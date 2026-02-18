Getty Images Sport
"Kami pantas mendapatkannya!" - Mikel Arteta mengakui Arsenal "membayar harga" atas kelalaian mereka dalam kekalahan mengejutkan melawan Wolves
Arsenal membuang keunggulan dua gol di waktu tambahan.
Bukayo Saka mengakhiri rentetan 15 pertandingan tanpa gol dengan mencetak gol di awal pertandingan di Molineux, menyundul bola dari umpan Declan Rice setelah ditempatkan di posisi No.10. Piero Hincapie kemudian mencetak gol pertamanya untuk klub sejak kepindahannya dari Bayer Leverkusen pada musim panas, di awal babak kedua, saat Arsenal tampaknya akan meraih tiga poin, tetapi Wolves punya rencana lain.
Gol indah Hugo Bueno memperkecil ketertinggalan tuan rumah pada menit ke-60, dan The Gunners dihukum karena penampilan babak kedua yang lesu saat gol bunuh diri Riccardo Calafiori pada menit keempat tambahan waktu membuat Wolves menyamakan kedudukan.
Arteta: Arsenal 'layak' untuk imbang
Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, Arteta mengatakan: "Sangat sulit untuk menerimanya. Di babak kedua, kami tidak bermain seperti yang seharusnya dan seperti yang kami butuhkan untuk memenangkan pertandingan Premier League. Lebih baik tidak menilai hal ini, karena kita semua terlalu emosional. Kita harus menerima konsekuensinya karena kita pantas mendapatkannya.
"Sangat mudah untuk mengatakan hal-hal yang bisa merusak tim saat emosi meluap. Semua orang ingin memberikan yang terbaik. Kita harus melewati masa-masa sulit. Hari ini, di menit-menit akhir, kita membayar harganya. Kita harus melakukan hal-hal dasar dengan jauh lebih baik daripada yang kita lakukan.
"Hari ini kita harus menerimanya. Kita harus kritis terhadap diri sendiri karena itu tidak cukup baik. Di liga, kenyataannya kita belum konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Kita harus bangkit. Saat menghadapi kesulitan, kita harus menunjukkan seberapa besar kita menginginkannya dan seberapa baik kita. Kita harus bangkit."
Saka mengklaim ruang ganti sangat datar.
Saka juga tampil di depan kamera Sky Sports dan ditanya tentang suasana di kamp Arsenal setelah kekalahan mereka di menit-menit akhir. Dia menjawab: "Ya, suasana sangat lesu. Sangat kecewa dengan hasilnya dan terutama dengan cara kami bermain di babak kedua. Jauh dari standar yang kami tetapkan musim ini.
"Saatnya bagi kami untuk mengevaluasi penampilan-penampilan terakhir dan memperbaiki masalah-masalah tersebut segera, sehingga kami bisa kembali memenangkan pertandingan, membangun momentum, dan melanjutkan tren positif, karena saat ini kami sedikit kehilangan momentum tersebut.
"Saya hanya berpikir kita harus kembali ke level kita. Lakukan hal-hal dasar dengan benar, dan kita memiliki kualitas yang lebih dari cukup di tim ini untuk memenangkan pertandingan, terutama di pertandingan-pertandingan di mana kita telah kehilangan poin-poin belakangan ini. Kita perlu memperbaikinya, dan itu adalah fokus utama kita saat ini."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Arsenal?
Selanjutnya, Arsenal akan bertandang ke markas rival mereka, Tottenham Hotspur, dalam laga derby London Utara pada Minggu. Spurs kini berada di bawah manajemen baru setelah memecat Thomas Frank dan menggantikannya dengan Igor Tudor dengan kontrak hingga akhir musim.
