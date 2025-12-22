Karier Jadon Sancho Di Liga Primer Tidak Bisa Diselamatkan - 'Pecundang' Manchester United Harus Tinggalkan Inggris Untuk Bangkitkan Kariernya

Sancho masih menunggu untuk melakoni penampilan pertamanya sebagai starter di Liga Primer untuk Villa, hampir empat bulan setelah bergabung dengan klub tersebut sebagai pemain pinjaman. Debutnya di liga juga tidak terjadi saat melawan United karena ia dilarang bermain melawan klub induknya sesuai perjanjian pinjaman.

Rasanya seperti ia juga dilarang bermain di pertandingan Villa lainnya. Sancho menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam dua pertandingan terakhir Villa melawan West Ham dan Brighton, dan secara total ia hanya bermain delapan persen dari total menit bermainnya di Liga Premier.

Bergabung dengan The Villans pada awalnya pasti terasa seperti penurunan level bagi Sancho dibandingkan dengan United dan Chelsea, tetapi setelah awal yang lambat, tim asuhan Unai Emery menjalani musim yang sensasional, memenangkan tujuh pertandingan terakhir mereka di liga - termasuk melawan Setan Merah baru-baru ini - dan secara tak terduga bergabung dalam perebutan gelar. Tapi, Sancho hampir tidak menjadi bagian dari gelombang kesuksesan terbaru ini, dan satu-satunya pemain yang mengalami masa lebih buruk di Villa daripada dia adalah Harvey Elliot.

Lebih dari sebelumnya, rasanya kariernya di Liga Primer semakin menuju akhir.