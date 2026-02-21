Getty Images Sport
"Kami adalah tim terbaik di liga ini!" - Manajer Brentford, Keith Andrews, mengabaikan kekalahan dari Brighton dengan pernyataan berani
Kemenangan beruntun Brentford dihentikan oleh Brighton.
Brentford memasuki pertandingan Sabtu setelah mengumpulkan 20 poin dari 10 pertandingan terakhir mereka, yang terbanyak di antara semua tim di Premier League. Namun, The Bees mengalami kesulitan melawan Brighton yang sudah unggul 2-0 pada babak pertama. Gomez mencetak gol pembuka setelah upaya Ferdi Kadioglu membentur tiang gawang, sebelum Welbeck menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah kesalahan fatal Nathan Collins. Bek tersebut baru saja masuk ke lapangan, menggantikan Aaron Hickey yang cedera, namun gagal membersihkan bola dengan baik, memberikan Welbeck peluang emas yang tidak akan dia lewatkan.
Andrews membuat klaim berani tentang Brentford.
Andrews berbicara tentang timnya setelah kekalahan dan meremehkan kekalahan tersebut. Ia menyoroti rekor bagus timnya belakangan ini dan menolak untuk terlalu pesimistis, mengatakan kepada BBC's Match of the Day: "Saya pikir di babak pertama kami tidak mencapai level yang telah kami capai secara konsisten. Kami telah bermain di level tinggi dan hari ini kami tidak melakukannya. Babak kedua adalah perbaikan besar. Kami menunjukkan banyak hal di babak kedua. Kami tidak bisa memanfaatkan peluang lebih awal yang bisa menimbulkan masalah bagi mereka. Secara keseluruhan, ini adalah hari yang mengecewakan. Pesan utama saya adalah kami telah menjadi tim terbaik di liga ini dalam 10 pertandingan terakhir, dan 45 menit sepak bola tidak akan mendefinisikan apa yang telah kami lakukan atau apa yang akan kami lakukan ke depan."
Milner merayakan pencapaian bersejarah
Pertandingan tersebut juga menandai penampilan ke-654 James Milner, bintang Brighton, di Premier League, memecahkan rekor Gareth Barry, dan ia merasa senang merayakan momen tersebut dengan meraih tiga poin penuh. Ia mengatakan: "Sangat senang dengan kemenangan ini. Ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan bagi kami hari ini, dan saya merasa belakangan ini kami belum mendapat keberuntungan dan hasil yang pantas kami dapatkan berdasarkan penampilan yang telah kami tunjukkan. Kami menampilkan performa bagus di Villa pekan lalu dan kebobolan di menit terakhir, jadi saya sangat senang untuk para pemain. Kebersamaan dan perjuangan yang kami tunjukkan untuk terus berjuang, dari manajer hingga seluruh tim, untuk terus percaya, dan semoga hal itu dapat mempersiapkan kami untuk akhir musim yang baik dan kuat."
Milner juga berbicara tentang rekor penampilannya dan ditanya rahasia kesuksesannya, menjawab: "Kerja keras. Orang-orang di sekitar saya. Pengorbanan yang dilakukan keluarga dan teman-teman sepanjang waktu. Orang-orang yang saya kerja sama, fisioterapis, ilmuwan olahraga, pemain yang saya mainkan bersama dan belajar dari mereka, mulai dari Nigel Martyns dan orang-orang seperti itu hingga para pemain muda sekarang yang cukup muda untuk menjadi anak saya.
"Tapi mereka membuat Anda tetap muda dan terus mendorong Anda, dan Anda hanya ingin berada di sana untuk membantu mereka dan mendorong mereka agar mencapai potensi mereka secepat mungkin. Ini adalah kelompok pemain yang hebat, ruang ganti yang hebat untuk berada di dalamnya, dan manajer yang hebat yang saya yakin akan memiliki karier yang besar di masa depan. Sangat menyenangkan bekerja dengan klub ini dan saya sangat senang kita berhasil menang hari ini."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Brentford berharap dapat bangkit kembali pada pertandingan berikutnya melawan Burnley yang sedang terpuruk. The Clarets saat ini berada di peringkat ke-19 di klasemen, namun juga mengejutkan pada Sabtu lalu dengan mencetak gol penyeimbang di menit tambahan untuk meraih satu poin di kandang Chelsea.
