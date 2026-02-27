"Kamu sama sekali tidak mengerti!" - Robin van Persie membela Raheem Sterling yang "luar biasa" dari kritik yang "tidak pantas" setelah penampilan debut yang mengecewakan bersama Feyenoord

Van Persie menekankan pentingnya kesabaran mengingat sejarah Sterling yang baru-baru ini diabaikan di Stamford Bridge. "Saya pikir itu tidak tepat. Jika melihat konteksnya, dari mana dia berasal dan apa yang sudah dia capai, dia belum mengikuti latihan tim selama berbulan-bulan," kata manajer Feyenoord. "Saya mengerti ada ekspektasi. Apa yang dia lakukan luar biasa. Dia pemain top yang telah memenangkan hampir segalanya. Lalu mengkritiknya seperti itu berdasarkan setengah jam... Saya pikir itu benar-benar tidak tepat. Anda benar-benar tidak memahaminya sama sekali."

Ketika ditanya kapan waktu yang tepat untuk mengevaluasi pemain internasional Inggris itu, Van Persie menyarankan periode penyesuaian yang jauh lebih lama daripada sekadar penampilan sebagai pemain pengganti. Dia percaya bahwa tekanan eksternal terlalu dini dan tidak memperhitungkan tuntutan fisik dalam kembali ke pertandingan profesional setelah hiatus yang panjang.

"Itu selalu diizinkan, tapi saya akan mengatakan lebih baik ketika kita sudah enam hingga delapan minggu lebih jauh," argumen Van Persie. "Jika kemudian Anda menemukan bahwa dia tidak memberikan hasil dan Anda bisa membuktikan pendapat itu, maka saya katakan: oke, Anda punya poin. Tapi mengeluarkan pendapat yang begitu kuat berdasarkan setengah jam, menurut saya itu tidak pantas."