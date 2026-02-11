“Kami mengharapkan yang lebih baik” - Kesulitan Paul Pogba di Monaco “sulit bagi semua anggota keluarga”, kata saudaranya Mathias.

Kembalinya Pogba ke sepak bola profesional bersama Monaco yang sangat dinantikan telah menemui hambatan besar, dengan gelandang tersebut kesulitan mengatasi masalah kebugaran yang terus-menerus. Setelah menandatangani kontrak dengan klub Monaco pada musim panas lalu setelah berakhirnya hukuman doping yang dikurangi, pemain berusia 32 tahun ini berharap dapat menghidupkan kembali kariernya di Ligue 1. Namun, pemenang Piala Dunia ini telah absen sejak 5 Desember karena cedera betis yang kambuh, yang mengakibatkan dia tidak masuk dalam skuad Monaco untuk babak gugur Liga Champions.

Berbicara di RMC Sport, Mathias memberikan penilaian yang suram tentang kondisi saudaranya saat ini. Ia menyarankan bahwa ekspektasi akan dampak langsung Paul mungkin terlalu tinggi mengingat absennya yang lama dari lapangan, dan bahwa intensitas level elit telah mengejarnya.

"Ini frustrasi, tidak hanya baginya tapi juga bagi seluruh keluarga. Saya bilang padanya bahwa dia tidak bisa langsung kembali ke 100 persen," kata Mathias, merenungkan antusiasme awal seputar kepindahannya. "Kami mengharapkan lebih dari kembalinya dia. Tapi ini kenyataannya. Tubuh tidak terbiasa dengan ritme seperti ini di intensitas tinggi."