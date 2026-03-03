Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Kami belum melihatnya" - Nick Woltemade menjadi pemain yang diragukan untuk pertandingan Newcastle melawan Man Utd akibat penyakit, sementara Eddie Howe menghadapi krisis pemilihan pemain
Penyakit melanda kamp Tyneside.
Newcastle mendapat pukulan telak menjelang kunjungan Manchester United pada Rabu mendatang, setelah Howe mengonfirmasi bahwa wabah penyakit telah menyerang skuad utama. Waktu yang tidak tepat bagi The Magpies, yang sangat ingin bangkit dari kekalahan kandang 3-2 yangmengecewakan melawan Everton akhir pekan lalu. Penyakit tersebut telah mengganggu jadwal latihan secara signifikan dan membuat staf pelatih cemas mengenai ketersediaan beberapa pemain kunci.
Kekhawatiran utama tertuju pada rekrutan musim panas andalan, Woltemade. Penyerang Jerman yang bergabung dengan St James' Park dari Stuttgart dalam transfer senilai £69 juta, belum dapat ikut serta dalam persiapan tim utama selama beberapa hari. Meskipun beberapa anggota skuad tampaknya telah pulih dengan cepat dari penyakit misterius tersebut, kondisi Woltemade tetap mengkhawatirkan saat tim medis memantau pemulihannya menjelang laga melawan tim United asuhan Michael Carrick.
Howe mengakui selama konferensi pers pra-pertandingan bahwa absennya striker tersebut dari lapangan latihan menjadi kekhawatiran yang semakin besar. Manajer tersebut mencatat bahwa penyakit tersebut pertama kali muncul selama pertandingan melawan Everton, di mana Jacob Ramsey terpaksa keluar pada babak pertama. Meskipun Ramsey telah kembali ke lapangan, Woltemade masih belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan 100 persen.
- Getty Images Sport
Cedera yang parah diperparah oleh wabah virus.
Wabah virus menjadi hambatan terbaru dalam krisis pemilihan pemain yang semakin nyata bagi Eddie Howe. Newcastle saat ini tengah menghadapi periode sulit tanpa beberapa pemain senior kunci, termasuk kapten klub Bruno Guimaraes. Ketidakhadiran kepemimpinan dan kehadiran fisik di lini tengah tim telah terlihat jelas dalam beberapa pekan terakhir, berkontribusi pada performa buruk yang membuat klub turun ke peringkat ke-13 di klasemen Premier League.
Di luar kekhawatiran terkait penyakit, The Magpies pasti kehilangan Lewis Miley, Emile Krafth, dan Fabian Schar. Ada harapan bahwa Tino Livramento mungkin bisa kembali tepat waktu untuk memperkuat pertahanan, tetapi bek sayap tersebut tetap diragukan untuk pertandingan tengah pekan. Howe menyebutkan bahwa meskipun rehabilitasi sang bek berjalan baik, jadwal yang padat setelah pertandingan Sabtu membuat kembalinya dia secara kompetitif pada Rabu menjadi tidak mungkin.
"Jacob [Ramsey] hadir kemarin, berlatih dengan baik, jadi pemulihannya cepat," kata Howe. "Tentu saja ada sesuatu, mungkin penyakit, di skuad, karena Nick Woltemade sakit dan kami belum melihatnya selama beberapa hari. Kita lihat saja, kami akan memberinya setiap kesempatan."
Howe menanggapi daftar ketidakhadiran yang semakin meningkat.
Manajer Newcastle mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakpastian situasi saat ini, khususnya terkait tanggal kembalinya Livramento. "Saya pikir mungkin [masih terlalu dini untuk Livramento]. Saya pikir dia semakin dekat," tambahnya. "Saya tahu saya sudah banyak bertanya tentang dia, dan saya mengerti alasannya karena saya juga melakukan hal yang sama kepada tim medis. Ini seperti rantai yang berlanjut, kami sangat menginginkan dia kembali, tapi harus pada waktu yang tepat.
"Setiap situasi cedera tidak selalu sesederhana memberikan tanggal kembalinya dan pemain itu kembali. Selalu ada hal-hal kecil yang bisa terjadi. Saya pikir dia sedikit lebih cepat dari jadwal awal yang diberikan, tapi ya, dia sekarang berada di tahap akhir rehabilitasinya."
- AFP
Malam yang menentukan di St James' Park
Newcastle akan menjamu United pada Rabu, 4 Maret, dengan kick-off dijadwalkan pukul 20:00 GMT. Tim medis akan melakukan evaluasi akhir terhadap Woltemade dan pemain lain yang terkena dampak pada pagi hari pertandingan. Jika penyerang Jerman tersebut dinyatakan tidak bisa bermain, Howe mungkin terpaksa melakukan perubahan taktik, kemungkinan menggunakan sistem false-nine atau mengandalkan barisan depan yang kurang berpengalaman untuk memimpin serangan.
Setelah pertandingan tersebut, The Magpies dijadwalkan menghadapi serangkaian pertandingan sulit, termasuk melawan Man City di Piala FA, Barcelona di Liga Champions, dan Chelsea di Liga Premier.
Iklan