"Kami tidak terlalu jauh dari Arsenal" - Tammy Abraham menegaskan Aston Villa BISA mengejar Arsenal dan memenangkan gelar Premier League
Gol penyeimbang Abraham mempertahankan harapan Aston Villa untuk meraih gelar juara.
Abraham mencetak gol di menit-menit akhir setelah tim tamu Leeds memimpin selama hampir satu jam berkat gol Anton Stach di babak pertama. Aston Villa telah mengalami penurunan konsistensi yang sebelumnya konsisten di awal musim dalam beberapa pekan terakhir, dengan hanya dua kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir, namun masih tertinggal tujuh poin dari puncak klasemen dengan 11 pertandingan tersisa setelah Arsenal, yang memimpin klasemen, mengalami periode sulit.
The Gunners imbang 2-2 dengan Wolves yang berada di dasar klasemen pada Rabu, membuat banyak orang mengatakan bahwa persaingan gelar masih terbuka lebar, sementara penggemar tim Arteta dan rivalnya sama-sama heboh di media sosial. Manchester City tetap menjadi tim yang paling berpeluang mengejar Arsenal, namun dengan Villa hanya tertinggal dua poin dari tim Pep Guardiola, mereka masih memiliki peluang – hal ini ditekankan oleh Abraham saat peluit akhir berbunyi di Villa Park.
Pemain berusia 28 tahun itu mencetak gol keduanya dalam lima pertandingan, gol pertamanya di Premier League, sejak bergabung dengan Villa untuk kedua kalinya pada Januari. Ia datang dari Besiktas setelah klub Turki tersebut merekrutnya dari Roma, dan berbicara kepada wartawan setelah golnya yang tercipta dari bangku cadangan pada Sabtu sore membantu tim West Midlands itu meraih satu poin.
Abraham mengklaim Aston Villa masih dalam persaingan gelar.
Abraham mengatakan kepada BBC Final Score: "Melihat performa Leeds dalam beberapa pertandingan terakhir, mereka sering meraih hasil imbang dan membuat pertandingan menjadi sulit bagi lawan. Jadi kami tahu apa yang harus diharapkan, dan kami senang bahwa kami tidak kalah dalam pertandingan ini. Kami harus terus berjuang dan tetap percaya pada diri sendiri.
"Saat pertama kali tiba, saya berbicara dengan beberapa pemain dan dari jauh, kita bisa melihat bahwa tim ini memiliki banyak kualitas. Kami senang berada di posisi ini hari ini, tetapi kami sangat dekat, jadi kami harus terus berusaha dan tetap percaya pada diri sendiri.
"Siapa tahu apa yang bisa terjadi? Kami tidak terlalu jauh dari Arsenal yang berada di puncak. Sayangnya hari ini kami tidak mendapatkan kemenangan, tetapi kami harus terus berjuang.
"Kami sudah membicarakannya beberapa kali dalam latihan [bermain bersama Ollie Watkins], dan beruntung kami bisa mencetak gol sehingga manajer bisa melihat bahwa hal itu bisa berhasil. Kami tahu dia adalah striker top dan sudah berada di sini beberapa tahun serta mencetak banyak gol, jadi dia adalah persaingan yang fantastis. Saya senang bisa kembali ke rumah, saya hanya perlu mencari rumah."
Emery berbicara setelah Villa imbang dengan Leeds
Manajer Villa, Emery, mengatakan kepada BBC Sport: "Satu poin ini bagus. Mengapa? Pertandingan ini sangat sulit dan konsistensi inilah yang harus kita pertahankan. Leeds pantas mendapatkan hasil imbang. Kami menciptakan peluang di babak kedua, tetapi mereka juga memiliki peluang untuk mencetak gol.
"Mereka bertahan lebih rendah daripada di babak pertama. Mereka menekan kami. Kami mencoba mendominasi dengan kombinasi, tetapi itu sulit. Kami tidak perlu memainkan bola panjang ke Watkins. Kami perlu bermain lebih banyak di luar daripada di dalam. Peluang terbaik kami ada di babak pertama. Menerima hasil imbang ini."
Dia menambahkan tentang Abraham: "Dia bersaing untuk meningkatkan serangan kami di sepertiga akhir bersama Ollie Watkins. Kami memainkan keduanya hari ini karena kami membutuhkannya. Dia bermain baik. Hari ini kami meraih satu poin berkat golnya."
Bulan-bulan terakhir yang menegangkan akan datang dalam persaingan perebutan gelar.
Mendapatkan tiket ke Liga Champions menjadi target utama Aston Villa di sisa musim ini, namun tim asuhan Emery akan berusaha tetap berada dalam jangkauan dua besar saat kita memasuki fase akhir musim yang diprediksi akan berlangsung ketat.
Villa belum pernah menjadi juara Inggris sejak musim 1980/81, dan jika mereka berhasil merebut gelar dari genggaman Arsenal, itu akan menjadi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Premier League, sekaligus mengalahkan salah satu manajer terbaik sepanjang masa, Guardiola, dalam prosesnya.
