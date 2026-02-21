"Kami telah mencetak empat gol!" - Liam Rosenior kesal setelah Chelsea ditahan imbang oleh Burnley

Zian Flemming mencetak gol sundulan dari tendangan sudut James Ward-Prowse pada menit ke-93 untuk memberikan Burnley, yang terancam degradasi, satu poin berharga di Stamford Bridge, setelah tuan rumah unggul lebih dulu melalui Joao Pedro. Kartu merah yang diterima Wesley Fofana berdampak pada akhir pertandingan yang tegang, dan Burnley memanfaatkan peluang terakhir untuk membawa pulang satu poin dari London Barat.

Hasil imbang ini berarti Chelsea telah kehilangan 19 poin dari posisi unggul di liga musim ini, 17 di antaranya di kandang. Jenis statistik yang mengubah ambisi juara menjadi perjuangan untuk lolos ke Liga Champions, Rosenior marah karena timnya tidak mampu mempertahankan keunggulan tiga poin setelah bermain dengan 10 orang dengan kurang dari 20 menit tersisa.

Hasil imbang 1-1 melawan tim peringkat ke-19 asuhan Scott Parker ini mengikuti kekalahan dari posisi unggul 2-0, yang membuat Leeds, yang juga berjuang untuk bertahan di liga, membawa pulang satu poin dari Stamford Bridge awal bulan ini. Dua hasil ini mengakhiri awal yang kuat di bawah Rosenior hingga saat itu.