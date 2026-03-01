"Kamu harus berlari!" - Igor Tudor menyuruh para pemain Tottenham yang kelelahan untuk tidak "menangis" atas metodenya di Spurs

Mantan pelatih Marseille dan Lazio telah segera menerapkan program kebugaran yang intensif, dengan memprioritaskan kondisi fisik tim yang menurutnya menunjukkan tanda-tanda penurunan fisik. Ketika ditanya apakah dia mendorong para pemain hingga batas kemampuan mereka, Tudor ingin para pemain Tottenham bertarung seperti prajurit dan menekankan bahwa latihan di lapangan tidak bisa ditawar-tawar.

"Saya memasukkan beberapa lari tanpa bola. Pemain tidak suka lari tanpa bola, jadi kami memasukkan beberapa lari tanpa bola [ke dalam sesi latihan]," Tudor mengakui seperti dilaporkan oleh The Telegraph. "Tapi ini saatnya tidak ada waktu untuk terlalu memikirkan apa yang tidak disukai seseorang. Dan hal terbaiknya adalah mereka mengerti ini. Jadi mereka memberikan ketersediaan mereka untuk melakukan hal-hal ini."

"Secara fisik, saya yakin, kami tidak dalam situasi yang luar biasa. Mereka telah bermain banyak pertandingan dalam periode terakhir tanpa banyak pemain yang tersedia, dan hal itu berarti kondisi fisik tim telah menurun. Jadi, kami perlu memanfaatkan periode ini di mana kami tidak bermain untuk menambahkan bahan bakar ke mesin, sehingga mesin mulai bekerja lebih baik."