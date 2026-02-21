Getty Images Sport
"Kami telah mencetak empat gol!" - Liam Rosenior kesal setelah Chelsea ditahan imbang oleh Burnley
Chelsea mendapat pukulan telak di akhir musim dalam persaingan Liga Champions.
Zian Flemming mencetak gol sundulan dari tendangan sudut James Ward-Prowse pada menit ke-93 untuk memberikan Burnley, yang terancam degradasi, satu poin berharga di Stamford Bridge, setelah tuan rumah unggul lebih dulu melalui Joao Pedro. Kartu merah yang diterima Wesley Fofana berdampak pada akhir pertandingan yang tegang, dan Burnley memanfaatkan peluang terakhir untuk membawa pulang satu poin dari London Barat.
Hasil imbang ini berarti Chelsea telah kehilangan 19 poin dari posisi unggul di liga musim ini, 17 di antaranya di kandang. Jenis statistik yang mengubah ambisi juara menjadi perjuangan untuk lolos ke Liga Champions, Rosenior marah karena timnya tidak mampu mempertahankan keunggulan tiga poin setelah bermain dengan 10 orang dengan kurang dari 20 menit tersisa.
Hasil imbang 1-1 melawan tim peringkat ke-19 asuhan Scott Parker ini mengikuti kekalahan dari posisi unggul 2-0, yang membuat Leeds, yang juga berjuang untuk bertahan di liga, membawa pulang satu poin dari Stamford Bridge awal bulan ini. Dua hasil ini mengakhiri awal yang kuat di bawah Rosenior hingga saat itu.
Rosenior marah karena Blues kembali membuangnya.
Dilansir oleh The Standard, Rosenior mengatakan kepada wartawan pada akhir pertandingan Sabtu: “Kami telah kehilangan empat poin dari dua pertandingan kandang.
“Setelah gol pertama, kami kurang tajam. Terlalu aman dalam penguasaan bola. Bagi klub sekelas ini, tidak cukup bagi saya untuk datang dan mengatakan kami adalah tim yang lebih baik. Kami perlu memenangkan pertandingan. Saya tahu jawabannya dan kami akan mengatasinya dalam seminggu.”
Dia melanjutkan: “Ada terlalu banyak contoh, bahkan selama saya di sini, di mana kami kebobolan gol karena kurangnya konsentrasi dan tanggung jawab. Wolves tandang, Crystal Palace tandang, Leeds kandang, hari ini.
“Tim yang memenangkan gelar juara menang dalam pertandingan dengan skor 1-0 bahkan ketika mereka tidak dalam performa terbaik. Itu seharusnya setidaknya 1-0 hari ini.”
Rosenior mengomentari penilaian yang buruk terhadap gol penyeimbang di menit-menit akhir.
Rosenior melanjutkan dengan tegas bahwa penandaan yang buruk telah merugikan timnya, saat Flemming melompat tertinggi untuk menyamakan skor di menit ke-94 tanpa tekanan yang berarti.
Rosenior yang frustrasi mengatakan: “Tugas pertahanan tidak dilakukan. Tugas pertahanan—tugas marking—tidak dijalankan. Flemming, kita tahu, adalah pemain terbaik mereka dalam hal sundulan.
“Dan ada seorang pemain yang saya tidak akan… Saya tidak di sini untuk menyalahkan pemain, saya akan selalu melindungi pemain saya, saya akan menangani hal ini di minggu ini. Ada seorang pemain yang kami tugaskan untuk tugas itu yang melakukan marking pada pemain yang salah. Ada terlalu banyak insiden di mana kami kebobolan gol karena momen kurangnya konsentrasi dan tanggung jawab.
“Anda perlu memiliki pemain yang dapat diandalkan pada saat-saat krusial untuk melakukan tugasnya. Ada nilai-nilai tertentu yang harus ada dalam tim Anda. Ini tergantung pada penilaian pemain dan memilih yang tepat pada saat yang tepat. Kami membutuhkan pemain yang pada momen-momen krusial dapat menyelesaikan tugasnya.”
Chelsea kembali ke empat besar, namun perjalanan yang menantang masih menanti di depan.
Chelsea naik ke peringkat keempat di klasemen Premier League berkat satu poin tersebut, namun akan tertinggal tiga poin dari Manchester United jika Setan Merah menang di Everton pada Senin. Liverpool juga bisa menyamai poin Chelsea jika mereka menang melawan Nottingham Forest.
Dengan hanya 11 pertandingan tersisa dalam perebutan tiket Liga Champions, tidak ada ruang lagi untuk kesalahan fatal seperti yang dialami Chelsea dalam dua pekan terakhir – sesuatu yang pasti akan ditekankan Rosenior kepada para pemainnya menjelang rangkaian pertandingan sulit, termasuk laga melawan Arsenal, Aston Villa, Newcastle, dan Manchester City.
