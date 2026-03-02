"Kami berhenti bermain" - Jurrien Timber mengatakan skuad Arsenal harus "berbicara" tentang mengakhiri pertandingan setelah insiden kritis melawan Chelsea

"Kamu merasakannya, terutama di akhir," kata Timber pada Minggu malam saat ditanya tentang tekanan yang dialami tim saat mengakhiri pertandingan. "Kami berhenti bermain sebentar, yang sebenarnya tidak perlu - terutama saat kami unggul jumlah pemain. Ini adalah hal yang perlu kami perbaiki dan diskusikan. Hal ini sudah terjadi beberapa kali musim ini. Kami mengerahkan begitu banyak usaha dalam pertandingan, terutama di babak pertama, dan Anda harus unggul 1-0 atau 2-0, tapi hal-hal seperti ini terjadi - terutama melawan tim bagus seperti Chelsea. Itu bagian dari permainan, Anda harus memahami apa yang terjadi di momen itu. Energi di antara pemain dan penonton, kecemasan. Itu sesuatu yang perlu kami atasi dan bicarakan."

Pemain internasional Belanda ini percaya bahwa mengakui ketegangan adalah langkah pertama untuk mengatasinya saat persaingan gelar memasuki fase paling kritis. Dengan Arsenal saat ini unggul lima poin dari juara bertahan Manchester City, margin kesalahan sangat tipis. Keberatan Timber tentang komunikasi terbuka menunjukkan bahwa skuad tetap waspada terhadap hantu musim-musim sebelumnya, di mana keruntuhan di akhir pertandingan telah terbukti fatal bagi ambisi trofi mereka. Bek tersebut tetap realistis mengenai klasemen, mencatat: "Saya dengar masih ada sembilan pertandingan tersisa, tapi rasanya masih jauh karena kita bermain di Liga Champions, Piala FA, dan Piala Carabao. Pertandingan demi pertandingan. Jika kita melihat terlalu jauh ke depan, itu menjadi sedikit terlalu berat."