"Kami tidak terlalu jauh dari Arsenal" - Tammy Abraham menegaskan Aston Villa BISA mengejar Arsenal dan memenangkan gelar Premier League

Abraham mencetak gol di menit-menit akhir setelah tim tamu Leeds memimpin selama hampir satu jam berkat gol Anton Stach di babak pertama. Aston Villa telah mengalami penurunan konsistensi yang sebelumnya konsisten di awal musim dalam beberapa pekan terakhir, dengan hanya dua kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir, namun masih tertinggal tujuh poin dari puncak klasemen dengan 11 pertandingan tersisa setelah Arsenal, yang memimpin klasemen, mengalami periode sulit.

The Gunners imbang 2-2 dengan Wolves yang berada di dasar klasemen pada Rabu, membuat banyak orang mengatakan bahwa persaingan gelar masih terbuka lebar, sementara penggemar tim Arteta dan rivalnya sama-sama heboh di media sosial. Manchester City tetap menjadi tim yang paling berpeluang mengejar Arsenal, namun dengan Villa hanya tertinggal dua poin dari tim Pep Guardiola, mereka masih memiliki peluang – hal ini ditekankan oleh Abraham saat peluit akhir berbunyi di Villa Park.

Pemain berusia 28 tahun itu mencetak gol keduanya dalam lima pertandingan, gol pertamanya di Premier League, sejak bergabung dengan Villa untuk kedua kalinya pada Januari. Ia datang dari Besiktas setelah klub Turki tersebut merekrutnya dari Roma, dan berbicara kepada wartawan setelah golnya yang tercipta dari bangku cadangan pada Sabtu sore membantu tim West Midlands itu meraih satu poin.