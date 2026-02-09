"Kami berdua sedang terluka" - Alvaro Morata membongkar perpisahannya dengan istrinya, Alice Campello, saat mantan bintang Chelsea dan Real Madrid itu membantah rumor perselingkuhan.

Morata dan Campello tampaknya telah resmi berpisah. Pasangan ini mengumumkan perpisahan mereka pada Agustus 2024, setelah Spanyol memenangkan Kejuaraan Eropa. Mereka kembali bersama pada Januari tahun lalu, dengan Campello menyebut perpisahan awal mereka sebagai "kesalahan terburuk yang pernah kami buat dalam hidup kami".

Namun, majalah Spanyol Hola melaporkan bahwa bab kedua ini tidak bertahan lama. Menurut publikasi tersebut, pasangan glamor ini telah tinggal terpisah selama beberapa minggu. Morata telah mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah keluarga yang ia tinggali bersama Campello dan empat anak mereka yang masih kecil - kembar Alessandro dan Leonardo, serta Edoardo dan Bella.

Campello, bagaimanapun, bersikeras bahwa tidak ada perselingkuhan, dengan rumor yang beredar tentang sifat hubungan Morata dengan seorang ahli manajemen olahraga bernama Elena Sirigu.

Dia mengatakan: "Elena adalah teman keluarga yang saya kenal selama bertahun-tahun, dan saya dapat memastikan dengan pasti bahwa dia bukan tipe orang seperti itu dan belum pernah melakukan apa yang dituduhkan padanya," tulis Campello dalam postingan yang penuh emosi. Dia mengungkapkan bahwa Sirigu telah meneleponnya sambil menangis karena label "penghancur keluarga", mendorong Campello untuk berbicara secara terbuka untuk melindungi reputasi temannya.

"Saya membela Elena karena dia tidak bersalah dan karena, sebagai seorang wanita, saya tahu betul betapa menyakitkannya tuduhan-tuduhan tertentu," tambahnya. "Hubungan kami selalu jelas: dia bahkan mendedikasikan tesis sarjananya untuk Masqmai [merek kecantikan Campello], dan dia adalah orang yang serius dengan nilai-nilai dan keluarga yang terhormat."