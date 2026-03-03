"Kami menjaganya seperti harta karun" - Arsenal memperingatkan bahwa bintang Inter tidak dijual, sementara petinggi klub membantah adanya pembicaraan dengan pemimpin Liga Premier

Pembicaraan juga secara alami beralih ke pemain yang bisa menjadi target Inter, khususnya Nico Paz, pemain unggulan Como. Gelandang serang asal Argentina yang datang ke Serie A dari Real Madrid ini telah menjadi sorotan musim ini dan telah lama dipantau oleh pemandu bakat Inter menjelang pertandingan imbang 0-0 antara kedua tim di Coppa Italia pada Selasa. Marotta mengakui kualitas gelandang muda tersebut, mencatat perkembangan impresif yang ditunjukkannya di bawah bimbingan Cesc Fabregas di Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Menanggapi minat terhadap mantan pemain Madrid tersebut, Marotta menyatakan: "Dia tentu saja pemain yang menarik, talenta dengan karier yang menjanjikan. Saya yakin dia dimiliki oleh Real, Como pandai mengidentifikasinya, Real pandai tidak membiarkannya lepas. Akan banyak pembicaraan tentang dia di masa depan."