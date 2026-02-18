Getty
"Kamu sakit flu?!' - Thierry Henry meminta Gianluca Prestianni untuk mengungkapkan kebenaran tentang insiden Vinicius Junior dalam pidato emosionalnya tentang 'rasisme yang melelahkan' di sepak bola
Prestianni membantah tuduhan rasisme.
Vinicius Junior mengunggah pernyataan di Instagram yang mengatakan "rasis adalah pengecut" setelah pertandingan pada Selasa, sementara rekan setimnya di Real Madrid, Kylian Mbappe, mendesak agar Prestianni dilarang berpartisipasi di Liga Champions. Pemain internasional Prancis itu mengatakan dia mendengar pemain Benfica memanggil Vinicius "monyet" lima kali di Estadio da Luz dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Los Blancos.
Prestianni menanggapi dan mengatakan dia tidak melakukan pelecehan rasial terhadap Vinicius. Dia mengunggah di media sosial: "Saya ingin klarifikasi bahwa saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasial kepada Vini Jr, yang sayangnya salah memahami apa yang dia dengar. Saya tidak pernah rasialis terhadap siapa pun dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari pemain Real Madrid."
Henry meminta Prestianni untuk mengatakan yang sebenarnya.
Henry tidak percaya Prestianni jujur tentang insiden tersebut. Mantan striker Arsenal dan Barcelona itu mengatakan di CBS Sports: "Saya bisa memahami apa yang dialami Vinicius. Hal itu terjadi pada saya berkali-kali di lapangan. Saya sudah membicarakannya berkali-kali setelah pertandingan. Saya juga pernah dituduh mencari alasan setelah pertandingan saat hal itu terjadi pada saya. Terkadang, Anda merasa sendirian, karena ini akan menjadi kata Anda melawan kata dia.
“Kita tidak tahu apa yang dikatakan Prestianni, karena dia sangat berani dengan menutup mulutnya dengan kaosnya untuk memastikan kita tidak melihat apa yang dia katakan, jadi jelas, dia sudah terlihat mencurigakan. Karena dia tidak ingin orang lain melihat atau membaca apa yang dia katakan. Reaksi Vinicius memberitahu saya bahwa sesuatu yang tidak benar terjadi. Kita masih tidak tahu apa yang dikatakan. Vinicius bisa menceritakan versinya, dan Prestianni, saya yakin, tidak akan menceritakan apa yang sebenarnya dia katakan, karena saya melihat pada suatu saat Kylian Mbappe menantangnya, dan dia berkata, ‘Saya tidak mengatakan apa-apa’.
“Well, dia pasti telah mengatakan sesuatu setidaknya. Kamu merasa tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kita berada di tahun 2026 dan setelah pertandingan seperti itu, di mana kita seharusnya membicarakan gol briliannya, kita tidak seharusnya harus menghadapi wasit yang mengatakan kepadamu untuk tidak pergi ke bendera sudut, karena itu akan memicu kerumunan. Itu sudut, apakah dia tidak bisa mengambil sudut? Dia tidak bisa pergi ke sana untuk mengambil sudut hanya karena orang-orang berpikir apa pun yang mereka pikirkan. Tiba-tiba dia menjadi korban. Saya bisa memahami. Saya bisa menjamin, ketika itu terjadi, kamu tidak tahu harus berbuat apa lagi.
“Dia pernah mencoba keluar di Spanyol sekali, dan lain kali, dia mencoba menendang seseorang karena sudah cukup. Sekarang dia pergi menemui wasit untuk memberitahu apa yang terjadi. Saya pernah berada di situ. Wasit juga memberitahu saya dia tidak bisa berbuat apa-apa.” Mari kita lihat seberapa besar Prestianni sebagai seorang pria. Ceritakan apa yang Anda katakan. Anda pasti mengatakan sesuatu, karena Anda tidak bisa pergi ke Mbappe dan berkata, ‘Saya tidak mengatakan apa-apa’. Apa maksud Anda, Anda menutup hidung Anda untuk apa, Anda sedang pilek?"
"Ini melelahkan" - Henry tentang rasisme dalam sepak bola
Henry juga mengungkapkan kekecewaannya atas kenyataan bahwa rasisme masih begitu merajalela di dunia sepak bola pada tahun 2026. Ia menambahkan: "Orang-orang telah berjuang, jauh sebelum zamanku, agar kita bisa tampil dan menghibur orang-orang. Dan masih harus menghadapi hal yang sama pada tahun 2026, itu melelahkan. Jelas, aku bisa memahami, bukan hanya karena warna kulitku, tapi juga karena aku pernah mengalaminya. Saya pernah merasa sendirian."
UEFA mengeluarkan pernyataan
Pernyataan dari UEFA telah diterbitkan menyusul tuduhan tersebut: "Seorang Inspektur Etika dan Disiplin UEFA telah ditunjuk untuk menyelidiki tuduhan perilaku diskriminatif selama babak playoff knockout Liga Champions UEFA 2025/2026 antara Club Benfica dan Real Madrid CF pada 17 Februari 2026. Informasi lebih lanjut mengenai hal ini akan diumumkan pada waktunya."
Real Madrid akan menjadi tuan rumah bagi Benfica dalam leg kedua babak playoff Knock-out di Santiago Bernabeu pada Rabu, 25 Februari.
