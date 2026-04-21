"Kalian pantas mendapatkan yang lebih baik" - Wolverhampton Wolves resmi terdegradasi setelah West Ham dan Crystal Palace bermain imbang 0-0

Penurunan ini sudah terlihat sejak berbulan-bulan lalu — hari Senin hanya membuatnya tak terelakkan.

Ini adalah musim yang tak pernah benar-benar berjalan lancar. Wolves tak pernah menang di liga hingga Januari, dan bahkan peningkatan kecil sejak saat itu - termasuk hasil mengejutkan melawan Aston Villa dan Liverpool - selalu terasa terlalu sedikit dan terlambat. Kerusakan awal sudah terjadi.

Pejabat sementara Wolves, Nathan Shi, menekankan bahwa klub akan merespons dengan tekad setelah musim yang mengecewakan.

"Konfirmasi degradasi kami adalah momen yang sulit bagi semua orang yang terkait dengan Wolves," katanya dalam sebuah pernyataan. "Meskipun ini adalah hasil yang sangat mengecewakan, pekerjaan telah dilakukan sejak kedatangan saya pada bulan Desember untuk memastikan kami siap merespons dengan kejelasan dan keyakinan.

"Kami jelas mengenai apa yang perlu ditingkatkan, dan fokus kami sekarang adalah memperkuat klub, membangun momentum, dan menciptakan tim yang dapat dipercaya oleh para pendukung kami. Kami tahu apa yang dibutuhkan dan akan menghadapi bulan-bulan mendatang dengan tekad yang kuat.

"Kalian layak mendapatkan yang lebih baik, dan memberikan klub yang benar-benar bisa kalian banggakan adalah yang menjadi pendorong segala hal yang kami lakukan mulai saat ini."