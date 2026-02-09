Getty Images Entertainment
"Kami berdua sedang terluka" - Alvaro Morata membongkar perpisahannya dengan istrinya, Alice Campello, saat mantan bintang Chelsea dan Real Madrid itu membantah rumor perselingkuhan.
Perpecahan Morata
Morata dan Campello tampaknya telah resmi berpisah. Pasangan ini mengumumkan perpisahan mereka pada Agustus 2024, setelah Spanyol memenangkan Kejuaraan Eropa. Mereka kembali bersama pada Januari tahun lalu, dengan Campello menyebut perpisahan awal mereka sebagai "kesalahan terburuk yang pernah kami buat dalam hidup kami".
Namun, majalah Spanyol Hola melaporkan bahwa bab kedua ini tidak bertahan lama. Menurut publikasi tersebut, pasangan glamor ini telah tinggal terpisah selama beberapa minggu. Morata telah mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah keluarga yang ia tinggali bersama Campello dan empat anak mereka yang masih kecil - kembar Alessandro dan Leonardo, serta Edoardo dan Bella.
Campello, bagaimanapun, bersikeras bahwa tidak ada perselingkuhan, dengan rumor yang beredar tentang sifat hubungan Morata dengan seorang ahli manajemen olahraga bernama Elena Sirigu.
Dia mengatakan: "Elena adalah teman keluarga yang saya kenal selama bertahun-tahun, dan saya dapat memastikan dengan pasti bahwa dia bukan tipe orang seperti itu dan belum pernah melakukan apa yang dituduhkan padanya," tulis Campello dalam postingan yang penuh emosi. Dia mengungkapkan bahwa Sirigu telah meneleponnya sambil menangis karena label "penghancur keluarga", mendorong Campello untuk berbicara secara terbuka untuk melindungi reputasi temannya.
"Saya membela Elena karena dia tidak bersalah dan karena, sebagai seorang wanita, saya tahu betul betapa menyakitkannya tuduhan-tuduhan tertentu," tambahnya. "Hubungan kami selalu jelas: dia bahkan mendedikasikan tesis sarjananya untuk Masqmai [merek kecantikan Campello], dan dia adalah orang yang serius dengan nilai-nilai dan keluarga yang terhormat."
- Getty Images
"Kami berdua sedang terluka."
Morata mengakui bahwa keretakan hubungan ini telah menjadi hal yang sulit bagi keduanya.
"Kami menderita karena kami adalah dua orang yang saling mencintai, tapi kami tidak saling memahami," katanya kepada Alexia Rivas.
"Alice tidak mengalami masa yang lebih sulit daripada saya karena banyak orang mengatakan dia yang terluka. Saya ingin jelaskan bahwa kami berdua terluka, bukan berarti dia yang kesal, kami berdua terluka."
Dia juga mengulang kata-kata mantannya, menegaskan bahwa dia tidak bersama Sirigu.
Dia menambahkan: "Tidak ada teman spesial atau semacamnya, saya tidak tertarik pada hal itu saat ini. Suatu hari jika saya memiliki teman spesial, saya akan berjalan-jalan dengannya secara normal dan kalian akan melihatnya.
"Orang-orang yang mengklaim ada pihak ketiga yang terlibat dalam perpisahan seperti ini, terutama dengan anak-anak yang terlibat, benar-benar tidak punya hati."
Morata kesulitan
Masa pinjaman Morata di Como tidak berjalan sesuai harapannya. Penyerang tersebut gagal mencetak gol di Serie A untuk klub tersebut, dengan gol tunggalnya tercipta di Coppa Italia melawan Fiorentina. Ia pernah berbicara dengan penuh emosi tentang kesehatan mentalnya, membagikan perjuangannya dalam mencetak gol.
"Saya memiliki banyak pikiran buruk dan merusak diri sendiri," akunya. "Apakah worth bermain untuk Spanyol jika di mana pun saya pergi bersama keluarga, ada insiden tidak menyenangkan, dengan orang-orang menghina dan mengejek Anda? Itu tidak worth."
Dia berbicara tentang rasa sakit saat ditiup peluit oleh para penggemarnya sendiri saat mengenakan jersey tim nasional, serta dilema antara ingin pensiun versus tidak ingin membiarkan "para pembenci" menang. "Jika saya pensiun dari sepak bola internasional, mereka akan menang," katanya dengan tegas saat itu. Saat dia menghadapi kemunduran pribadi terbaru dengan berakhirnya pernikahannya, ketahanannya akan diuji kembali saat dia berusaha membangun kembali hidupnya baik di dalam maupun di luar lapangan di Milan.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Como akan bertanding melawan Napoli di kandang lawan dalam babak perempat final Coppa Italia pada Selasa. Tim asuhan Cesc Fabregas akan menghadapi Fiorentina, yang bisa menjadi kesempatan besar bagi Morata untuk mencetak gol liga pertamanya.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan