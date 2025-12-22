Sancho's EPL career is overGetty/GOAL
Karier Jadon Sancho Di Liga Primer Tidak Bisa Diselamatkan - 'Pecundang' Manchester United Harus Tinggalkan Inggris Untuk Bangkitkan Kariernya

Jadon Sancho mungkin lebih cocok bermain basket atau bisbol, karena sejak bergabung dengan Aston Villa, kariernya terus merosot. Ia gagal total di Manchester United bahkan sebelum kariernya hancur karena perselisihan dengan Erik ten Hag. Kemudian ia gagal meyakinkan saat dipinjamkan ke Chelsea, yang membatalkan kesepakatan untuk merekrutnya. Sekarang ia menjadi anggota skuad pinggiran Villa.

Sancho masih menunggu untuk melakoni penampilan pertamanya sebagai starter di Liga Primer untuk Villa, hampir empat bulan setelah bergabung dengan klub tersebut sebagai pemain pinjaman. Debutnya di liga juga tidak terjadi saat melawan United karena ia dilarang bermain melawan klub induknya sesuai perjanjian pinjaman.

Rasanya seperti ia juga dilarang bermain di pertandingan Villa lainnya. Sancho menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam dua pertandingan terakhir Villa melawan West Ham dan Brighton, dan secara total ia hanya bermain delapan persen dari total menit bermainnya di Liga Premier.

Bergabung dengan The Villans pada awalnya pasti terasa seperti penurunan level bagi Sancho dibandingkan dengan United dan Chelsea, tetapi setelah awal yang lambat, tim asuhan Unai Emery menjalani musim yang sensasional, memenangkan tujuh pertandingan terakhir mereka di liga - termasuk melawan Setan Merah baru-baru ini - dan secara tak terduga bergabung dalam perebutan gelar. Tapi, Sancho hampir tidak menjadi bagian dari gelombang kesuksesan terbaru ini, dan satu-satunya pemain yang mengalami masa lebih buruk di Villa daripada dia adalah Harvey Elliot.

Lebih dari sebelumnya, rasanya kariernya di Liga Primer semakin menuju akhir.

  • Brentford v Aston Villa - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Jadi 'badut'

    Ketika Sancho bergabung dengan Villa dengan status pinjaman dari United pada hari terakhir bursa transfer, mantan striker The Villans Stan Collymore menegaskan bahwa dia tidak setuju dengan langkah tersebut.

    "Saya pikir dia hanyalah salah satu pemain yang sekarang tidak bisa disingkirkan Manchester United, karena tidak ada yang mau datang dan membayar biaya besar atau gajinya untuk merekrutnya secara permanen," katanya. "Dia benar-benar mengecewakan sejak tiba di Liga Primer."

    Dia juga memberikan peringatan: "Sancho harus fokus dan memberikan hasil karena jika tidak, kariernya akan berubah menjadi 'badut'."

    Collymore tampak benar. Masa Sancho di Villa telah menjadi sejarah singkat peristiwa yang tidak menguntungkan.

  • Aston Villa FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Tidak cukup bugar

    Debut kandangnya di liga melawan Manchester City seharusnya menjadi momen yang membanggakan karena Villa mengalahkan tim asuhan Pep Guardiola, tetapi itu menjadi hari yang memalukan bagi Sancho karena Emery memasukkannya di babak pertama untuk menggantikan Emi Buendia yang cedera dan kemudian menariknya keluar 45 menit kemudian.

    Emery berusaha 'menutupi kekecewaannya' terkait keputusan tersebut dengan menegaskan bahwa ia senang dengan penampilan Sancho tetapi menjelaskan bahwa ia belum siap untuk bermain lebih dari setengah pertandingan. "Dampaknya bagus, energinya, keterampilannya, tetapi dia belum cukup fit untuk bermain 90 menit. 45 menit tidak cukup mudah baginya."

