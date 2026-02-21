"Kami adalah tim terbaik di liga ini!" - Manajer Brentford, Keith Andrews, mengabaikan kekalahan dari Brighton dengan pernyataan berani

Pertandingan tersebut juga menandai penampilan ke-654 James Milner, bintang Brighton, di Premier League, memecahkan rekor Gareth Barry, dan ia merasa senang merayakan momen tersebut dengan meraih tiga poin penuh. Ia mengatakan: "Sangat senang dengan kemenangan ini. Ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan bagi kami hari ini, dan saya merasa belakangan ini kami belum mendapat keberuntungan dan hasil yang pantas kami dapatkan berdasarkan penampilan yang telah kami tunjukkan. Kami menampilkan performa bagus di Villa pekan lalu dan kebobolan di menit terakhir, jadi saya sangat senang untuk para pemain. Kebersamaan dan perjuangan yang kami tunjukkan untuk terus berjuang, dari manajer hingga seluruh tim, untuk terus percaya, dan semoga hal itu dapat mempersiapkan kami untuk akhir musim yang baik dan kuat."

Milner juga berbicara tentang rekor penampilannya dan ditanya rahasia kesuksesannya, menjawab: "Kerja keras. Orang-orang di sekitar saya. Pengorbanan yang dilakukan keluarga dan teman-teman sepanjang waktu. Orang-orang yang saya kerja sama, fisioterapis, ilmuwan olahraga, pemain yang saya mainkan bersama dan belajar dari mereka, mulai dari Nigel Martyns dan orang-orang seperti itu hingga para pemain muda sekarang yang cukup muda untuk menjadi anak saya.

"Tapi mereka membuat Anda tetap muda dan terus mendorong Anda, dan Anda hanya ingin berada di sana untuk membantu mereka dan mendorong mereka agar mencapai potensi mereka secepat mungkin. Ini adalah kelompok pemain yang hebat, ruang ganti yang hebat untuk berada di dalamnya, dan manajer yang hebat yang saya yakin akan memiliki karier yang besar di masa depan. Sangat menyenangkan bekerja dengan klub ini dan saya sangat senang kita berhasil menang hari ini."