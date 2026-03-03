Karim Adeyemi menunda perpanjangan kontrak barunya dengan Borussia Dortmund sementara target Manchester United mengincar langkah impian ke Premier League

Sementara saga kontrak terus berlanjut, aktivitas di luar lapangan Adeyemi juga menarik perhatian pimpinan Dortmund. Penampilannya dalam video musik untuk istrinya, rapper Loredana, dilaporkan mengejutkan pejabat klub. Ketidakjelasan komunikasi ini telah menimbulkan ketidakpuasan internal, terutama karena video tersebut menampilkan lirik yang membandingkan nilai pasar pemain dengan mantan bintang BVB, Erling Haaland. Klub dilaporkan mempertanyakan apakah fokus Adeyemi sepenuhnya tertuju pada lapangan saat performanya menurun secara signifikan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang konsistensi profesionalnya dan posisinya dalam skuad.

Meskipun ada ketegangan, Adeyemi dengan cepat menampik spekulasi bahwa kehidupan pribadinya menjadi faktor utama di balik potensi transfer. Menanggapi rumor tersebut, ia mengatakan: “Apa yang Anda baca di media tidak selalu akurat. Fokus saya ada di sini. Saya tidak pernah mengatakan merasa tidak nyaman atau semacamnya.” Ia juga menekankan semangat kompetitifnya, menambahkan: “Tujuan saya selalu untuk bersaing di level tertinggi. Namun, saya tidak akan membuat pernyataan berani tentang tim lain. Kami fokus pada diri kami sendiri, melakukan hal kami sendiri. Jika pada akhirnya berjalan baik, bagus. Kami harus tetap setia pada diri kami sendiri, tampil baik, menang dalam pertandingan – dan kemudian kita akan lihat di mana posisi kita. Saya memiliki tujuan yang jelas – dan saya akan mengumumkannya lagi setiap tahun selama saya bermain di sini.”