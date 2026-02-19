"Kami kembali terpuruk" - Piers Morgan menyoroti Arsenal atas kekalahan dramatis di kandang Wolves yang merusak harapan gelar juara

The Gunners telah memimpin sejak menit kelima melawan lawan mereka dari West Midlands, yang tetap berada di dasar klasemen Premier League dengan peluang bertahan yang sangat kecil. Gol dari Bukayo Saka dan Piero Hincapie membuat Arsenal menguasai pertandingan, tetapi Hugo Bueno memperkecil ketertinggalan dengan tendangan melengkung kaki kiri dari tepi kotak penalti sebelum Tom Edozie menyamakan skor menjadi 2-2 di detik-detik akhir, hanya sepuluh menit setelah debut profesionalnya, akibat kesalahan besar di lini belakang yang melibatkan David Raya dan Gabriel.

Tim Arteta tetap di puncak klasemen, saat ini unggul lima poin dari Manchester City, yang memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Hasil ini semakin menambah tekanan pada pertemuan kedua tim di Etihad pada April, posisi yang sudah terlalu familiar setelah pertarungan gelar sebelumnya dengan Cityzens. Dua kali di masa lalu di bawah Arteta, Arsenal memimpin klasemen pada musim semi hanya untuk dikejar dan dikalahkan dalam perebutan gelar oleh City asuhan Pep Guardiola. Morgan tidak sendirian dalam khawatir akan hal terburuk setelah kesalahan fatal terbaru mereka.