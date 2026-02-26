"Kapan permainan ini menjadi sulit?" - Legenda Arsenal Thierry Henry mengejek rival Tottenham setelah kemenangan di derby London Utara dan mengklaim Igor Tudor memiliki "tugas berat" untuk menghindari degradasi

Henry memberikan pandangannya tentang Spurs setelah Arsenal, tim kesayangannya, mengalahkan rival sekota mereka di London Utara dengan skor 4-1 di stadion Spurs. Mereka kini telah memenangkan empat pertandingan berturut-turut di markas rival abadi mereka, dan Henry menegaskan bahwa stadion tersebut tidak pernah menjadi tempat yang menakutkan bagi The Gunners.

Dia mengatakan kepada Betway: "Sejak mereka pindah ke stadion baru, kapan pertandingan itu menjadi sulit? Orang-orang ingin membuatnya menjadi pertandingan yang sulit, tapi menurut saya, Arsenal sering kali datang ke sana dengan tekad untuk membuktikan diri dan kami menang.

"Saya tahu bahwa unggul 2-0 melawan Wolves dan berakhir imbang 2-2 terasa seperti kalah, dan kami memang kehilangan dua poin. Tapi saya selalu mengatakan bahwa musim ini sangat panjang. Saya tidak terlalu sedih setelah Wolverhampton dan tidak terlalu bahagia setelah mengalahkan Tottenham.

"Kami butuh menang, tapi jika melihat sejarah kami baru-baru ini melawan Tottenham, kami telah menang dalam empat pertandingan terakhir di sana. Secara pribadi, saya lebih khawatir tentang Chelsea di kandang."

"Yang saya sukai melawan Spurs, dan yang belum saya lihat dalam beberapa waktu, adalah bahwa unggul tidak berarti Anda harus mundur dan membiarkan lawan menguasai bola. Kami tetap menekan, dan bahkan di menit ke-96 Martinelli masih mengejar untuk merebut bola kembali. Saya tidak ingin berada di depan kotak penalti saya, seperti saat melawan Wolves dengan skor 2-0. Saat skor 2-1 melawan Spurs, rasanya pertandingan sudah berakhir. Rasanya aman."