Kapten Singapura Anggap Vietnam & Indonesia Ujian Ke Piala Asia 2027

Tak jauh berbeda dengan Hariss, pelatih Gavin Lee menilai persaingan di Grup A sangat menarik, karena tergabung dengan Vietnam dan Indonesia, dua tim yang belakangan terus berkembang.

“Undian ini menghadirkan tantangan yang kuat, dan menarik bagi kami, sebuah kesempatan untuk berkembang. Prioritas kami adalah fokus pada diri sendiri, mempersiapkan diri secara menyeluruh, dan memastikan para pemain siap untuk memasuki setiap pertandingan dengan tekad untuk menang,” kata Gavin.

“Turnamen ini merupakan bagian penting dari persiapan kami untuk Piala Asia, memberi kami kesempatan untuk menguji diri melawan lawan yang kuat dalam kondisi sulit sambil membangun pengalaman yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Pekerjaan rumah dimulai sekarang.”