    Itu adalah penilaian yang sangat buruk terhadap tingkat kebugaran Sancho mengingat ia telah berada di klub selama hampir dua bulan dan tidak mengalami cedera selama waktu itu. Tetapi, dengan Sancho yang jarang bermain sejak saat itu, itu menunjukkan bahwa situasi dan kebugarannya sangat buruk. Sancho belum pernah bermain lebih dari 20 menit dalam pertandingan liga mana pun sejak saat itu.

  • FC Basel 1893 v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Membuat keributan

    Sancho tidak tampil lebih baik di Liga Europa, meskipun kualitas lawan jauh lebih rendah daripada di liga utama Inggris. Ia setidaknya menjadi starter dalam empat dari enam pertandingan, tetapi belum mencetak gol atau memberikan assist. Penampilannya melawan Maccabi Tel Aviv dicap "mengecewakan" oleh mantan kapten Villa Stiliyan Petrov. Penampilan terakhirnya mengenakan seragam Villa, saat bertandang ke Basel, lebih banyak menarik perhatian karena bahasa tubuhnya daripada penampilannya di lapangan.

    Saat diganti oleh Emery di babak kedua, Sancho tidak memberi hormat kepada manajernya dan kemudian meninju kursi di bangku cadangan. Insiden itu tidak diterima dengan baik oleh mantan pemandu bakat Villa Bryan King. "Tidak baik membuat keributan," katanya.

    "Menurut saya, Sancho sepertinya tidak ingin berada di Villa. Jika memang begitu, maka selamat tinggal. Anda tidak bisa menggunakan klub sepakbola seperti Aston Villa hanya untuk mencari uang, Anda berada di klub sepakbola yang sangat besar. Mereka hanya bisa mentolerir hal-hal tertentu."

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN CITYAFP

    Bahkan Emery pun tidak bisa membangkitkannya

    Kesulitan Sancho di Villa semakin mengecewakan karena klub itu tampak seperti tempat ideal baginya untuk mengembalikan kariernya ke jalur yang benar. Dan Emery terasa seperti pelatih yang ideal. Menurut mantan direktur olahraga Villa Monchi: "Jika ada pelatih di sepakbola Eropa atau bahkan dunia yang dikenal karena mampu memulihkan pemain dan memaksimalkan potensi mereka, itu adalah Unai Emery."

    Emery mengawasi kebangkitan Marcus Rashford di Villa Park setelah dipaksa keluar dari United oleh Ruben Amorim di awal tahun dan juga memunculkan beberapa momen dan penampilan hebat dari Marcos Asensio ketika ia tiba di Birmingham tanpa masa depan yang jelas di Paris Saint-Germain. Karier Donyell Malen juga berada di persimpangan jalan ketika ia bergabung dengan Villa Januari lalu bersama Rashford dan Asensio, dengan klub Midlands tersebut membayar €25 juta untuk sang penyerang dibandingkan dengan €30 juta yang dibayarkan Dortmund kepada PSV Eindhoven untuknya pada tahun 2021.

    Malen telah bermain di semua pertandingan Liga Primer Villa musim ini, mencetak empat gol ditambah tiga gol lagi di Liga Europa. Emery juga menghidupkan kembali karier pemain-pemain di Sevilla, membantu Ever Banega kembali ke performa terbaiknya setelah jatuh begitu rendah hingga ia kembali ke Argentina sebelum akhirnya bertemu kembali dengan pelatih asal Basque tersebut, yang pernah bekerja dengannya di Valencia. Bahkan, Emery sangat menyukai Banega sehingga ia mencoba merekrutnya ketika menukangi Arsenal.

    Emery tampaknya menyukai tantangan untuk memberikan efek serupa pada Sancho dan ketika sang pemain tiba, manajer tersebut menunjuk pada kejayaannya di masa lalu. "Ya, dia memiliki beberapa masalah di Manchester United, tetapi selama waktunya di Borussia Dortmund, dia tampil fantastis," katanya. "Dia masih muda, masih bersemangat, dan memiliki kemampuan untuk menunjukkan keterampilan dan kualitasnya. Semoga kita bisa mengeluarkan yang terbaik darinya di sini."

