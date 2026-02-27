"Kami akan berusaha tidak memberikan hukuman yang meragukan!" - Marcelino memicu kembali perdebatan tentang wasit saat Villarreal bersiap menghadapi Barcelona

Rekor kandang Barcelona musim ini sungguh luar biasa, dengan rata-rata mencetak tiga gol per pertandingan dan memenangkan semua 12 pertandingan mereka. Namun, Marcelino tetap optimis bahwa timnya bisa menjadi yang pertama memecahkan rekor tak terkalahkan itu jika mereka menemukan ketajaman mereka. "Mereka telah memenangkan 12 pertandingan dari 12 pertandingan di stadion mereka. Kami datang dengan harapan untuk menang dan membalikkan hasil yang sangat menguntungkan itu," jelasnya. "Jika kami mencapai level terbaik kami, kami akan memiliki peluang untuk menang. Anda juga membutuhkan keberuntungan untuk mengalahkan tim-tim besar."

Pelatih asal Asturias itu tidak melupakan pertandingan tandang di La Ceramica, menyoroti penalti yang diberikan kepada Santi Comesana dan kartu merah yang diberikan kepada Renato Veiga. "Kami akan berusaha tidak memberikan penalti yang meragukan!" kata Marcelino. "Kami bermain dengan 10 orang dan memberikan penalti yang meragukan. Ada pelanggaran seperti itu dan pemain tidak dikeluarkan. Kami akan berusaha tidak melakukan pelanggaran yang bisa berujung pada pengusiran. Dari situ, kami akan memainkan kartu kami."