"Kami belum melihatnya" - Nick Woltemade menjadi pemain yang diragukan untuk pertandingan Newcastle melawan Man Utd akibat penyakit, sementara Eddie Howe menghadapi krisis pemilihan pemain

Newcastle mendapat pukulan telak menjelang kunjungan Manchester United pada Rabu mendatang, setelah Howe mengonfirmasi bahwa wabah penyakit telah menyerang skuad utama. Waktu yang tidak tepat bagi The Magpies, yang sangat ingin bangkit dari kekalahan kandang 3-2 yangmengecewakan melawan Everton akhir pekan lalu. Penyakit tersebut telah mengganggu jadwal latihan secara signifikan dan membuat staf pelatih cemas mengenai ketersediaan beberapa pemain kunci.

Kekhawatiran utama tertuju pada rekrutan musim panas andalan, Woltemade. Penyerang Jerman yang bergabung dengan St James' Park dari Stuttgart dalam transfer senilai £69 juta, belum dapat ikut serta dalam persiapan tim utama selama beberapa hari. Meskipun beberapa anggota skuad tampaknya telah pulih dengan cepat dari penyakit misterius tersebut, kondisi Woltemade tetap mengkhawatirkan saat tim medis memantau pemulihannya menjelang laga melawan tim United asuhan Michael Carrick.

Howe mengakui selama konferensi pers pra-pertandingan bahwa absennya striker tersebut dari lapangan latihan menjadi kekhawatiran yang semakin besar. Manajer tersebut mencatat bahwa penyakit tersebut pertama kali muncul selama pertandingan melawan Everton, di mana Jacob Ramsey terpaksa keluar pada babak pertama. Meskipun Ramsey telah kembali ke lapangan, Woltemade masih belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan 100 persen.