"Kami menjaganya seperti harta karun" - Arsenal memperingatkan bahwa bintang Inter tidak dijual, sementara petinggi klub membantah adanya pembicaraan dengan pemimpin Liga Premier
Marotta memperingatkan Arsenal terkait Esposito
Pemain berusia 20 tahun ini sedang menikmati musim yang sangat menjanjikan bersama Inter, dengan tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi, mencetak tujuh gol, dan memberikan enam assist. Performa impresif ini secara alami menjadikannya target utama bagi beberapa klub besar Eropa. Meskipun ada rumor yang terus beredar mengaitkan tim Mikel Arteta dengan upaya untuk merekrut pemain muda ini, Marotta menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan yang terjadi antara kedua klub. Direktur Inter tersebut kembali menegaskan bahwa proyek olahraga klub dibangun atas dasar mempertahankan talenta muda terbaik mereka daripada menjualnya untuk keuntungan cepat.
Marotta membantah rumor tentang Arsenal.
Presiden Inter memberikan penilaian yang tegas terkait rumor transfer selama sesi media pra-pertandingan. Ketika ditanya secara langsung apakah Arsenal telah melakukan pendekatan untuk merekrut bintang muda tersebut, Marotta menjawab: "Tidak, mereka belum meminta informasi. Inter tidak ingin menjual dan tidak menjadikan perdagangan pemain sebagai kegiatan utama. Dia berasal dari sektor muda dan kami menjaganya seperti harta karun. Segala sesuatu bisa terjadi di masa depan, tetapi itu akan menjadi masa depan yang jauh."
Nico Paz menarik perhatian.
Pembicaraan juga secara alami beralih ke pemain yang bisa menjadi target Inter, khususnya Nico Paz, pemain unggulan Como. Gelandang serang asal Argentina yang datang ke Serie A dari Real Madrid ini telah menjadi sorotan musim ini dan telah lama dipantau oleh pemandu bakat Inter menjelang pertandingan imbang 0-0 antara kedua tim di Coppa Italia pada Selasa. Marotta mengakui kualitas gelandang muda tersebut, mencatat perkembangan impresif yang ditunjukkannya di bawah bimbingan Cesc Fabregas di Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Menanggapi minat terhadap mantan pemain Madrid tersebut, Marotta menyatakan: "Dia tentu saja pemain yang menarik, talenta dengan karier yang menjanjikan. Saya yakin dia dimiliki oleh Real, Como pandai mengidentifikasinya, Real pandai tidak membiarkannya lepas. Akan banyak pembicaraan tentang dia di masa depan."
Filosofi Inter yang mengutamakan pemain muda
Komentar Marotta tentang Esposito menyoroti komitmen terhadap akademi muda Nerazzurri, yang telah melahirkan sejumlah talenta profesional dalam beberapa musim terakhir. Filsafat ini dianggap vital bagi klub untuk tetap berkelanjutan sambil bersaing di level tertinggi Serie A dan Liga Champions.
Fokus Inter kini tetap pada lapangan saat mereka menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi. Meskipun pasar transfer selalu dipenuhi spekulasi, kepemimpinan di San Siro tampaknya fokus pada stabilitas. Bagi Arsenal dan klub-klub Premier League lainnya yang mengincar, pesannya jelas: permata Inter akan tetap berada di tempatnya untuk waktu yang dapat diprediksi, karena klub berencana membangun generasi sukses berikutnya berdasarkan lulusan akademi mereka sendiri.
