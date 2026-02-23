"Kamu butuh banyak hal lain" - Arne Slot jujur tanpa tedeng aling-aling tentang peran Rio Ngumoha di Liverpool setelah pemain muda berusia 17 tahun itu tampil memukau dari bangku cadangan dalam kemenangan melawan Nottingham Forest

Slot ditanya setelah itu tentang apa yang akan terjadi di masa depan bagi Ngumoha, dengan pemain muda tersebut disadarkan bahwa ia perlu memperbaiki aspek mental dan fisik permainannya. Pelatih kepala Liverpool mengatakan: “Dia memiliki potensi yang luar biasa, jika tidak, pada usia 17 tahun, dia tidak akan bermain sebanyak menit yang dia mainkan di Premier League, apalagi di Liverpool. Saya tidak berpikir ada pemain berusia 17 tahun lain yang telah bermain sebanyak menit yang dia mainkan di Premier League.

“Saya tidak yakin ada pemain berusia 18 atau 19 tahun yang mungkin bermain sebanyak Rio, tapi bagian terakhir itu saya tidak yakin. Itu menunjukkan seberapa besar talenta yang dimilikinya dan kami yakin akan hal itu. Dia terus berkembang dan itulah mengapa Anda melihatnya bermain semakin sering.

“Dia semakin kuat. Selain momen saat dia berhadapan satu lawan satu, ada satu atau dua momen lain di mana dia bertahan dengan baik. Itulah yang dibutuhkan karena lawan-lawan kita umumnya atlet berusia 25, 26, 27, atau 28 tahun, karena kita sedikit berbeda dalam hal kelompok usia pemain. Kebanyakan tim memiliki pemain dengan usia dan fisik yang berbeda.

“Bagi dia untuk menunjukkan ini pada usia 17 tahun, itu menunjukkan bakatnya. Tapi seperti yang kita semua tahu, bakat hanyalah awal dari kariernya, Anda membutuhkan banyak hal lain, dan hari ini kita telah menunjukkan; Macca adalah contoh yang bagus tentang mentalitas, dan itu adalah sesuatu yang Anda butuhkan untuk memiliki karier di level ini.”