Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Kamu harus berlari!" - Igor Tudor menyuruh para pemain Tottenham yang kelelahan untuk tidak "menangis" atas metodenya di Spurs
Permintaan akan intensitas fisik
Tudor, yang ditugaskan untuk mengarahkan klub London Utara menjauhi zona degradasi Liga Premier, tidak membuang waktu dalam menerapkan sistem 'shock-and-awe' yang dirancang untuk mengatasi apa yang dia anggap sebagai defisit kebugaran yang serius. Setelah kekalahanmemalukan 4-1 dari Arsenal dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih, Tudor telah menegaskan bahwa kenyamanan bukanlah pilihan bagi para pemainnya yang tampil di bawah standar. Filosofi Tudor berakar pada tekanan intensitas tinggi, gaya yang menurutnya saat ini tidak mungkin diterapkan mengingat kondisi skuad. Dia tidak ragu-ragu tentang beban kerja, bersikeras bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari keterpurukan saat ini adalah melalui usaha fisik yang murni.
- Getty Images Sport
Mengisi bahan bakar ke dalam mesin
Mantan pelatih Marseille dan Lazio telah segera menerapkan program kebugaran yang intensif, dengan memprioritaskan kondisi fisik tim yang menurutnya menunjukkan tanda-tanda penurunan fisik. Ketika ditanya apakah dia mendorong para pemain hingga batas kemampuan mereka, Tudor ingin para pemain Tottenham bertarung seperti prajurit dan menekankan bahwa latihan di lapangan tidak bisa ditawar-tawar.
"Saya memasukkan beberapa lari tanpa bola. Pemain tidak suka lari tanpa bola, jadi kami memasukkan beberapa lari tanpa bola [ke dalam sesi latihan]," Tudor mengakui seperti dilaporkan oleh The Telegraph. "Tapi ini saatnya tidak ada waktu untuk terlalu memikirkan apa yang tidak disukai seseorang. Dan hal terbaiknya adalah mereka mengerti ini. Jadi mereka memberikan ketersediaan mereka untuk melakukan hal-hal ini."
"Secara fisik, saya yakin, kami tidak dalam situasi yang luar biasa. Mereka telah bermain banyak pertandingan dalam periode terakhir tanpa banyak pemain yang tersedia, dan hal itu berarti kondisi fisik tim telah menurun. Jadi, kami perlu memanfaatkan periode ini di mana kami tidak bermain untuk menambahkan bahan bakar ke mesin, sehingga mesin mulai bekerja lebih baik."
Tantangan Tudor bagi generasi muda
Dengan beberapa pemain senior yang masih absen, Tudor semakin bergantung pada skuad muda klub. Ia menantang para pemain muda ini untuk berhenti mencari alasan dan menerima tanggung jawab untuk menyelamatkan musim Tottenham. "Beberapa pemain masih muda," kata Tudor. "Mereka dibawa ke sini untuk membantu, dan sekarang mungkin mereka berada dalam situasi di mana mereka perlu menyelesaikan masalah. Jadi, jika ada terlalu banyak pemain seperti ini karena banyaknya cedera yang bermain bersama dalam skuad, hal itu memang menimbulkan beberapa masalah."
Pesan manajer kepada lulusan akademi dan pemain muda yang baru direkrut jelas: saatnya untuk tumbuh dewasa. "Tapi ini juga merupakan kesempatan dan tantangan untuk tumbuh cepat, menjadi seorang pria," tambahnya. "Untuk tumbuh dengan cepat dan berkata, ‘Ayo, aku orangnya, berikan bola padaku, aku akan mencetak gol’ daripada hanya, ‘Apa yang bisa aku lakukan, aku hanya di sini, kan’. Ini adalah tantangan bagi masing-masing dari mereka. Mengapa tidak? Untuk berkata, ‘Ayo, berikan bola padaku, aku tidak akan menangis, aku akan mengambil bola, aku akan mempertahankan kotak penalti ku’."
- Getty Images
Mencari tentara untuk pertempuran bertahan hidup
Tottenham saat ini berada di posisi ke-16 yang rawan di klasemen Premier League, dan ancaman degradasi semakin terasa nyata bagi raksasa London Utara. Dengan laga tandang ke Fulham yang akan datang, tekanan semakin meningkat pada Tudor untuk menemukan formula kemenangan. Pelatih tersebut mendapat dorongan dari kembalinya Pedro Porro dan Kevin Danso ke sesi latihan, namun ia masih enggan mengungkapkan anggota skuad mana yang benar-benar menerima filosofi agresif dan menuntutnya.
Pada akhirnya, Tudor mencari mentalitas tertentu untuk membawa Spurs keluar dari keterpurukan saat ini, meskipun ia masih menyimpan evaluasinya secara pribadi untuk saat ini. Ketika ditanya apakah ia telah mengidentifikasi cukup banyak "prajurit" di ruang ganti untuk bertahan dalam pertarungan degradasi, pelatih asal Kroasia itu memberikan jawaban yang samar. "Saya akan memberitahu Anda saat musim berakhir," katanya, meninggalkan para pemain tanpa keraguan bahwa posisi dan masa depan mereka terus diawasi saat mereka bersiap untuk serangkaian pertandingan krusial.
Iklan