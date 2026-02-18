"Kami pantas mendapatkannya!" - Mikel Arteta mengakui Arsenal "membayar harga" atas kelalaian mereka dalam kekalahan mengejutkan melawan Wolves

Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, Arteta mengatakan: "Sangat sulit untuk menerimanya. Di babak kedua, kami tidak bermain seperti yang seharusnya dan seperti yang kami butuhkan untuk memenangkan pertandingan Premier League. Lebih baik tidak menilai hal ini, karena kita semua terlalu emosional. Kita harus menerima konsekuensinya karena kita pantas mendapatkannya.

"Sangat mudah untuk mengatakan hal-hal yang bisa merusak tim saat emosi meluap. Semua orang ingin memberikan yang terbaik. Kita harus melewati masa-masa sulit. Hari ini, di menit-menit akhir, kita membayar harganya. Kita harus melakukan hal-hal dasar dengan jauh lebih baik daripada yang kita lakukan.

"Hari ini kita harus menerimanya. Kita harus kritis terhadap diri sendiri karena itu tidak cukup baik. Di liga, kenyataannya kita belum konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Kita harus bangkit. Saat menghadapi kesulitan, kita harus menunjukkan seberapa besar kita menginginkannya dan seberapa baik kita. Kita harus bangkit."