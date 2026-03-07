Setelah kemenangan, Kompany ditanya langsung oleh media apakah striker andalannya akan siap memimpin lini serang di Italia. Pelatih asal Belgia itu memilih pendekatan yang hati-hati, menolak untuk menjamin bahwa Kane akan ikut dalam skuad.

"Semoga saja," kata Kompany saat ditanya apakah Kane akan fit (seperti yang dilaporkan oleh iMiaSanMia di X). "Jika dia bisa ikut, itu bagus. Jika tidak, kita akan melakukannya dengan pemain yang kita miliki."

Pembaruan ini terasa jauh lebih hati-hati dibandingkan penilaian Kompany sebelum pertandingan, di mana dia menggambarkan masalah tersebut sebagai "tidak serius". Perubahan nada ini menunjukkan bahwa staf medis masih memantau reaksi penyerang tengah tersebut terhadap pengobatan sebelum memberikan lampu hijau untuk kompetisi kontinental berintensitas tinggi.