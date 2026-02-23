Getty
Diterjemahkan oleh
"Kamu butuh banyak hal lain" - Arne Slot jujur tanpa tedeng aling-aling tentang peran Rio Ngumoha di Liverpool setelah pemain muda berusia 17 tahun itu tampil memukau dari bangku cadangan dalam kemenangan melawan Nottingham Forest
Ngumoha tampil gemilang dari bangku cadangan dalam kemenangan dramatis di Forest.
Hal itu terjadi lagi saat Liverpool kesulitan sepanjang pertandingan melawan Nottingham Forest. The Reds berhasil bangkit di menit-menit akhir melalui gol dramatis Alexis Mac Allister, yang mencetak gol penentu kemenangan di City Ground.
Pemenang Piala Dunia asal Argentina itu awalnya mengira telah memecahkan kebuntuan pada menit ke-89, saat Ngumoha - yang masuk sebagai pengganti dengan 13 menit tersisa - mengirimkan umpan silang sebagai bagian dari penampilan menggembirakan dari bangku cadangan, yang disambut oleh Hugo Ekitike dan akhirnya disundul oleh Mac Allister. Upaya tersebut dibatalkan karena handsball setelah pemeriksaan VAR.
Masih ada waktu untuk upaya pada menit ke-97 yang disahkan setelah tinjauan ulang untuk offside, tetapi Ngumoha lah yang meninggalkan kesan paling mendalam bagi para penonton di tribun tamu dan pemirsa televisi di seluruh dunia.
- Getty
Slot menjelaskan bagaimana Ngumoha dapat mendapatkan peran yang lebih tetap.
Slot ditanya setelah itu tentang apa yang akan terjadi di masa depan bagi Ngumoha, dengan pemain muda tersebut disadarkan bahwa ia perlu memperbaiki aspek mental dan fisik permainannya. Pelatih kepala Liverpool mengatakan: “Dia memiliki potensi yang luar biasa, jika tidak, pada usia 17 tahun, dia tidak akan bermain sebanyak menit yang dia mainkan di Premier League, apalagi di Liverpool. Saya tidak berpikir ada pemain berusia 17 tahun lain yang telah bermain sebanyak menit yang dia mainkan di Premier League.
“Saya tidak yakin ada pemain berusia 18 atau 19 tahun yang mungkin bermain sebanyak Rio, tapi bagian terakhir itu saya tidak yakin. Itu menunjukkan seberapa besar talenta yang dimilikinya dan kami yakin akan hal itu. Dia terus berkembang dan itulah mengapa Anda melihatnya bermain semakin sering.
“Dia semakin kuat. Selain momen saat dia berhadapan satu lawan satu, ada satu atau dua momen lain di mana dia bertahan dengan baik. Itulah yang dibutuhkan karena lawan-lawan kita umumnya atlet berusia 25, 26, 27, atau 28 tahun, karena kita sedikit berbeda dalam hal kelompok usia pemain. Kebanyakan tim memiliki pemain dengan usia dan fisik yang berbeda.
“Bagi dia untuk menunjukkan ini pada usia 17 tahun, itu menunjukkan bakatnya. Tapi seperti yang kita semua tahu, bakat hanyalah awal dari kariernya, Anda membutuhkan banyak hal lain, dan hari ini kita telah menunjukkan; Macca adalah contoh yang bagus tentang mentalitas, dan itu adalah sesuatu yang Anda butuhkan untuk memiliki karier di level ini.”
Carragher ingin remaja itu dimainkan lebih dulu daripada Salah atau Gakpo.
Ngumoha didatangkan Liverpool dari Chelsea pada Agustus 2024. Paket kompensasi transfer tersebut bisa bernilai hingga £6,8 juta. The Reds akan senang membayar setelah memberikan 16 penampilan kepada remaja tersebut musim ini.
Legenda klub Jamie Carragher yakin masih banyak yang akan datang, termasuk penampilan sejak awal, dengan mantan bek Liverpool itu mengatakan kepada Sky Sports: “Ngumoha melakukan lebih banyak dalam 15 menit daripada yang dilakukan Salah dan Gakpo sebelumnya. Dia mengubah permainan dan harus menjadi starter.
“Saya pikir pada suatu saat, Rio Ngumoha harus masuk ke tim, atau dia mungkin harus pergi bersama pemain tengah lain atau kehilangan Gakpo atau Salah. Saya pikir penetrasi dan kecepatan Liverpool di area lebar benar-benar kurang.”
- Getty Images Sport
Jadwal pertandingan Liverpool musim 2025-26: West Ham menjadi lawan berikutnya.
Dengan nasihat itu masih terngiang di telinganya, dan dengan Liverpool yang perlahan-lahan kembali bersaing untuk finis di empat besar dan kualifikasi Liga Champions, Slot akan mempersiapkan timnya untuk pertandingan kandang melawan West Ham yang terancam degradasi pada Sabtu mendatang.
Iklan