"Kami berhenti bermain" - Jurrien Timber mengatakan skuad Arsenal harus "berbicara" tentang mengakhiri pertandingan setelah insiden kritis melawan Chelsea
Aksi heroik David Raya dalam penyelamatan melawan Chelsea
Kemenangan tipis itu hanya bisa dipertahankan berkat penampilan luar biasa David Raya, yang melakukan penyelamatan kelas dunia pada menit ke-92 untuk menggagalkan upaya Alejandro Garnacho mencetak gol penyeimbang. Hal ini mengikuti tren yang mengkhawatirkan bagi tim Mikel Arteta, yang telah terbiasa kebobolan gol di menit-menit akhir sejak awal tahun, kehilangan poin berharga melawan Wolves, Brentford, dan Manchester United dalam situasi serupa. Timber blak-blakan dalam evaluasinya terhadap penampilan tim, mengakui bahwa akhir pertandingan yang tegang melawan The Blues sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan sendiri.
Panggilan untuk pergeseran mental
"Kamu merasakannya, terutama di akhir," kata Timber pada Minggu malam saat ditanya tentang tekanan yang dialami tim saat mengakhiri pertandingan. "Kami berhenti bermain sebentar, yang sebenarnya tidak perlu - terutama saat kami unggul jumlah pemain. Ini adalah hal yang perlu kami perbaiki dan diskusikan. Hal ini sudah terjadi beberapa kali musim ini. Kami mengerahkan begitu banyak usaha dalam pertandingan, terutama di babak pertama, dan Anda harus unggul 1-0 atau 2-0, tapi hal-hal seperti ini terjadi - terutama melawan tim bagus seperti Chelsea. Itu bagian dari permainan, Anda harus memahami apa yang terjadi di momen itu. Energi di antara pemain dan penonton, kecemasan. Itu sesuatu yang perlu kami atasi dan bicarakan."
Pemain internasional Belanda ini percaya bahwa mengakui ketegangan adalah langkah pertama untuk mengatasinya saat persaingan gelar memasuki fase paling kritis. Dengan Arsenal saat ini unggul lima poin dari juara bertahan Manchester City, margin kesalahan sangat tipis. Keberatan Timber tentang komunikasi terbuka menunjukkan bahwa skuad tetap waspada terhadap hantu musim-musim sebelumnya, di mana keruntuhan di akhir pertandingan telah terbukti fatal bagi ambisi trofi mereka. Bek tersebut tetap realistis mengenai klasemen, mencatat: "Saya dengar masih ada sembilan pertandingan tersisa, tapi rasanya masih jauh karena kita bermain di Liga Champions, Piala FA, dan Piala Carabao. Pertandingan demi pertandingan. Jika kita melihat terlalu jauh ke depan, itu menjadi sedikit terlalu berat."
Faktor David Raya
Sementara para pemain lapangan luar kesulitan mempertahankan kendali, David Raya sekali lagi membuktikan mengapa ia menjadi sosok yang tak tergantikan dalam sistem Arteta. Kiper asal Spanyol itu tampil gemilang sepanjang derby, pertama kali bereaksi dengan brilian untuk mencegah gol bunuh diri Declan Rice, sebelum melakukan serangkaian penyelamatan krusial dari Joao Pedro. Aksi heroiknya di menit-menit akhir melawan Garnacho menjadi sorotan utama penampilannya, yang menurut Timber bisa menjadi penentu antara menang atau kalah dalam perebutan gelar liga pada Mei ini.
"David luar biasa," kata Timber, memuji kiper yang telah membungkam kritikus awal musimnya. "Seringkali dia menunjukkan bahwa dia memenangkan pertandingan untuk kami. Dia memiliki banyak momen magis. Dia adalah karakter hebat dan pemimpin di grup kami. Dia melakukan penyelamatan bagus, [ada] beberapa aksi pertahanan bagus juga bersama Big Gabi [Gabriel]. Aksi-aksi ini dibutuhkan dalam pertandingan, mereka bisa menentukan musim." Hubungan antara barisan belakang dan kiper mereka akan diuji secara berkali-kali dalam beberapa minggu ke depan seiring dengan bertambahnya jadwal pertandingan.
Bulan yang menentukan di depan
Ketangguhan Arsenal akan segera diuji saat mereka menghadapi jadwal padat di bulan Maret di empat kompetisi berbeda. Setelah bertandang ke Brighton, The Gunners akan menghadapi ujian unik di Piala FA melawan Mansfield Town sebelum melakoni dua laga penting di Liga Champions melawan Bayer Leverkusen. Dengan final Piala Carabao melawan Manchester City yang juga mendekat, kemampuan untuk mengelola pertandingan dengan efektif belum pernah sepenting ini bagi skuad yang mengejar treble atau quadruple trofi bersejarah.
"Kecemasan" yang disebutkan Timber kemungkinan akan mencapai puncaknya saat mereka bertandang ke Wembley pada 22 Maret, namun sang bek menegaskan bahwa tim harus tetap fokus pada saat ini. Bagi Arteta, tantangannya adalah memastikan timnya kembali menemukan ketajaman yang membuat mereka mendominasi di awal musim. Jika Arsenal berhasil mengatasi kegugupan di akhir pertandingan, mereka mungkin akhirnya memiliki ketahanan mental yang diperlukan untuk mengakhiri penantian panjang mereka akan gelar Premier League.
