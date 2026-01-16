FAS
Kapten Singapura Anggap Vietnam & Indonesia Ujian Ke Piala Asia 2027
Singapura berada satu grup dengan Vietnam dan Indonesia
Kapten Singapura Hariss Harun menyambut positif hasil undian Piala AFF 2026 yang menempatkan tim Lions di Grup A bersama Vietnam, Indonesia, Kamboja, serta pemenang pertandingan play-off antara Brunei dan Timor Leste. Hariss menegaskan Singapura ingin melampaui hasil yang mereka peroleh dua tahun lalu ketika berhasil lolos ke semi-final. Menurutnya, duel melawan tim unggulan di Grup A akan menjadi ujian yang bagus bagi tim besutan Gavin Lee sebelum mereka berlaga di putaran final Piala Asia tahun depan.
The Lions dikalahkan Vietnam pada semi-final sebelumnya
Singapura telah memenangkan gelar ini empat kali. Terakhir kali Singapura mengangkat trofi terjadi pada tahun 2012. Pada edisi terakhir turnamen, Singapura mencapai semi-final, tetapi mereka kalah 5-1 secara agregat dari Vietnam yang akhirnya tampil sebagai juara. Singapura akan tampil di Piala Asia 2027 setelah mereka memuncaki klasemen akhir di atas Hong Kong, Bangladesh, dan India. Piala AFF pun dijadikan sebagai persiapan menuju event tersebut.
Hariss ingin melihat pencapaian Singapura di Piala AFF
“Kembali ke semi-final [seperti] di edisi terakhir mengingatkan kami betapa berartinya hal itu bagi warga Singapura. Kami ingin tampil baik di turnamen ini lagi,” kata Hariss dikutp laman federasi sepakbola Singapura.
“Kami telah banyak berkembang sebagai sebuah tim, dan sekarang, dengan Piala Asia di depan mata, semua orang sangat bersemangat untuk berjuang, dan melihat sejauh mana kami dapat mendorong diri kami sendiri. Warga Singapura telah mendukung kami, dan kami ingin terus membuat mereka bangga dengan menunjukkan semangat juang dan kebersamaan kami di lapangan.”
Gavin Lee menganggap persaingan di Grup A menarik
Tak jauh berbeda dengan Hariss, pelatih Gavin Lee menilai persaingan di Grup A sangat menarik, karena tergabung dengan Vietnam dan Indonesia, dua tim yang belakangan terus berkembang.
“Undian ini menghadirkan tantangan yang kuat, dan menarik bagi kami, sebuah kesempatan untuk berkembang. Prioritas kami adalah fokus pada diri sendiri, mempersiapkan diri secara menyeluruh, dan memastikan para pemain siap untuk memasuki setiap pertandingan dengan tekad untuk menang,” kata Gavin.
“Turnamen ini merupakan bagian penting dari persiapan kami untuk Piala Asia, memberi kami kesempatan untuk menguji diri melawan lawan yang kuat dalam kondisi sulit sambil membangun pengalaman yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Pekerjaan rumah dimulai sekarang.”
