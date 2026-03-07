Getty
Kapan Harry Kane akan kembali? Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, memberikan pembaruan cedera yang tidak pasti setelah absennya striker Inggris tersebut
Kompany tetap tidak memberikan kepastian mengenai kondisi kebugaran Kane.
Allianz Arena harus bermain tanpa bintang utamanya, Kane, akibat cedera betis. Ia tidak termasuk dalam skuad Bayern untuk pertandingan melawan Monchengladbach yang dimenangkan dengan skor 4-1. Meskipun laporan awal menyebutkan bahwa pemain berusia 31 tahun itu hanya diistirahatkan sebagai tindakan pencegahan, situasinya berubah setelah peluit akhir dibunyikan.
Penyerang produktif ini saat ini kesulitan untuk pulih, yang menimbulkan keraguan tentang partisipasinya dalam kompetisi Eropa. Meskipun performanya dominan di level domestik, ketidakpastian mengenai status pencetak gol terbanyak Bundesliga telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar Bayern.
Kekhawatiran semakin meningkat menjelang perjalanan ke Eropa.
Setelah kemenangan, Kompany ditanya langsung oleh media apakah striker andalannya akan siap memimpin lini serang di Italia. Pelatih asal Belgia itu memilih pendekatan yang hati-hati, menolak untuk menjamin bahwa Kane akan ikut dalam skuad.
"Semoga saja," kata Kompany saat ditanya apakah Kane akan fit (seperti yang dilaporkan oleh iMiaSanMia di X). "Jika dia bisa ikut, itu bagus. Jika tidak, kita akan melakukannya dengan pemain yang kita miliki."
Pembaruan ini terasa jauh lebih hati-hati dibandingkan penilaian Kompany sebelum pertandingan, di mana dia menggambarkan masalah tersebut sebagai "tidak serius". Perubahan nada ini menunjukkan bahwa staf medis masih memantau reaksi penyerang tengah tersebut terhadap pengobatan sebelum memberikan lampu hijau untuk kompetisi kontinental berintensitas tinggi.
Nicolas Jackson mengambil alih kekosongan.
Tanpa striker utama mereka, Jackson, yang dipinjam dari Chelsea, mendapat kesempatan langka untuk memulai pertandingan dan memanfaatkannya dengan mencetak gol. Penampilannya, bersama dengan Jamal Musiala yang selalu mengesankan, membuktikan bahwa Bayern memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk menghadapi pertandingan domestik bahkan tanpa striker andalan mereka yang memecahkan rekor.
Namun, babak gugur Liga Champions menghadirkan tekanan yang berbeda. Meskipun Kompany mungkin tergoda untuk bermain aman demi menghindari cedera jangka panjang bagi Kane, ketajaman yang dibawa oleh kapten Inggris tersebut tetap menjadi komponen vital dalam upaya Bayern meraih trofi musim ini.
Strategi taktis atau pukulan sungguhan?
Fokus Bayern kini sepenuhnya beralih ke leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta pada Selasa. Masih ada kemungkinan Kompany akan menyimpan strateginya untuk mengacaukan formasi pertahanan tim Italia, memaksa mereka untuk merancang berbagai skenario serangan.
Raksasa Jerman ini memasuki pertandingan dalam kondisi prima, setelah memenangkan enam pertandingan berturut-turut di semua kompetisi. Saat ini memimpin klasemen Bundesliga, Bayern akan berusaha untuk mentransfer dominasi domestik mereka ke panggung Eropa saat mereka bertandang ke Bergamo.
