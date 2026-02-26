Getty
"Kapan permainan ini menjadi sulit?" - Legenda Arsenal Thierry Henry mengejek rival Tottenham setelah kemenangan di derby London Utara dan mengklaim Igor Tudor memiliki "tugas berat" untuk menghindari degradasi
'Kapan permainan ini menjadi sulit?'
Henry memberikan pandangannya tentang Spurs setelah Arsenal, tim kesayangannya, mengalahkan rival sekota mereka di London Utara dengan skor 4-1 di stadion Spurs. Mereka kini telah memenangkan empat pertandingan berturut-turut di markas rival abadi mereka, dan Henry menegaskan bahwa stadion tersebut tidak pernah menjadi tempat yang menakutkan bagi The Gunners.
Dia mengatakan kepada Betway: "Sejak mereka pindah ke stadion baru, kapan pertandingan itu menjadi sulit? Orang-orang ingin membuatnya menjadi pertandingan yang sulit, tapi menurut saya, Arsenal sering kali datang ke sana dengan tekad untuk membuktikan diri dan kami menang.
"Saya tahu bahwa unggul 2-0 melawan Wolves dan berakhir imbang 2-2 terasa seperti kalah, dan kami memang kehilangan dua poin. Tapi saya selalu mengatakan bahwa musim ini sangat panjang. Saya tidak terlalu sedih setelah Wolverhampton dan tidak terlalu bahagia setelah mengalahkan Tottenham.
"Kami butuh menang, tapi jika melihat sejarah kami baru-baru ini melawan Tottenham, kami telah menang dalam empat pertandingan terakhir di sana. Secara pribadi, saya lebih khawatir tentang Chelsea di kandang."
"Yang saya sukai melawan Spurs, dan yang belum saya lihat dalam beberapa waktu, adalah bahwa unggul tidak berarti Anda harus mundur dan membiarkan lawan menguasai bola. Kami tetap menekan, dan bahkan di menit ke-96 Martinelli masih mengejar untuk merebut bola kembali. Saya tidak ingin berada di depan kotak penalti saya, seperti saat melawan Wolves dengan skor 2-0. Saat skor 2-1 melawan Spurs, rasanya pertandingan sudah berakhir. Rasanya aman."
Uji Tudor
Manajer interim Tudor memimpin pertandingan pertamanya melawan The Gunners, namun kini ia harus memotivasi timnya agar terhindar dari ancaman degradasi yang semakin mendekat.
Henry, however, yakin bahwa ia menghadapi tantangan besar untuk melakukannya, setelah bermain bersama Tudor di Juventus, menambahkan: "Saya bermain bersama Igor di Juventus, dan saya tahu gaya bermainnya. Anda tidak akan menilai dia dalam dua atau tiga pertandingan berikutnya, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk mengumpulkan poin. Itu bukan pertandingan termudah untuk memulai.
"Ini akan menjadi tugas yang sangat berat. Dia akan melihat siapa yang bisa bermain, apa yang dia sukai, dan bagaimana dia bisa menanamkan identitas dan filosofinya. Biasanya, saat ingin bertahan di liga, pertandingan kandang adalah jaring pengaman, tetapi mereka telah kesulitan menang di kandang selama beberapa tahun terakhir.
"Kita lihat apa yang akan terjadi."
Tantangan Spurs
Mantan bintang Tottenham Hotspur, Jamie Redknapp, putra dari mantan manajer Harry, menegaskan bahwa klub tersebut mengalami "krisis identitas", karena hingga saat ini mereka belum berhasil memenangkan satu pun pertandingan liga pada tahun 2026.
Ketika ditanya apakah mereka berisiko terjun ke Championship, ia mengatakan: “Tentu saja mereka berisiko, mereka belum memenangkan satu pun pertandingan pada tahun 2026. Mereka bermain sangat buruk. Ini adalah tim yang kehilangan kepribadian, mereka mengalami krisis kepribadian.
“Apakah saya berpikir mereka akan bertahan? Ya, tapi berdasarkan apa? Sama sekali tidak ada. Saya tidak mendasarkannya pada fakta apa pun, saya hanya merasa mungkin karena ini Tottenham, mereka akan bertahan,” akui Redknapp. "Tapi mereka harus menunjukkan karakter. Dia perlu segera menemukan hasil karena mereka jelas dalam kondisi yang sangat buruk. Tapi saya yakin mereka akan menemukan sesuatu dan bertahan. Tapi ini tidak bisa terus terjadi setiap tahun."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Spurs akan menghadapi Fulham selanjutnya, dan kemudian bertanding dalam derby London lainnya melawan Crystal Palace. Tudor sangat membutuhkan poin sebelum mereka bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool.
