menempatkan kedua belah pihak dalam posisi sulit menjelang akhir musim.
Aktivitas di luar lapangan yang menimbulkan ketegangan di BVB
Sementara saga kontrak terus berlanjut, aktivitas di luar lapangan Adeyemi juga menarik perhatian pimpinan Dortmund. Penampilannya dalam video musik untuk istrinya, rapper Loredana, dilaporkan mengejutkan pejabat klub. Ketidakjelasan komunikasi ini telah menimbulkan ketidakpuasan internal, terutama karena video tersebut menampilkan lirik yang membandingkan nilai pasar pemain dengan mantan bintang BVB, Erling Haaland. Klub dilaporkan mempertanyakan apakah fokus Adeyemi sepenuhnya tertuju pada lapangan saat performanya menurun secara signifikan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang konsistensi profesionalnya dan posisinya dalam skuad.
Meskipun ada ketegangan, Adeyemi dengan cepat menampik spekulasi bahwa kehidupan pribadinya menjadi faktor utama di balik potensi transfer. Menanggapi rumor tersebut, ia mengatakan: “Apa yang Anda baca di media tidak selalu akurat. Fokus saya ada di sini. Saya tidak pernah mengatakan merasa tidak nyaman atau semacamnya.” Ia juga menekankan semangat kompetitifnya, menambahkan: “Tujuan saya selalu untuk bersaing di level tertinggi. Namun, saya tidak akan membuat pernyataan berani tentang tim lain. Kami fokus pada diri kami sendiri, melakukan hal kami sendiri. Jika pada akhirnya berjalan baik, bagus. Kami harus tetap setia pada diri kami sendiri, tampil baik, menang dalam pertandingan – dan kemudian kita akan lihat di mana posisi kita. Saya memiliki tujuan yang jelas – dan saya akan mengumumkannya lagi setiap tahun selama saya bermain di sini.”
Titik kritis jendela transfer musim panas
Seiring mendekati akhir musim, dewan direksi di Signal Iduna Park harus memutuskan apakah akan melanjutkan upaya perpanjangan kontrak atau menjual Adeyemi, yang tetap menjadi salah satu pemain paling berharga di Bundesliga. Namun, Dortmund tidak akan menunggu selamanya, dan kesabaran para eksekutif klub dilaporkan mulai menipis. Jika tidak ada terobosan yang tercapai hingga musim panas, klub mungkin terpaksa mempertimbangkan tawaran untuk menghindari situasi di mana nilainya mulai menurun seiring ia memasuki tahun-tahun terakhir kontraknya yang ada.
