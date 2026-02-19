Getty Images Sport
"Kami kembali terpuruk" - Piers Morgan menyoroti Arsenal atas kekalahan dramatis di kandang Wolves yang merusak harapan gelar juara
Arsenal membuang keunggulan mereka di kandang Wolves, membuka lebar persaingan perebutan gelar juara.
The Gunners telah memimpin sejak menit kelima melawan lawan mereka dari West Midlands, yang tetap berada di dasar klasemen Premier League dengan peluang bertahan yang sangat kecil. Gol dari Bukayo Saka dan Piero Hincapie membuat Arsenal menguasai pertandingan, tetapi Hugo Bueno memperkecil ketertinggalan dengan tendangan melengkung kaki kiri dari tepi kotak penalti sebelum Tom Edozie menyamakan skor menjadi 2-2 di detik-detik akhir, hanya sepuluh menit setelah debut profesionalnya, akibat kesalahan besar di lini belakang yang melibatkan David Raya dan Gabriel.
Tim Arteta tetap di puncak klasemen, saat ini unggul lima poin dari Manchester City, yang memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Hasil ini semakin menambah tekanan pada pertemuan kedua tim di Etihad pada April, posisi yang sudah terlalu familiar setelah pertarungan gelar sebelumnya dengan Cityzens. Dua kali di masa lalu di bawah Arteta, Arsenal memimpin klasemen pada musim semi hanya untuk dikejar dan dikalahkan dalam perebutan gelar oleh City asuhan Pep Guardiola. Morgan tidak sendirian dalam khawatir akan hal terburuk setelah kesalahan fatal terbaru mereka.
Kemarahan Piers Morgan setelah Arsenal menyerah
Morgan memimpin kemarahan Arsenal di media sosial setelah hasil pertandingan, dengan mengunggah ke 8,7 juta pengikutnya di X: “Astaga. Apa yang kalian lakukan, Arsenal?”
Dia menambahkan: “Kita sedang terpuruk. Lagi.”
Keesokan harinya pada Kamis pagi, Morgan menulis: “Tidak cukup baik. Jika kalian ingin menjadi juara @Arsenal, bangunlah sebelum terlambat. Penampilan babak kedua tadi malam adalah yang terburuk yang pernah saya lihat dalam bertahun-tahun. Saya memaafkan @_DeclanRice yang menunjukkan standar semangat/intensitas yang harus dipenuhi oleh pemain lain.”
Seorang penggemar lain menambahkan: “Satu hal tentang Arsenal? Kita akan membuktikan para pembenci benar setiap kali.”
Sementara seorang penggemar lain menimpali: “Jika kita tidak cukup baik, kita tidak cukup baik dan kamu harus menerimanya, hidup memang menyebalkan.”
"Kita harus menyalahkan diri sendiri" - Arteta berbicara setelah kekalahan Arsenal
Meskipun merasa hancur setelah melihat apa yang terjadi di Molineux pada akhir pertandingan, manajer Arsenal, Arteta, mengatakan kepada wartawan bahwa timnya harus tetap fokus pada tugas yang ada.
Dia mengatakan: "Sangat kecewa, tentu saja, dengan hasilnya, dengan cara pertandingan berakhir, tetapi kita harus menyalahkan diri sendiri.
"Saya pikir penampilan di babak kedua tidak menunjukkan standar yang dibutuhkan di liga ini untuk menang, dengan margin yang menurut saya seharusnya ada hari ini, terutama cara kami bermain di babak pertama. Ini adalah momen kekecewaan.
"Kita semua ingin banyak bicara tentang bagaimana perasaan kita, tapi ini bukan saatnya untuk itu, karena apapun yang kita lakukan harus selalu dan hanya dengan niat untuk membantu tim. Saat ini, menurut saya kita harus menelan kekecewaan ini. Ketika berada di level ini dan di puncak, kita harus menerima pukulan, karena hari ini kita juga pantas mendapatkannya, dan segera bangkit, karena pada Minggu kita memiliki pertandingan besar yang akan datang."
Derby London Utara menanti di depan menjelang fase krusial musim ini.
Malam Rabu mungkin akan menjadi titik balik dalam persaingan gelar, tetapi semua belum berakhir dengan 11 pertandingan tersisa dan segalanya masih di tangan Arsenal. Jika The Gunners memenangkan semua pertandingan sisa mereka, termasuk menghindari kekalahan di Etihad, mereka akan dinobatkan sebagai juara. Namun, poin yang hilang telah membuat keunggulan enam poin berkurang menjadi dua jika City memenangkan pertandingan tunda mereka melawan Crystal Palace.
Tugas selanjutnya Arsenal adalah pertandingan yang menarik perhatian – Derby London Utara di Tottenham Hotspur Stadium pada Minggu siang, melawan Tottenham yang termotivasi oleh penunjukan pelatih kepala baru Igor Tudor dan menyadari mereka dapat berperan langsung dalam nasib rival terbesar mereka.
