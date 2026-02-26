“Kami minum bir yang benar-benar enak!” - Daniel Farke memberikan respons lucu setelah Pep Guardiola menyuruh para pemain Manchester City untuk menikmati koktail

Setelah City memperkecil selisih poin dengan Arsenal dengan mengalahkan Newcastle 2-1, Guardiola mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan memberikan para pemainnya libur tiga hari, di mana mereka dianjurkan untuk menikmati beberapa koktail.

Manajer Leeds, Farke, yang sedang mempersiapkan timnya untuk menghadapi City akhir pekan ini, mengatakan: "Itulah perbedaan antara kedua klub, mereka minum daiquiri dan caipirinha, di sini kami minum bir atau pints yang sesungguhnya!"

Dia menambahkan: "Menantikan pertandingan ini, menghadapi tim paling sukses dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah memenangkan segalanya, pemain dan manajer terbaik di dunia. Tugas besar bagi kami, tapi tugas yang kami nantikan. Tentu saja kami underdog, tapi kami telah menunjukkan bahwa kami bisa memberikan penampilan yang berkomitmen. Kami punya kesempatan untuk meraih beberapa poin."

Tentang evolusi taktik Guardiola: "Pep selalu berkembang dan berinovasi, selalu di depan kurva. Begitu orang lain menyesuaikan diri, dia berubah lagi. Dia telah mempengaruhi dan menginspirasi permainan. Dia adalah yang terbaik. Dia memiliki striker terbaik di dunia dalam diri Erling Haaland dan tahu cara menggunakannya - satu-satunya yang mendekati adalah Dominic Calvert-Lewin, tentu saja. Harus memastikan dia tidak berada dalam posisi sempurna untuk menggunakan kemampuannya. Tapi pemain lain juga bisa mencetak banyak gol, tidak hanya Erling Haaland."