  • Borussia Dortmund v Paris Saint-Germain: Semi-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Lebih baik pergi ke luar negeri

    Sayangnya, visi Emery tentang Sancho yang mengikuti jejak Rashford dan Banega menuju kesuksesan belum terwujud. Dan jika Emery tidak dapat menghidupkan kembali karier Sancho di Liga Primer, maka sulit untuk melihat siapa yang bisa melakukannya.

    Meskipun sikap dan masalah ketepatan waktu Sancho tidak diragukan lagi telah menghambatnya, fakta sederhananya adalah gaya bermainnya tidak cocok dengan kerasnya Liga Primer. Bahkan di puncak performanya di Dortmund antara tahun 2019 dan 2021, ia tidak pernah membakar pertahanan lawan dengan kecepatannya. Ia paling efektif dalam menggiring bola saat transisi, melakukan serangan di tengah lapangan daripada di sepertiga akhir lapangan dan memberikan umpan terobosan kepada pemain, terutama Erling Haaland, yang akan berlari ke dalam kotak penalti dan mencetak gol daripada menerima umpan balik.

    Mengingat kesulitannya dalam empat tahun terakhir, mudah untuk melupakan bahwa Sancho adalah pelopor bagi pemain Inggris, yang pertama dari banyak pemain yang mencari keberuntungan di luar negeri dan sukses. Ia perlu kembali mencari peluang di luar negeri. "Saya pikir dia perlu bermain di luar negeri lagi, karena menurut saya tempo dan fisik permainan lebih cocok untuknya di luar Inggris," kata Jermaine Jenas. "Saya pikir pemain pergi ke luar negeri dan menunjukkan kualitas sebenarnya. Itu tidak selalu berhasil, tetapi saya pikir untuk pemain dengan kemampuan Jadon Sancho, saya pikir itu sangat cocok."

    "Lihat, apakah Jadon pemain yang sangat berbakat? Saya pikir kita jelas telah melihat bahwa dia adalah pesepakbola yang sangat berbakat, tetapi kita belum melihatnya secara konsisten sejak dia datang ke Liga Primer. Dia telah memiliki banyak kesempatan dengan berbagai manajer di Manchester United. Sekarang pergi ke Villa dengan manajer lain, dan itu belum berjalan dengan baik."

  • Manchester United v Manchester City - 2024 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Habis kontrak di Man United bisa membebaskannya

    Akan selalu ada tempat baginya di Dortmund, tempat ia kembali dengan status pinjaman pada tahun 2024 dan mencapai final Liga Champions. Jika kembali ke Bundesliga tidak menarik minatnya, maka Serie A telah menjadi lahan subur bagi pemain yang kariernya di Liga Primer terhenti, seperti Scott McTominay, Billy Gilmour, Romelu Lukaku dan sekarang Rasmus Hojlund.

    Meskipun klub-klub Italia tertarik pada Sancho sebelum ia bergabung dengan Villa, gajinya yang sangat besar terbukti menjadi penghalang. Tetapi hari-harinya menerima gaji tinggi akan berakhir pada bulan Juni ketika kontraknya dengan Setan Merah akhirnya berakhir dan ia secara efektif dapat memilih tujuannya sendiri, selama mereka berpikir ia masih memiliki sesuatu untuk diberikan.

    Dan ada argumen kuat baginya untuk mempersingkat waktunya di Villa pada bulan Januari dan mencari pinjaman lain di luar negeri di mana ia dapat mendapatkan menit bermain reguler dan menunjukkan bahwa ia dapat tampil di liga yang sedikit kurang menuntut.

    Namun, entah itu di bulan Januari atau Juni, Sancho perlu menerima kenyataan bahwa ia tidak akan berhasil di Liga Primer dan tetap berjuang keras untuk menyelamatkan sisa kariernya.

