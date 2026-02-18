"Kamu sakit flu?!' - Thierry Henry meminta Gianluca Prestianni untuk mengungkapkan kebenaran tentang insiden Vinicius Junior dalam pidato emosionalnya tentang 'rasisme yang melelahkan' di sepak bola

Henry tidak percaya Prestianni jujur tentang insiden tersebut. Mantan striker Arsenal dan Barcelona itu mengatakan di CBS Sports: "Saya bisa memahami apa yang dialami Vinicius. Hal itu terjadi pada saya berkali-kali di lapangan. Saya sudah membicarakannya berkali-kali setelah pertandingan. Saya juga pernah dituduh mencari alasan setelah pertandingan saat hal itu terjadi pada saya. Terkadang, Anda merasa sendirian, karena ini akan menjadi kata Anda melawan kata dia.

“Kita tidak tahu apa yang dikatakan Prestianni, karena dia sangat berani dengan menutup mulutnya dengan kaosnya untuk memastikan kita tidak melihat apa yang dia katakan, jadi jelas, dia sudah terlihat mencurigakan. Karena dia tidak ingin orang lain melihat atau membaca apa yang dia katakan. Reaksi Vinicius memberitahu saya bahwa sesuatu yang tidak benar terjadi. Kita masih tidak tahu apa yang dikatakan. Vinicius bisa menceritakan versinya, dan Prestianni, saya yakin, tidak akan menceritakan apa yang sebenarnya dia katakan, karena saya melihat pada suatu saat Kylian Mbappe menantangnya, dan dia berkata, ‘Saya tidak mengatakan apa-apa’.

“Well, dia pasti telah mengatakan sesuatu setidaknya. Kamu merasa tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kita berada di tahun 2026 dan setelah pertandingan seperti itu, di mana kita seharusnya membicarakan gol briliannya, kita tidak seharusnya harus menghadapi wasit yang mengatakan kepadamu untuk tidak pergi ke bendera sudut, karena itu akan memicu kerumunan. Itu sudut, apakah dia tidak bisa mengambil sudut? Dia tidak bisa pergi ke sana untuk mengambil sudut hanya karena orang-orang berpikir apa pun yang mereka pikirkan. Tiba-tiba dia menjadi korban. Saya bisa memahami. Saya bisa menjamin, ketika itu terjadi, kamu tidak tahu harus berbuat apa lagi.

“Dia pernah mencoba keluar di Spanyol sekali, dan lain kali, dia mencoba menendang seseorang karena sudah cukup. Sekarang dia pergi menemui wasit untuk memberitahu apa yang terjadi. Saya pernah berada di situ. Wasit juga memberitahu saya dia tidak bisa berbuat apa-apa.” Mari kita lihat seberapa besar Prestianni sebagai seorang pria. Ceritakan apa yang Anda katakan. Anda pasti mengatakan sesuatu, karena Anda tidak bisa pergi ke Mbappe dan berkata, ‘Saya tidak mengatakan apa-apa’. Apa maksud Anda, Anda menutup hidung Anda untuk apa, Anda sedang pilek?"