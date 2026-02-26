Getty
“Kami minum bir yang benar-benar enak!” - Daniel Farke memberikan respons lucu setelah Pep Guardiola menyuruh para pemain Manchester City untuk menikmati koktail
Lelucon Farke
Setelah City memperkecil selisih poin dengan Arsenal dengan mengalahkan Newcastle 2-1, Guardiola mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan memberikan para pemainnya libur tiga hari, di mana mereka dianjurkan untuk menikmati beberapa koktail.
Manajer Leeds, Farke, yang sedang mempersiapkan timnya untuk menghadapi City akhir pekan ini, mengatakan: "Itulah perbedaan antara kedua klub, mereka minum daiquiri dan caipirinha, di sini kami minum bir atau pints yang sesungguhnya!"
Dia menambahkan: "Menantikan pertandingan ini, menghadapi tim paling sukses dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah memenangkan segalanya, pemain dan manajer terbaik di dunia. Tugas besar bagi kami, tapi tugas yang kami nantikan. Tentu saja kami underdog, tapi kami telah menunjukkan bahwa kami bisa memberikan penampilan yang berkomitmen. Kami punya kesempatan untuk meraih beberapa poin."
Tentang evolusi taktik Guardiola: "Pep selalu berkembang dan berinovasi, selalu di depan kurva. Begitu orang lain menyesuaikan diri, dia berubah lagi. Dia telah mempengaruhi dan menginspirasi permainan. Dia adalah yang terbaik. Dia memiliki striker terbaik di dunia dalam diri Erling Haaland dan tahu cara menggunakannya - satu-satunya yang mendekati adalah Dominic Calvert-Lewin, tentu saja. Harus memastikan dia tidak berada dalam posisi sempurna untuk menggunakan kemampuannya. Tapi pemain lain juga bisa mencetak banyak gol, tidak hanya Erling Haaland."
Farke terkesima dengan kesepakatan Januari
Farke ditanya tentang transfer Januari City, dengan Antoine Semenyo dan Marc Guehi bergabung ke Etihad, yang memberikan dorongan besar bagi City dalam persaingan gelar Premier League.
Menanggapi dua transfer tersebut, manajer Leeds menambahkan: "Keduanya pemain top, salah satu penyerang terbaik dan bek tengah terbaik di liga ini. Hal ini memperluas variasi opsi, penting bagi mereka. Cukup bagus, tapi kami menerimanya apa adanya, kami harus memainkan keduanya dan fokus pada apa yang bisa kami lakukan."
Namun, dia yakin Leeds telah menemukan "kelemahan".
"Kami memiliki data untuk segalanya dan bahkan bisa menemukan kelemahan City. Kami hanya melihat kemenangan demi kemenangan di papan skor, mereka berada di puncak klasemen, Haaland dengan 22 gol, Semenyo dengan 13 gol - tapi syukurlah kami masih menemukan kelemahan," tambahnya. "Jika hal itu memberi tim saya kepercayaan diri tambahan, saya akan menyebutkannya, tapi tidak akan menginterpretasikannya terlalu berlebihan. Penting untuk realistis, harus memastikan kita melewati batas, harus sangat efektif di kedua kotak penalti, dan mungkin kita bisa membuat pertandingan yang ketat. Kita hanya punya kesempatan jika kita membuat pertandingan bersejarah, jadi kita butuh pendukung kita, mereka harus membawa kita melewati ini."
'Gunung Everest'
Farke memimpin tim Norwich City meraih kemenangan atas City di Carrow Road, namun ia tetap menegaskan bahwa hal itu masih seperti mendaki "Gunung Everest".
Ia menambahkan: "Masih seperti mendaki Gunung Everest. Kesempatan langka seperti ini untuk menciptakan sesuatu yang magis. Kita harus tampil di atas kemampuan, juga butuh sedikit keberuntungan agar City tidak dalam performa terbaiknya. Saya butuh atmosfer khusus di mana semua orang bersemangat di stadion. Kita harus memanfaatkan peluang. Dengan Norwich, kita mencetak empat gol, sangat efektif, tapi itu sudah lama sekali. Kita menghadapi tim yang sedang dalam performa terbaik, pemain-pemain top. Manajer terbaik, jadi ini masih seperti mendaki Gunung Everest."
Leeds saat ini berada di peringkat ke-15 dan unggul enam poin dari zona degradasi.
Farke menambahkan: "Keyakinan sudah tak tertandingi, tapi yang akan membantu adalah satu atau tiga poin. Belum saat krusial, tapi ini tetap periode penting. Setiap poin yang mendekati sangat krusial, jadi menang satu atau tiga poin akan sangat besar. Kesempatan lain, tak ada yang bisa hilang. Kita bisa saja meraih poin, jadi kita menantikan pertandingan ini."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Leeds akan menghadapi City pada akhir pekan ini, sebelum bertanding melawan Sunderland. Mereka kemudian akan berhadapan dengan Norwich, klub mantan manajer Farke, pada putaran kelima Piala FA.
